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    專業 LED 電視

    19HFL4010W/12

    適合置放於床邊的電視

    酒店用電視機專為迎合復康環境而設，其私人觀看模式有助減少對其他病人造成滋擾，最適合配置於病人床四周，令觀看倍添舒適。

    查看各種好處

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    專業 LED 電視

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    適合置放於床邊的電視

    為病人而設的超卓功能

    • 19 吋 HeartLine
    • LED
    • DVB-T2/T/C 及 IPTV
    SmartInstall 可輕鬆遙距安裝及維護

    SmartInstall 可輕鬆遙距安裝及維護

    SmartInstall 讓可安裝及維護電視變得簡單。透過簡單易用的網絡工具，你現在可以遙距設定及安裝電視，不需親身到達任何房間！可以節省時間，同時確保您的客人不受到打擾。無論是更新酒店資料頁面或安裝新頻道，SmartInstall 都可以處理。

    SmartInfo 帶來有品牌、互動的醫療資料頁面

    SmartInfo 帶來有品牌、互動的醫療資料頁面

    SmartInfo 讓您輕鬆向病人提供醫院資訊或醫療資料。即使當電視並未連接至您的內聯網或互聯網，您的病人也可存取此互動醫院網站。您可以定期更改資訊，並輕易為病人提供所有最新資訊。

    兼容 MyChoice，為您帶來可預期的盈利

    兼容 MyChoice，為您帶來可預期的盈利

    MyChoice 讓您能夠以既簡單又廉價的方式為您的客戶提供付費電視頻道。同時亦能為您帶來額外收入來源，讓您填補初期的電視投資。

    LED 電視呈現對比度令人讚嘆的影像

    LED 背光耗電量低，讓您可以享受到優美的線條，為您呈現高亮度、令人讚嘆的對比度和鮮豔的色彩。

    白色設計配合醫護環境

    白色設計加上圓角，外觀平和，配合醫護環境。

    設有指示燈的前置觸控控制按鍵設有距離感應

    創新床邊電視的底部設有觸控面板，為用戶帶來個人化的使用體驗。發光的控制鍵讓用戶在環境昏暗的時候依然可以使用，平坦的可清潔表面和按鍵鎖定功能方便清潔。

    醫療級電源供應的低輻射確保安全

    專業的臨床環境需要基本安全、基本性能和可靠性。和一般電視不同，Philips HeartLine 採用特殊的醫療級電源供應器，滿足這些要求。它符合 EN / IEC 60601-1 標準確保基本安全和基本性能。此外，它也符合醫療級的電磁測試和兼容 EN / IEC60601-1-2 標準。許多國家、醫院和診所都要求符合這些標準的產品。

    電位隔離技術的耳機的連接

    耳機連接採用電位隔離技術，確保病人的耳機和 Philips HeartLine 電視之間的連線維持安全狀態。病人床邊有很多電器，所以需要電位隔離技術，確保耳機連線有失效保護隔離功能。

    抗菌外殼有效抑制細菌滋生

    病菌已成為全球醫院和診所環境的嚴重問題，因為它們可能會導致感染，危及生命。Philips HeartLine 電視有兼容抗菌添加劑 JIS Z2801 的機身，這種材質是機身的重要組成部分。這個防菌的機身讓您和您病人的健康更有保障，阻礙了最常見的微生物如「金黃色葡萄球菌（腸胃炎）」，「大腸桿菌」和「克雷伯氏菌（肺炎）」的生長。

    Smart TV 應用程式設有眾多酒店專用服務

    Philips Smart TV 應用程式包含多項應用程式，例如 YouTube 以至社交網絡應用程式等。專用的版本專為酒店使用而設，備有多項額外優惠，例如確保客戶資訊於使用後安全地刪除，避免非法內容傷害您的業務。

    Serial Xpress Protocol 互動系統

    電視可透過 Serial Xpress Protocol (SXP) 連接到所有主要互動系統供應商的外部解碼器和機頂盒。

    螢幕時鐘顯示提升客人的方便性

    採用我們全新的螢幕時鐘顯示，客人可輕易得知現時時間。於時鐘上按一下按鍵，即可於電視螢幕上顯示，增加能見度，並減低耗電量。

    低耗電量

    Philips 電視在設計上達到最低能源消耗。不但減低對環境的影響，而且可減低營運開支。

    技術規格

    • 影像/顯示

      螢幕比例
      16:9
      螢幕對角尺寸（吋）
      19  吋
      螢幕對角尺寸（公制）
      47  厘米
      顯示
      LED 高清電視
      螢幕解像度
      1366 x 768p
      亮度
      200  cd/m²
      影像增強功能
      • 200Hz 完美動態補償率
      • Pixel Plus HD
      可視角度
      170º (H) / 160º (V)

    • 選台器/接收/傳送

      數碼電視
      DVB-T/T2/C
      類比電視
      PAL
      IP 播放
      • 組播
      • 單播

    • 功能特點

      方便易用
      • 相片風格
      • 聲音風格
      數碼服務
      • 8d EPG
      • Now&Next
      • MHEG
      • 圖文信息
      • HbbTV
      本機控制
      電容式觸控

    • 酒店功能

      酒店模式
      • 功能表鎖定
      • 安裝菜單鎖定
      • 音量限制
      • 本地控制鎖定
      監獄模式
      • 高安全性模式
      • TXT/MHEG/USB/EPG/字幕鎖定
      計時器
      • 定時睡眠功能
      • 喚醒鬧鐘
      • 收音機頻道喚醒
      • 聲音喚醒
      開啟控制
      • 頻道
      • 功能
      • 影像格式
      • 音量
      防盜
      Kensington 鎖
      電源控制
      • 自動開啟電源
      • 環保/快速開機
      • WoLAN
      應用程式
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      • 可選購外置鬧鐘
      SmartInfo
      • HTML5 瀏覽器
      • 互動模板
      • 圖片幻燈片展示
      複製及韌體更新
      • 即時初始複製
      • 透過 USB、RF 和 IP
      CMND 及控制
      • 離線頻道編輯器
      • 離線設定編輯器
      • 實時電視狀態 (IP)
      • IP/RF 遠距管理
      • CMND 及建立
      • 電視群組管理
      控制
      • 封鎖自動頻道更新
      • Serial Xpress 協定
      • 支援電視的 JSON API 控制-JAPIT
      互動式 DRM
      • VSecure
      • PlayReady 流暢串流
      創造收入
      MyChoice
      頻道
      組合的清單

    • 醫療功能

      控制
      • 發光觸控按鈕
      • 多重遙控器
      • 兼容醫療 RC
      • 兼容呼叫護士系統
      便捷功能
      • 耳機輸出
      • 近接感應
      • 清潔鎖定功能
      • 獨立主喇叭靜音
      • TV 手把
      安全
      • IEC/EN60601-1
      • 防火
      • 電流隔離。耳機輸出
      • 雙重隔離 Class II
      衛生
      • JISZ2801 抗菌機身
      • 順滑的背蓋設計
      EMC
      IEC/EN60601-1-2

    • 多媒體

      支援的影片播放
      • 格式：H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • 容器：AVI，MKV
      • 3GP
      • ASF
      • M2TS
      • M4V
      • MP4
      • MPG
      • PS
      • Quicktime
      • TS
      • WMV
      支援的音樂格式
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA（v2 向上兼容至 v9.2）
      支援的字幕格式
      • SRT
      • ASS
      • SMI
      • SSA SUB
      • TXT
      支援的圖像格式
      • BMP
      • .jpg
      • PNG
      • GIF
      支援的 USB 影像解像度
      高達 1920x1080p@60Hz
      多媒體連接
      • USB
      • LAN

    • 音訊

      聲效輸出功率
      5 (2x2.5)  瓦
      浴室喇叭輸出
      1.5 瓦 單聲道 8Ohm
      喇叭
      • 2.0
      • 前方聲音
      音效功能
      • AVL
      • 超寬環迴立體聲
      • 動態低音效果
      • Dolby MS10

    • 電源

      環境溫度
      0 °C 至 40 °C
      輸入
      12V DC
      待機模式耗電量
      <0.5 瓦
      外部電源供應
      • 50-60Hz
      • AC 100-240V
      • XXL DC 電線 3.5 米
      • 醫療認證 IEC/EN60601-1
      能源標籤級別
      A+
      歐洲能源標籤能源
      13  瓦
      省電功能
      Eco 模式
      年度能耗
      19  kW·h

    • 配件

      隨附
      • DC 電源適配器
      • 保用證
      • 法規與安全小冊子
      選購
      • 醫療 RC 22AV1109H/12
      • RC 22AV9573A 設定
      • 外置鬧鐘 22AV1120C/00

    • 旁邊連線

      HDMI2
      HDMI 1.4
      耳機輸出
      迷你插孔
      USB1
      USB 2.0

    • 後置連線

      浴室喇叭輸出
      迷你插孔
      外置控制
      RJ-48
      天線
      IEC-75
      HDMI1
      HDMI 1.4
      以太網 (LAN)
      RJ-45

    • 連接增強功能

      RJ48
      • IR-輸入/輸出
      • Serial Xpress 介面
      EasyLink (HDMI CEC)
      • 一鍵播放
      • 系統待機
      • RC 訊號通過
      • 系統音訊控制
      LAN
      LAN 喚醒功能
      HDMI
      ARC （所有連接端口）
      USB
      「僅充電端口」模式

    • 設計

      顏色
      白色

    • 尺寸

      產品重量
      2,4  kg
      兼容掛牆安裝
      • M4
      • 75 x 75 毫米
      機器尺寸（不計算把手）
      (W x H x D): 446 x 293 x 38  mm
      產品重量 （+計算把手）
      2,6  kg

    包裝盒内容

    格內其他項目

    • 遙控器電池
    • 遙控器
    • 保用證
    • 電源線
    • 底座
    Badge-D2C

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    • 不隨附遙控。安裝時需要使用選購的遙控。如沒有選購的遙控，部分功能可能無法使用。
    • 可用的功能將根據整合人選取的執行情況而定。
    • 以常用的開啟模式根據 IEC62087 Ed 2 計算用電量。實際的能源消耗將取決於使用電視的實際方式。
    • 根據限制使用有害物质指令（RoHS Directive）現存的免責條例下，此電視僅有部份零件或組件因沒有其他技術性替代品而包含鉛。

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