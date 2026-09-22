如何清潔飛利浦 5000 系列無線吸塵器

為確保飛利浦無線吸塵器 SpeedPro 發揮最佳效能，請務必定期清潔濾網。共有兩種不同的濾網，兩者皆適用。



請判斷您的濾網為哪一種，並依照下列簡易指示操作。



濾網 1：

拆下集塵桶 (圖 1)。

取出濾網 (圖 2)。

輕拍濾網以鬆脫灰塵 (圖 3)。

將格柵面朝上清洗濾網 (圖 4)。

格柵面朝上讓其乾燥 24 小時 (圖 5)。

將濾網裝回集塵桶，並將集塵桶裝到產品上 (圖 6)。 吸塵器準備就緒，可供再次使用。

濾網 2 ：

拆下集塵桶 (圖 1)。

移除濾網盒並取出濾網 (圖 2-3)。

輕拍兩個濾網以鬆脫灰塵 (圖 4)。

在水龍頭下清洗泡棉濾網 (圖 5)。 備註：請勿將濾網外殼放在水龍頭下沖洗。

在將泡棉濾網重新插入裝置之前，請先確保濾網已完全乾燥 (圖 6-8)。 吸塵器準備就緒，可供再次使用。