抗菌外殼有效抑制細菌滋生

病菌已成為全球醫院和診所環境的嚴重問題，因為它們可能會導致感染，危及生命。Philips HeartLine 電視有兼容抗菌添加劑 JIS Z2801 的機身，這種材質是機身的重要組成部分。這個防菌的機身讓您和您病人的健康更有保障，阻礙了最常見的微生物如「金黃色葡萄球菌（腸胃炎）」，「大腸桿菌」和「克雷伯氏菌（肺炎）」的生長。