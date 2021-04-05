格內其他項目
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- 底座
- USB 線
- DC 電源適配器
- HDMI 線
- 充電插蘇
- 硅腳
10BDL4551T/75
震撼效果
從貨架廣告到導航，這款超清晰的多點觸控智能顯示器非常適合寸金尺土的空間。多功能的靈活解決方案，可輕鬆遙控管理內容。透過乙太網絡驅動，方便隨處擺放。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
使用 CMND 及建立，全面掌握屬於自己的內容。從是日精選到企業品牌資訊，都能透過拖放介面簡單發佈這些自創內容。使用預載範本和內置小工具，確保您的圖像、文字和影片可快速投入使用。
透過本地 (LAN) 連接操作顯示器網絡。CMND 及控制則讓您操作重要的功能，例如控制輸入及監控顯示狀況。不論您正在操控一個顯示器還是 100 個，均能得心應手。
內置攝影機和喇叭讓這款小型觸控屏幕成為多功能智能解決方案。可用於零售業務受眾統計、流量分析，以及更多其他用途。運用 Android 人工智能應用程式的強大功能，顯示針對性的內容。亦可將顯示器用於視像會議。
幾乎隨處均可安裝 Philips 專業顯示器。PoE+ 讓電源和數據透過單一乙太網絡電纜傳送至您的顯示器。不需再使用電源插頭，但如需另外插入電源，亦有電源變壓器可供使用。
儲存及播放內容而毋需使用永久性的外置播放器。Philips 專業顯示器設有內置記憶體，讓您上載媒體到顯示器，並即時播放內容。內置記憶體亦可在串流網上內容時作記憶快取。
即使您不在現場，並在遙距工作，均可迅速安裝及啟動所有應用程式。CMND 及應用讓您新增及更新您的應用程式，以及 Philips 專業顯示器 App Store 的應用程式。只需掃描 QR 碼、登入店舖，並點按您想安裝的應用程式。應用程式將自動下載及啟動。
透過互聯網連接控制顯示器。Android 系統 Philips 專業顯示器經優化，適合原始的 Android 應用程式，您亦可直接於顯示器安裝網頁應用程式。全新 Android 8 既可保證軟件安全，亦可讓軟件在更長時間內保持最新規格。
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