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我的飛利浦健康氣炸鍋 XXL Premium 在使用智慧主廚程式時顯示錯誤的時間

如果在使用智慧主廚程式時，飛利浦健康氣炸鍋 XXL Premium 顯示幕未顯示正確時間，請閱讀下列疑難排解建議。

計算階段已結束

如顯示所示，在計算階段的期間和結束時，飛利浦健康氣炸鍋的顯示幕時間可能會有所不同。

讓抽屜長時間打開

當您在烹調過程中打開飛利浦健康氣炸鍋 XXL Premium 抽屜較長的時間時，則烹調時間也會隨之調整。

若這些解決方案無法解決問題，請聯絡我們以取得進一步的協助。

其他問題

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