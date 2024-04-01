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    Signage Solutions 多點觸控螢幕

    10BDL3351T/00

    輕輕觸碰即可帶來震撼效果

    從預訂房間到尋找路線再到貨架廣告，這款超清晰的多點觸控智能顯示器非常適合寸金尺土的空間。Android SoC 提供多功能解決方案，同時透過乙太網絡驅動，方便靈活擺放。

    Signage Solutions 多點觸控螢幕

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    輕輕觸碰即可帶來震撼效果

    10 點多點觸控顯示屏

    • 10 吋
    • 採用 Android 系統
    • 多點式

    乙太網供電技術，簡化安裝程序

    乙太網供電技術，簡化安裝程序。使用單一乙太網接線連接和供電，無需適配器，藉此簡化安裝程序。顯示屏可安裝在細小且難以接觸的地方，靈活適應四周環境。如果您不想透過乙太網供電，亦可使用隨附的電源適配器。

    Philips Wave-ready 可隨時進行遙距顯示管理及控制

    無論您身在何處，無論您何時選擇，您的 Philips Wave-ready 顯示器都可隨時讓您遙距管理和維護此裝置。這個演進的雲端平台具備簡化的安裝和設定、監控和控制顯示、升級韌體、管理中心內容需求及設定電源時間，讓您完全運籌帷幄。助您節省時間、能源和減少對環境的影響。

    即插即用 10 點觸控顯示器

    採用 Android 系統的 Philips 專業顯示，靈活且安全，因應本機 Android 應用程式優化，並且可以直接在顯示器上輕鬆安裝網絡應用程式和軟件。全部透過互聯網連接控制。

    Android：執行您的應用程式或選擇要執行的最愛應用程式

    顯示屏融入了 Android 作業系統，能對應現今最先進的作業系統，並讓您直接將您的應用程式儲存於顯示屏中。您亦可以透過顯示屏，從 Android 應用程式的大型媒體庫中，選擇並播放心愛內容。顯示屏更內置預設時段，讓您可因應客戶及每日不同時段使用應用程式及播放內容，更可運用透過自動屏幕定向功能（轉動顯示屏），以直向或橫向方式輕鬆顯示內容。

    以內置記憶體儲存並播放內容

    使用內置記憶體儲存並播放內容。上載媒體至顯示屏並立即播放內容。既可與內置瀏覽器配合使用，亦可在串流網上內容時作記憶快取。即使突然失去網絡連結，內置記憶體仍會播放內容的快取版本，確保您的視聽之娛不會中斷。

    內置 WiFi 和藍牙

    透過 WiFi 和藍牙進行無線通訊，或無線下載內容，簡化內容控制程序。

    技術規格

    • 影像/顯示

      螢幕對角尺寸（公制）
      25.6  厘米
      螢幕對角尺寸（吋）
      10.1''  吋
      螢幕比例
      16:10
      螢幕解像度
      1280 x 800
      最佳解像度
      1280 x 800
      亮度
      350  cd/m²
      顯示色彩
      1670 萬
      對比率（一般）
      1000:1
      響應時間（常規）
      35  毫秒
      可視角度（水平）
      160  度
      可視角度（垂直）
      160  度
      操作系統
      Android 13

    • 連接

      音訊輸出
      3.5 毫米插座
      其他連接
      • Micro SD
      • USB 2.0 (x1)
      • USB C
      影像輸出
      HDMI
      外置控制
      RJ45

    • 便捷功能

      擺放
      • 橫向 (24/7)
      • 直向 (24/7)
      螢幕保護功能
      低亮度
      鍵盤控制
      • 隱藏
      • 可鎖定
      節能功能
      Smart Power
      其他便捷功能
      • 陀螺儀感應器
      • Kensington 鎖
      畫質
      進階色彩控制
      可控網絡
      • WiFi
      • BT 5.0
      • Ethernet

    • 電源

      電源
      DC12V +/- 5%, 2A, IEEE 802.03at PoE+
      耗電量（典型值）
      4  瓦
      耗電量（最大值）
      13 瓦
      待機模式耗電量
      < 0.5 瓦

    • 尺寸

      調整寬度
      262  毫米
      產品重量
      0.8  千克
      調整高度
      164  毫米
      調整深度
      24.75  毫米
      機器寬度（吋）
      10.32  吋
      機器高度（吋）
      6.46  吋
      掛牆
      75 x 75 毫米
      機器深度（吋）
      0.97  吋
      鑲邊寬度 (L/T、R/B)
      22 (L/R), 14 (T/B)
      產品重量（磅）
      1.63  磅

    • 操作條件

      地勢高度
      0 ~ 3000 米
      溫度範圍（操作）
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  小時
      溫度範圍（儲存）
      -10 ~ 60  °C
      濕度範圍（操作）[RH]
      30-80%（無凝結）
      濕度範圍（儲存）[RH]
      10-85%（無凝結）

    • 內置播放器

      CPU
      RK3568
      記憶體
      2GB DDR4
      儲存
      8GB eMMC
      WiFi
      • 802.11 ac/a/b/g/n
      • 2.4/5GHz

    • 配件

      附配件
      • AC 電源變壓器
      • 快速入門指南 (x1)

    • 其他

      螢幕顯示語言
      • 阿拉伯文
      • 英文
      • 法文
      • 德文
      • 意大利文
      • 日文
      • 抛光
      • 西班牙文
      • 土耳其文
      • 俄語
      • 簡體中文
      • 繁體中文
      • 丹麥文
      • 荷蘭文
      • 芬蘭文
      • 挪威文
      • 葡萄牙文
      • 瑞典文
      保用
      3 年保養
      法令認可
      • CB
      • CE
      • RoHS
      • FCC，A 級別
      • ETL

    • 互動性

      多觸控技術
      投射電容
      觸控點
      10 個同時觸控點
      保護玻璃
      • 0.7 毫米強化安全玻璃
      • 強化安全玻璃 7MOHS

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