格內其他項目
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- 底座
- USB 線
- DC 電源適配器
- HDMI 線
- 充電插蘇
- 硅腳
10BDL4151T/75
觀眾互動新境界
這款易用的顯示屏，具備 5 點觸控，帶來增強性及個人化的互動
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
使用內置記憶體儲存並播放內容。上載媒體至顯示屏並立即播放內容。既可與內置瀏覽器配合使用，亦可在串流網上內容時作記憶快取。即使突然失去網絡連結，內置記憶體仍會播放內容的快取版本，確保您的視聽之娛不會中斷。
透過整合的 HTML5 瀏覽器和雲端技術連接和控制您的內容。使用 Chromium 瀏覽器在網上設計您的內容，並連接單一裝置或整個網絡。只需透過 Wi-Fi 或 RJ45 連接線，即可將顯示屏連線至互聯網，同時享受您自訂的播放清單。
從內容到設定，強大的顯示屏管理平台 CMND 都能讓您全面控制。
顯示屏融入了 Android 作業系統，能對應現今最先進的作業系統，並讓您直接將您的應用程式儲存於顯示屏中。您亦可以透過顯示屏，從 Android 應用程式的大型媒體庫中，選擇並播放心愛內容。顯示屏更內置預設時段，讓您可因應客戶及每日不同時段使用應用程式及播放內容，更可運用透過自動屏幕定向功能（轉動顯示屏），以直向或橫向方式輕鬆顯示內容。
具備 5 點同時觸控，加強互動體驗。特別適合多個使用者同時與您的應用程式互動。5 點同時觸控可說是物有所值的解決方案。
顯示屏旁邊的 LED 燈，讓您以燈光向路過者展示訊息。此技術可用於顯示會議室是否正在使用，或為您公司的標誌牌加入全新色彩。
乙太網供電技術，簡化安裝程序。使用單一乙太網接線連接和供電，無需適配器，藉此簡化安裝程序。顯示屏可安裝在細小且難以接觸的地方，靈活適應四周環境。如果您不想透過乙太網供電，亦可使用隨附的電源適配器。
內置掛牆架助您節省時間和金錢。顯示屏背面的內置掛牆架，讓您開箱即可進行安裝。
觸控技術帶來全新層次的互動體驗。這款近乎無邊框的 10 吋顯示屏具備投射式電容觸控技術和 5 點同時觸控功能，讓使用者以全新的動態方式與您互動。
透過 WiFi 和藍牙進行無線通訊，或無線下載內容，簡化內容控制程序。
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