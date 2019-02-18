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    Signage Solutions 多點觸控螢幕

    10BDL4151T/75

    觀眾互動新境界

    這款易用的顯示屏，具備 5 點觸控，帶來增強性及個人化的互動

    Signage Solutions 多點觸控螢幕

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    觀眾互動新境界

    基於 Android™ 系統的 10 吋觸控顯示屏

    • 10 吋
    • 採用 Android 系統
    • 多點式
    以內置記憶體儲存並播放內容

    以內置記憶體儲存並播放內容

    使用內置記憶體儲存並播放內容。上載媒體至顯示屏並立即播放內容。既可與內置瀏覽器配合使用，亦可在串流網上內容時作記憶快取。即使突然失去網絡連結，內置記憶體仍會播放內容的快取版本，確保您的視聽之娛不會中斷。

    透過雲端連結及控制您的內容

    透過雲端連結及控制您的內容

    透過整合的 HTML5 瀏覽器和雲端技術連接和控制您的內容。使用 Chromium 瀏覽器在網上設計您的內容，並連接單一裝置或整個網絡。只需透過 Wi-Fi 或 RJ45 連接線，即可將顯示屏連線至互聯網，同時享受您自訂的播放清單。

    CMND：讓您充分控制顯示屏

    CMND：讓您充分控制顯示屏

    從內容到設定，強大的顯示屏管理平台 CMND 都能讓您全面控制。

    Android：執行您的應用程式或選擇要執行的最愛應用程式

    顯示屏融入了 Android 作業系統，能對應現今最先進的作業系統，並讓您直接將您的應用程式儲存於顯示屏中。您亦可以透過顯示屏，從 Android 應用程式的大型媒體庫中，選擇並播放心愛內容。顯示屏更內置預設時段，讓您可因應客戶及每日不同時段使用應用程式及播放內容，更可運用透過自動屏幕定向功能（轉動顯示屏），以直向或橫向方式輕鬆顯示內容。

    具備 5 點同時觸控，真正的多觸功能

    具備 5 點同時觸控，加強互動體驗。特別適合多個使用者同時與您的應用程式互動。5 點同時觸控可說是物有所值的解決方案。

    會議室專用的 LED 燈

    顯示屏旁邊的 LED 燈，讓您以燈光向路過者展示訊息。此技術可用於顯示會議室是否正在使用，或為您公司的標誌牌加入全新色彩。

    乙太網供電技術，簡化安裝程序

    乙太網供電技術，簡化安裝程序。使用單一乙太網接線連接和供電，無需適配器，藉此簡化安裝程序。顯示屏可安裝在細小且難以接觸的地方，靈活適應四周環境。如果您不想透過乙太網供電，亦可使用隨附的電源適配器。

    內置掛牆架讓您輕鬆安裝

    內置掛牆架助您節省時間和金錢。顯示屏背面的內置掛牆架，讓您開箱即可進行安裝。

    透過互動螢幕吸引客戶

    觸控技術帶來全新層次的互動體驗。這款近乎無邊框的 10 吋顯示屏具備投射式電容觸控技術和 5 點同時觸控功能，讓使用者以全新的動態方式與您互動。

    內置 WiFi 和藍牙

    透過 WiFi 和藍牙進行無線通訊，或無線下載內容，簡化內容控制程序。

    技術規格

    • 影像/顯示

      螢幕對角尺寸（公制）
      25.6  厘米
      螢幕對角尺寸（吋）
      10.1''  吋
      螢幕比例
      16:10
      螢幕解像度
      1280 x 800
      最佳解像度
      1280 x 800
      顯示色彩
      1670 萬
      對比率（一般）
      800:1
      響應時間（常規）
      30  毫秒
      可視角度（水平）
      175  度
      可視角度（垂直）
      175  度
      操作系統
      Android 7.1

    • 連接

      音訊輸出
      外置喇叭連接器
      其他連接
      • USB
      • Micro SD
      影像輸出
      HDMI
      外置控制
      RJ45

    • 便捷功能

      擺放
      • 橫向 (24/7)
      • 直向 (24/7)
      螢幕保護功能
      像素轉換，低亮度
      鍵盤控制
      • 隱藏
      • 可鎖定
      節能功能
      Smart Power
      畫質
      進階色彩控制
      可控網絡
      • RJ45
      • WiFi
      記憶體
      2GB DDR3 / 8GB eMMC

    • 聲音

      內置喇叭
      2 x 2 瓦

    • 電源

      電源
      DC12V +/- 5%、1.5A、PoE=24W
      耗電量（最大值）
      10.96 瓦

    • 尺寸

      調整寬度
      261  mm
      產品重量
      0.74  kg
      調整高度
      167.2  mm
      調整深度
      29  mm
      機器寬度（吋）
      10.28  吋
      機器高度（吋）
      6.58  吋
      掛牆
      75 x 75
      鑲邊寬度 (L/T、R/B)
      19.77 (L/R)、13.56 (T/B) 毫米
      產品重量（磅）
      1.57  磅

    • 操作條件

      地勢高度
      0 ~ 3000 米
      溫度範圍（操作）
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  小時
      相對濕度
      20 ~ 80  %
      溫度範圍（儲存）
      -20 ~ 60  °C

    • 多媒體應用程式

      USB 播放影片
      • 3GP
      • AVI
      • DAT
      • FLV
      • MKV
      • MOV
      • MP4
      • MPG
      • TS
      • VOB
      • WEBM
      USB 播放相片
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • .jpg
      • PNG
      USB 播放音訊
      • AAC
      • M4A
      • MP2
      • MP3
      • WMA

    • 配件

      附配件
      • 快速入門指南
      • 底座
      • USB 線
      • DC 電源適配器
      • HDMI 線
      • 充電插蘇
      • 硅腳

    • 其他

      螢幕顯示語言
      • 阿拉伯文
      • 英文
      • 法文
      • 德文
      • 意大利文
      • 日文
      • 抛光
      • 西班牙文
      • 土耳其文
      • 俄語
      • 簡體中文
      • 繁體中文
      • 丹麥文
      • 荷蘭文
      • 芬蘭文
      • 挪威文
      • 葡萄牙文
      • 瑞典文
      保用
      3 年保養
      法令認可
      • CB
      • CE
      • RoHS
      • FCC，A 級別
      • UL

    • 互動性

      多觸控技術
      投射電容
      觸控點
      5 點同時觸控
      保護玻璃
      0.7 毫米強化安全玻璃

    包裝盒内容

    格內其他項目

    • 快速入門指南
    • 底座
    • USB 線
    • DC 電源適配器
    • HDMI 線
    • 充電插蘇
    • 硅腳
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