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    Signage Solutions 多點觸控螢幕

    10BDL3051T/00

    震撼效果

    從貨架廣告到導航，這款超清晰的多點觸控智能顯示器非常適合寸金尺土的空間。多功能的靈活解決方案，可輕鬆遙控管理內容。透過乙太網絡驅動，方便隨處擺放。

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    Signage Solutions 多點觸控螢幕

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    震撼效果

    小型多點觸控顯示器。

    • 10 吋
    • 採用 Android 系統
    • 多點式
    CMND 及建立。開發及啟動您自己的內容

    CMND 及建立。開發及啟動您自己的內容

    使用 CMND 及建立，全面掌握屬於自己的內容。從是日精選到企業品牌資訊，都能透過拖放介面簡單發佈這些自創內容。使用預載範本和內置小工具，確保您的圖像、文字和影片可快速投入使用。

    透過 CMND 及控制進行操作、監控及維護

    透過 CMND 及控制進行操作、監控及維護

    透過本地 (LAN) 連接操作顯示器網絡。CMND 及控制則讓您操作重要的功能，例如控制輸入及監控顯示狀況。不論您正在操控一個顯示器還是 100 個，均能得心應手。

    Android SoC 處理器。原始的網頁應用程式

    透過互聯網連接控制顯示器。Android 系統 Philips 專業顯示器經優化，適合原始的 Android 應用程式，您亦可直接於顯示器安裝網頁應用程式。全新 Android 作業系統既可保證軟件安全同時讓軟件在更長時間內保持最新規格。

    內置攝影機和喇叭

    內置攝影機和喇叭讓這款小型觸控屏幕成為多功能智能解決方案。可用於零售業務受眾統計、流量分析，以及更多其他用途。運用 Android 人工智能應用程式的強大功能，顯示針對性的內容。亦可將顯示器用於視像會議。

    輕鬆透過 PoE+ 技術安裝

    幾乎隨處均可安裝 Philips 專業顯示器。PoE+ 讓電源和數據透過單一乙太網絡電纜傳送至您的顯示器。不需再使用電源插頭，但如需另外插入電源，亦有電源變壓器可供使用。

    內置記憶體，上載內容以即時播放

    儲存及播放內容而毋需使用永久性的外置播放器。Philips 專業顯示器設有內置記憶體，讓您上載媒體到顯示器，並即時播放內容。內置記憶體亦可在串流網上內容時作記憶快取。

    CMND 及應用。遙距安裝及啟動應用程式

    即使您不在現場，並在遙距工作，均可迅速安裝及啟動所有應用程式。CMND 及應用讓您新增及更新您的應用程式，以及 Philips 專業顯示器 App Store 的應用程式。只需掃描 QR 碼、登入店舖，並點按您想安裝的應用程式。應用程式將自動下載及啟動。

    技術規格

    • 影像/顯示

      螢幕對角尺寸（公制）
      25.6  厘米
      螢幕對角尺寸（吋）
      10.1''  吋
      螢幕比例
      16:10
      螢幕解像度
      1280 x 800
      最佳解像度
      1280 x 800
      亮度
      300  cd/m²
      顯示色彩
      26.2 萬
      對比率（一般）
      800:1
      響應時間（常規）
      30  毫秒
      可視角度（水平）
      170  度
      可視角度（垂直）
      170  度
      操作系統
      Android 4.4.4

    • 連接

      音訊輸出
      外置喇叭連接器
      其他連接
      • USB
      • Micro SD
      影像輸出
      HDMI
      外置控制
      RJ45

    • 便捷功能

      擺放
      • 橫向 (24/7)
      • 直向 (24/7)
      螢幕保護功能
      像素轉換，低亮
      鍵盤控制
      • 隱藏
      • 可鎖定
      節能功能
      Smart Power
      畫質
      進階色彩控制
      可控網絡
      • RJ45
      • WiFi
      記憶體
      8GB eMMC

    • 聲音

      內置喇叭
      2 x 2 瓦

    • 電源

      電源
      DC12V +/- 5%、1.5A、PoE=24W
      耗電量（典型值）
      6  瓦
      待機模式耗電量
      <0.5 瓦

    • 尺寸

      調整寬度
      261  mm
      產品重量
      0.71  kg
      調整高度
      167.2  mm
      調整深度
      29  mm
      機器寬度（吋）
      10.28  吋
      機器高度（吋）
      6.58  吋
      掛牆
      75 x 75
      機器深度（吋）
      1.14  吋
      鑲邊寬度 (L/T、R/B)
      19.77 (L/R)、13.56 (T/B) 毫米
      產品重量（磅）
      1.57  磅

    • 操作條件

      地勢高度
      0 ~ 3000 米
      溫度範圍（操作）
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  小時
      相對濕度
      20 ~ 80  %
      溫度範圍（儲存）
      -20 ~ 60  °C

    • 多媒體應用程式

      USB 播放影片
      • 3GP
      • AVI
      • DAT
      • FLV
      • MKV
      • MOV
      • MP4
      • MPG
      • TS
      • VOB
      • WEBM
      USB 播放相片
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • .jpg
      • PNG
      USB 播放音訊
      • AAC
      • M4A
      • MP2
      • MP3
      • WMA

    • 配件

      附配件
      • 快速入門指南
      • 底座
      • USB 線
      • DC 電源適配器
      • HDMI 線
      • 充電插蘇
      • 硅腳

    • 其他

      螢幕顯示語言
      • 阿拉伯文
      • 英文
      • 法文
      • 德文
      • 意大利文
      • 日文
      • 抛光
      • 西班牙文
      • 土耳其文
      • 俄語
      • 簡體中文
      • 繁體中文
      • 丹麥文
      • 荷蘭文
      • 芬蘭文
      • 挪威文
      • 葡萄牙文
      • 瑞典文
      保用
      3 年保養
      法令認可
      • CB
      • CE
      • RoHS
      • FCC，A 級別
      • UL

    • 互動性

      多觸控技術
      投射電容
      觸控點
      5 點同時觸控
      保護玻璃
      0.7 毫米強化安全玻璃

    包裝盒内容

    格內其他項目

    • 快速入門指南
    • 底座
    • USB 線
    • DC 電源適配器
    • HDMI 線
    • 充電插蘇
    • 硅腳
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