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如何清潔飛利浦 5000 系列無線吸塵器

若要瞭解如何清潔飛利浦 5000 系列 SpeedPro (Aqua) 吸塵器的集塵桶、濾網、刷子和水箱，請參閱以下各節。
 

5000 型號

此頁面之資訊適用於以下型號： FC6722/61 , FC6724/61 , FC6726/61 .

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