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我吸乳時會感到疼痛或不適

初期感覺觸痛可能是正常現象，但吸乳時不應有疼痛感。吸乳疼痛感或吸乳不適感，通常是因為襯墊/喇叭罩、乳房擋片或插入件尺寸不適合、吸乳器放置位置不正確、吸力設定不當或吸乳器零件磨損所造成。

吸乳的感覺應像是有節奏的拉扯感。不應感到刺痛、灼熱、夾擠或疼痛。

疼痛與壓力可能會影響射乳 (噴乳) 反射，進而降低排乳效率。舒適的吸乳同時有助於乳汁流量和整體吸乳體驗。

如果出現嚴重疼痛、出血、破皮或感染跡象，請停止使用吸乳器並諮詢專業醫護人員。