震撼效果
從貨架廣告到導航，這款超清晰的多點觸控智能顯示器非常適合寸金尺土的空間。多功能的靈活解決方案，可輕鬆遙控管理內容。透過乙太網絡驅動，方便隨處擺放。 查看各種好處
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CMND 及建立。開發及啟動您自己的內容
使用 CMND 及建立，全面掌握屬於自己的內容。從是日精選到企業品牌資訊，都能透過拖放介面簡單發佈這些自創內容。使用預載範本和內置小工具，確保您的圖像、文字和影片可快速投入使用。
透過 CMND 及控制進行操作、監控及維護
透過本地 (LAN) 連接操作顯示器網絡。CMND 及控制則讓您操作重要的功能，例如控制輸入及監控顯示狀況。不論您正在操控一個顯示器還是 100 個，均能得心應手。
Android SoC 處理器。原始的網頁應用程式
透過互聯網連接控制顯示器。Android 系統 Philips 專業顯示器經優化，適合原始的 Android 應用程式，您亦可直接於顯示器安裝網頁應用程式。全新 Android 作業系統既可保證軟件安全同時讓軟件在更長時間內保持最新規格。
內置攝影機和喇叭
內置攝影機和喇叭讓這款小型觸控屏幕成為多功能智能解決方案。可用於零售業務受眾統計、流量分析，以及更多其他用途。運用 Android 人工智能應用程式的強大功能，顯示針對性的內容。亦可將顯示器用於視像會議。
輕鬆透過 PoE+ 技術安裝
幾乎隨處均可安裝 Philips 專業顯示器。PoE+ 讓電源和數據透過單一乙太網絡電纜傳送至您的顯示器。不需再使用電源插頭，但如需另外插入電源，亦有電源變壓器可供使用。
內置記憶體，上載內容以即時播放
儲存及播放內容而毋需使用永久性的外置播放器。Philips 專業顯示器設有內置記憶體，讓您上載媒體到顯示器，並即時播放內容。內置記憶體亦可在串流網上內容時作記憶快取。
CMND 及應用。遙距安裝及啟動應用程式
即使您不在現場，並在遙距工作，均可迅速安裝及啟動所有應用程式。CMND 及應用讓您新增及更新您的應用程式，以及 Philips 專業顯示器 App Store 的應用程式。只需掃描 QR 碼、登入店舖，並點按您想安裝的應用程式。應用程式將自動下載及啟動。
技術規格
-
影像/顯示
- 螢幕對角尺寸（公制）
-
25.6
厘米
- 螢幕對角尺寸（吋）
-
10.1''
吋
- 螢幕比例
-
16:10
- 螢幕解像度
-
1280 x 800
- 最佳解像度
-
1280 x 800
- 亮度
-
300
cd/m²
- 顯示色彩
-
26.2 萬
- 對比率（一般）
-
800:1
- 響應時間（常規）
-
30
毫秒
- 可視角度（水平）
-
170
度
- 可視角度（垂直）
-
170
度
- 操作系統
-
Android 4.4.4
-
連接
- 音訊輸出
-
外置喇叭連接器
- 其他連接
-
- 影像輸出
-
HDMI
- 外置控制
-
RJ45
-
便捷功能
- 擺放
-
- 螢幕保護功能
-
像素轉換，低亮
- 鍵盤控制
-
- 節能功能
-
Smart Power
- 畫質
-
進階色彩控制
- 可控網絡
-
- 記憶體
-
8GB eMMC
-
聲音
- 內置喇叭
-
2 x 2 瓦
-
電源
- 電源
-
DC12V +/- 5%、1.5A、PoE=24W
- 耗電量（典型值）
-
6
瓦
- 待機模式耗電量
-
<0.5 瓦
-
尺寸
- 調整寬度
-
261
mm
- 產品重量
-
0.71
kg
- 調整高度
-
167.2
mm
- 調整深度
-
29
mm
- 機器寬度（吋）
-
10.28
吋
- 機器高度（吋）
-
6.58
吋
- 掛牆
-
75 x 75
- 機器深度（吋）
-
1.14
吋
- 鑲邊寬度 (L/T、R/B)
-
19.77 (L/R)、13.56 (T/B) 毫米
- 產品重量（磅）
-
1.57
磅
-
操作條件
- 地勢高度
-
0 ~ 3000 米
- 溫度範圍（操作）
-
5 ~ 40
°C
- MTBF
-
50,000
小時
- 相對濕度
-
20 ~ 80
%
- 溫度範圍（儲存）
-
-20 ~ 60
°C
-
多媒體應用程式
- USB 播放影片
-
-
3GP
-
AVI
-
DAT
-
FLV
-
MKV
-
MOV
-
MP4
-
MPG
-
TS
-
VOB
-
WEBM
- USB 播放相片
-
- USB 播放音訊
-
-
配件
- 附配件
-
-
快速入門指南
-
底座
-
USB 線
-
DC 電源適配器
-
HDMI 線
-
充電插蘇
-
硅腳
-
其他
- 螢幕顯示語言
-
-
阿拉伯文
-
英文
-
法文
-
德文
-
意大利文
-
日文
-
抛光
-
西班牙文
-
土耳其文
-
俄語
-
簡體中文
-
繁體中文
-
丹麥文
-
荷蘭文
-
芬蘭文
-
挪威文
-
葡萄牙文
-
瑞典文
- 保用
-
3 年保養
- 法令認可
-
-
互動性
- 多觸控技術
-
投射電容
- 觸控點
-
5 點同時觸控
- 保護玻璃
-
0.7 毫米強化安全玻璃
包裝盒内容
格內其他項目
- 快速入門指南
- 底座
- USB 線
- DC 電源適配器
- HDMI 線
- 充電插蘇
- 硅腳
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