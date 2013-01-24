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多點觸控螢幕

10BDL3051T/00
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    多點觸控螢幕

    10BDL3051T/00

    震撼效果

    從貨架廣告到導航，這款超清晰的多點觸控智能顯示器非常適合寸金尺土的空間。多功能的靈活解決方案，可輕鬆遙控管理內容。透過乙太網絡驅動，方便隨處擺放。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

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      震撼效果

      小型多點觸控顯示器。

      • 10 吋
      • 採用 Android 系統
      • 多點式
      CMND 及建立。開發及啟動您自己的內容

      CMND 及建立。開發及啟動您自己的內容

      使用 CMND 及建立，全面掌握屬於自己的內容。從是日精選到企業品牌資訊，都能透過拖放介面簡單發佈這些自創內容。使用預載範本和內置小工具，確保您的圖像、文字和影片可快速投入使用。

      透過 CMND 及控制進行操作、監控及維護

      透過 CMND 及控制進行操作、監控及維護

      透過本地 (LAN) 連接操作顯示器網絡。CMND 及控制則讓您操作重要的功能，例如控制輸入及監控顯示狀況。不論您正在操控一個顯示器還是 100 個，均能得心應手。

      Android SoC 處理器。原始的網頁應用程式

      透過互聯網連接控制顯示器。Android 系統 Philips 專業顯示器經優化，適合原始的 Android 應用程式，您亦可直接於顯示器安裝網頁應用程式。全新 Android 作業系統既可保證軟件安全同時讓軟件在更長時間內保持最新規格。

      內置攝影機和喇叭

      內置攝影機和喇叭讓這款小型觸控屏幕成為多功能智能解決方案。可用於零售業務受眾統計、流量分析，以及更多其他用途。運用 Android 人工智能應用程式的強大功能，顯示針對性的內容。亦可將顯示器用於視像會議。

      輕鬆透過 PoE+ 技術安裝

      幾乎隨處均可安裝 Philips 專業顯示器。PoE+ 讓電源和數據透過單一乙太網絡電纜傳送至您的顯示器。不需再使用電源插頭，但如需另外插入電源，亦有電源變壓器可供使用。

      內置記憶體，上載內容以即時播放

      儲存及播放內容而毋需使用永久性的外置播放器。Philips 專業顯示器設有內置記憶體，讓您上載媒體到顯示器，並即時播放內容。內置記憶體亦可在串流網上內容時作記憶快取。

      CMND 及應用。遙距安裝及啟動應用程式

      即使您不在現場，並在遙距工作，均可迅速安裝及啟動所有應用程式。CMND 及應用讓您新增及更新您的應用程式，以及 Philips 專業顯示器 App Store 的應用程式。只需掃描 QR 碼、登入店舖，並點按您想安裝的應用程式。應用程式將自動下載及啟動。

      技術規格

      • 影像/顯示

        螢幕對角尺寸（公制）
        25.6  厘米
        屏幕對角尺寸（英制）
        10.1  吋
        螢幕解像度
        1280 x 800
        最佳解像度
        1280 x 800
        亮度
        300  cd/m²
        對比率（一般）
        800:1
        螢幕比例
        16:10
        響應時間（常規）
        30  毫秒
        可視角度（水平）
        170  度
        可視角度（垂直）
        170  度
        顯示色彩
        26.2 萬
        操作系統
        Android 4.4.4

      • 互動性

        多觸控技術
        投射電容
        觸控點
        5 點同時觸控
        保護玻璃
        0.7 毫米強化安全玻璃

      • 連接

        影像輸出
        HDMI
        音訊輸出
        外置喇叭連接器
        外置控制
        RJ45
        其他連接
        • USB
        • Micro SD

      • 舒適

        擺放
        • 橫向 (24/7)
        • 直向 (24/7)
        可控網絡
        • RJ45
        • WiFi
        畫質
        進階色彩控制
        螢幕保護功能
        像素轉換，低亮
        鍵盤控制
        • 隱藏
        • 可鎖定
        節能功能
        Smart Power
        記憶體
        8GB eMMC

      • 尺寸

        調整寬度
        261  毫米
        調整高度
        167.2  毫米
        調整深度
        29  毫米
        產品重量
        0.71  千克
        VESA 支架
        75 x 75
        產品重量 (lb)
        1.57  磅
        機器深度（吋）
        1.14  吋
        機器高度（吋）
        6.58  吋
        機器寬度（吋）
        10.28  吋
        鑲邊寬度 (L/T、R/B)
        19.77 (L/R)、13.56 (T/B) 毫米

      • 聲音

        內置喇叭
        2 x 2 瓦

      • 操作情況

        溫度範圍（操作）
        5 ~ 40  °C
        相對濕度
        20 ~ 80  %
        MTBF
        50,000  小時
        地勢高度
        0 ~ 3000 米
        溫度範圍（儲藏）
        -20 ~ 60  °C

      • 電源

        電源
        DC12V +/- 5%、1.5A、PoE=24W
        備用模式耗電量
        <0.5 瓦
        耗電量（典型值）
        6  瓦

      • 配件

        附配件
        • 快速入門指南
        • 底座
        • USB 線
        • DC 電源適配器
        • HDMI 線
        • 充電插蘇
        • 硅腳

      • 其他

        螢幕顯示語言
        • 阿拉伯文
        • 英文
        • 法文
        • 德文
        • 意大利文
        • 日文
        • 抛光
        • 西班牙文
        • 土耳其文
        • 俄語
        • 簡體中文
        • 繁體中文
        • 丹麥文
        • 荷蘭文
        • 芬蘭文
        • 挪威文
        • 葡萄牙文
        • 瑞典文
        法令認可
        • CB
        • CE
        • RoHS
        • FCC，A 級別
        • UL
        保用
        3 年保養

      • 多媒體應用程式

        USB 播放音訊
        • AAC
        • M4A
        • MP2
        • MP3
        • WMA
        USB 播放相片
        • BMP
        • GIF
        • JPEG
        • .jpg
        • PNG
        USB 播放影片
        • 3GP
        • AVI
        • DAT
        • FLV
        • MKV
        • MOV
        • MP4
        • MPG
        • TS
        • VOB
        • WEBM

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 快速入門指南
      • 底座
      • USB 線
      • DC 電源適配器
      • HDMI 線
      • 充電插蘇
      • 硅腳

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