Signage Solutions 多點觸控螢幕
輕輕觸碰即可帶來震撼效果
從預訂房間到尋找路線再到貨架廣告，這款超清晰的多點觸控智能顯示器非常適合寸金尺土的空間。Android SoC 提供多功能解決方案，同時透過乙太網絡驅動，方便靈活擺放。
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乙太網供電技術，簡化安裝程序
乙太網供電技術，簡化安裝程序。使用單一乙太網接線連接和供電，無需適配器，藉此簡化安裝程序。顯示屏可安裝在細小且難以接觸的地方，靈活適應四周環境。如果您不想透過乙太網供電，亦可使用隨附的電源適配器。
Philips Wave-ready 可隨時進行遙距顯示管理及控制
無論您身在何處，無論您何時選擇，您的 Philips Wave-ready 顯示器都可隨時讓您遙距管理和維護此裝置。這個演進的雲端平台具備簡化的安裝和設定、監控和控制顯示、升級韌體、管理中心內容需求及設定電源時間，讓您完全運籌帷幄。助您節省時間、能源和減少對環境的影響。
即插即用 10 點觸控顯示器
採用 Android 系統的 Philips 專業顯示，靈活且安全，因應本機 Android 應用程式優化，並且可以直接在顯示器上輕鬆安裝網絡應用程式和軟件。全部透過互聯網連接控制。
Android：執行您的應用程式或選擇要執行的最愛應用程式
顯示屏融入了 Android 作業系統，能對應現今最先進的作業系統，並讓您直接將您的應用程式儲存於顯示屏中。您亦可以透過顯示屏，從 Android 應用程式的大型媒體庫中，選擇並播放心愛內容。顯示屏更內置預設時段，讓您可因應客戶及每日不同時段使用應用程式及播放內容，更可運用透過自動屏幕定向功能（轉動顯示屏），以直向或橫向方式輕鬆顯示內容。
以內置記憶體儲存並播放內容
使用內置記憶體儲存並播放內容。上載媒體至顯示屏並立即播放內容。既可與內置瀏覽器配合使用，亦可在串流網上內容時作記憶快取。即使突然失去網絡連結，內置記憶體仍會播放內容的快取版本，確保您的視聽之娛不會中斷。
內置 WiFi 和藍牙
透過 WiFi 和藍牙進行無線通訊，或無線下載內容，簡化內容控制程序。
技術規格
-
影像/顯示
- 螢幕對角尺寸（公制）
-
25.6
厘米
- 螢幕對角尺寸（吋）
-
10.1''
吋
- 螢幕比例
-
16:10
- 螢幕解像度
-
1280 x 800
- 最佳解像度
-
1280 x 800
- 亮度
-
350
cd/m²
- 顯示色彩
-
1670 萬
- 對比率（一般）
-
1000:1
- 響應時間（常規）
-
35
毫秒
- 可視角度（水平）
-
160
度
- 可視角度（垂直）
-
160
度
- 操作系統
-
Android 13
-
連接
- 音訊輸出
-
3.5 毫米插座
- 其他連接
-
-
Micro SD
-
USB 2.0 (x1)
-
USB C
- 影像輸出
-
HDMI
- 外置控制
-
RJ45
-
便捷功能
- 擺放
-
- 螢幕保護功能
-
低亮度
- 鍵盤控制
-
- 節能功能
-
Smart Power
- 其他便捷功能
-
- 畫質
-
進階色彩控制
- 可控網絡
-
-
電源
- 電源
-
DC12V +/- 5%, 2A, IEEE 802.03at PoE+
- 耗電量（典型值）
-
4
瓦
- 耗電量（最大值）
-
13 瓦
- 待機模式耗電量
-
< 0.5 瓦
-
尺寸
- 調整寬度
-
262
毫米
- 產品重量
-
0.8
千克
- 調整高度
-
164
毫米
- 調整深度
-
24.75
毫米
- 機器寬度（吋）
-
10.32
吋
- 機器高度（吋）
-
6.46
吋
- 掛牆
-
75 x 75 毫米
- 機器深度（吋）
-
0.97
吋
- 鑲邊寬度 (L/T、R/B)
-
22 (L/R), 14 (T/B)
- 產品重量（磅）
-
1.63
磅
-
操作條件
- 地勢高度
-
0 ~ 3000 米
- 溫度範圍（操作）
-
0 ~ 40
°C
- MTBF
-
50,000
小時
- 溫度範圍（儲存）
-
-10 ~ 60
°C
- 濕度範圍（操作）[RH]
-
30-80%（無凝結）
- 濕度範圍（儲存）[RH]
-
10-85%（無凝結）
-
內置播放器
- CPU
-
RK3568
- 記憶體
-
2GB DDR4
- 儲存
-
8GB eMMC
- WiFi
-
-
802.11 ac/a/b/g/n
-
2.4/5GHz
-
配件
- 附配件
-
-
其他
- 螢幕顯示語言
-
-
阿拉伯文
-
英文
-
法文
-
德文
-
意大利文
-
日文
-
抛光
-
西班牙文
-
土耳其文
-
俄語
-
簡體中文
-
繁體中文
-
丹麥文
-
荷蘭文
-
芬蘭文
-
挪威文
-
葡萄牙文
-
瑞典文
- 保用
-
3 年保養
- 法令認可
-
-
互動性
- 多觸控技術
-
投射電容
- 觸控點
-
10 個同時觸控點
- 保護玻璃
-
-
0.7 毫米強化安全玻璃
-
強化安全玻璃 7MOHS
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