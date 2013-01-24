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飛利浦健康氣炸鍋的計時器卡住或沒有倒數。

健康氣炸鍋的軟體可能中斷。若要解決此問題，請拔掉產品電源插頭，等待 3 分鐘後再重新插上。如果計時器仍然沒有倒數，請聯絡您所在國家/地區的客戶服務中心。

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