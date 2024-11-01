如果吸力太強，吸乳時可能會造成不適、乳頭痠痛與疼痛。以您最舒適的吸力進行吸乳，舒適且有效率地集乳。要找到您最高舒適吸力，請在馬達座上調整吸力，直到達到您能承受但不會感到疼痛的最高吸力，然後再調低一到兩階。
每次吸乳時以及一天中不同時間 (尤其是白天和晚上)，您感到的最大舒適吸力都會有所不同，因此如果您感到任何疼痛或不適，請務必調整您的設定。
如果吸乳過程讓您感到疼痛，請立即降低吸力。
初期感覺觸痛可能是正常現象，但吸乳時不應有疼痛感。吸乳疼痛感或吸乳不適感，通常是因為襯墊/喇叭罩、乳房擋片或插入件尺寸不適合、吸乳器放置位置不正確、吸力設定不當或吸乳器零件磨損所造成。
吸乳的感覺應像是有節奏的拉扯感。不應感到刺痛、灼熱、夾擠或疼痛。
疼痛與壓力可能會影響射乳 (噴乳) 反射，進而降低排乳效率。舒適的吸乳同時有助於乳汁流量和整體吸乳體驗。
如果出現嚴重疼痛、出血、破皮或感染跡象，請停止使用吸乳器並諮詢專業醫護人員。
如果吸力太強，吸乳時可能會造成不適、乳頭痠痛與疼痛。以您最舒適的吸力進行吸乳，舒適且有效率地集乳。要找到您最高舒適吸力，請在馬達座上調整吸力，直到達到您能承受但不會感到疼痛的最高吸力，然後再調低一到兩階。
每次吸乳時以及一天中不同時間 (尤其是白天和晚上)，您感到的最大舒適吸力都會有所不同，因此如果您感到任何疼痛或不適，請務必調整您的設定。
如果吸乳過程讓您感到疼痛，請立即降低吸力。
放置位置不正確會導致不適、疼痛及乳汁流量減少。
請檢查：
如果您使用的是免提或全穿戴式吸乳器，在開始吸乳前，請確認集乳杯正確放置在胸罩內。
吸乳時最常見的疼痛原因之一是穿戴不正確。
請檢查：
僅適用於飛利浦 Avent 自然照護免提穿戴式與飛利浦 Avent 免提電動吸乳器
您的乳頭尺寸可能會隨著時間改變。即便之前貼合狀況良好，只要吸乳過程開始出現不適感，請考慮重新檢查乳房擋片尺寸或插入件尺寸。
如果乳房擋片或插入件尺寸不合，請嘗試不同的尺寸。
適用於飛利浦 Avent 自然照護免提穿戴式電動吸乳器 – 請參閱我們的常見問答集文章「如何為我的穿戴式吸乳器選擇正確的乳房擋片/乳頭插入件尺寸？」
若為飛利浦 Avent 免提電動吸乳器 – 請參閱我們的常見問答集文章「如何選擇正確的乳房擋片/乳頭插入件尺寸？」
吸乳器零件若有磨損或損壞會影響舒適度與吸乳效能。
請檢查矽膠薄膜和其他吸乳器零件是否有以下狀況：
如果有任何零件損壞，請停止使用，並予以更換再重新開始吸乳。
身心放鬆有助於促進乳汁分泌，讓吸乳過程更舒適。
吸乳前：
在吸乳後，如果乳頭感到敏感：
務必聆聽您身體的聲音。如果每次吸乳過程中疼痛有持續、惡化或發生的情況，請停止使用吸乳器並諮詢專業醫護人員。
執行上述步驟後，如果您依然感到疼痛或不適：
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