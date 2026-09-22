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如何清潔飛利浦 5000 系列無線吸塵器
若要瞭解如何清潔飛利浦 5000 系列 SpeedPro (Aqua) 吸塵器的集塵桶、濾網、刷子和水箱，請參閱以下各節。
若要清潔飛利浦無線吸塵器的集塵桶，請依照下列簡單步驟進行：
- 關閉產品電源。
- 按下按鈕以鬆開集塵桶，並取下蓋子 (圖 1-2)。
- 將集塵桶裡的東西全部倒進垃圾桶 (圖 3)。請確定卡在渦旋室中的毛髮和灰塵 (集塵桶內有顏色的部分) 也已清除。
- 從集塵桶中取出濾網 (圖 4)。
- 使用水或濕布清潔集塵桶內部 (圖 5-6)。 備註：請勿將集塵桶放入洗碗機中。
- 當集塵桶完全乾燥時，重新裝回濾網，並將集塵桶放回原位 (圖 7-9)。
為確保飛利浦無線吸塵器 SpeedPro 發揮最佳效能，請務必定期清潔濾網。共有兩種不同的濾網，兩者皆適用。
請判斷您的濾網為哪一種，並依照下列簡易指示操作。
濾網 1：
濾網 2：
- 拆下集塵桶 (圖 1)。
- 取出濾網 (圖 2)。
- 輕拍濾網以鬆脫灰塵 (圖 3)。
- 將格柵面朝上清洗濾網 (圖 4)。
- 格柵面朝上讓其乾燥 24 小時 (圖 5)。
- 將濾網裝回集塵桶，並將集塵桶裝到產品上 (圖 6)。 吸塵器準備就緒，可供再次使用。
備註：為達最佳效能，建議您每個月清潔吸塵器的濾網，且每 6 個月更換一次濾網 (配件 FC8009/01)。
- 拆下集塵桶 (圖 1)。
- 移除濾網盒並取出濾網 (圖 2-3)。
- 輕拍兩個濾網以鬆脫灰塵 (圖 4)。
- 在水龍頭下清洗泡棉濾網 (圖 5)。備註：請勿將濾網外殼放在水龍頭下沖洗。
- 在將泡棉濾網重新插入裝置之前，請先確保濾網已完全乾燥 (圖 6-8)。 吸塵器準備就緒，可供再次使用。
飛利浦無線吸塵器 SpeedPro Max 的吸頭內有旋轉刷毛。此刷毛可能會因毛髮而堵塞，需要定期保養。請按照下列步驟操作，並參閱影片
以取得更多資訊：
- 使用簡易按鈕取下刷毛 (圖 1-2)。
- 用手拉出任何纏住的東西。提示：用剪刀剪去任何纏繞的東西 (圖 3)。
- 檢查側蓋下方是否有毛髮和/或灰塵，然後拉動側蓋，將其從刷毛上鬆開。
- 將側蓋推回，直到聽到喀噠一聲，然後將刷毛卡回定位 (圖 4)。吸塵器現已準備就緒，可供再次使用。
建議您在每次使用後清潔 Aqua 水箱，使其乾燥。以下是幾個簡單步驟：
- 從水箱中取出布。
- 清空水箱 (圖 1)。
- 在水龍頭下清潔水箱，並輕輕搖晃 (圖 2-4)。
- 多旋轉水箱幾次，以確保完全清空 (圖 5-9)。
- 讓水箱乾燥，將布沖洗乾淨或使用洗衣機清潔都可以 (圖 10-12)。
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