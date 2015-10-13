專業 LED 電視
適合置放於床邊的電視
酒店用電視機專為迎合復康環境而設，其私人觀看模式有助減少對其他病人造成滋擾，最適合配置於病人床四周，令觀看倍添舒適。 查看各種好處
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適合置放於床邊的電視
為病人而設的超卓功能
- 19 吋 HeartLine
- LED
- DVB-T2/T/C 及 IPTV
SmartInstall 可輕鬆遙距安裝及維護
SmartInstall 讓可安裝及維護電視變得簡單。透過簡單易用的網絡工具，你現在可以遙距設定及安裝電視，不需親身到達任何房間！可以節省時間，同時確保您的客人不受到打擾。無論是更新酒店資料頁面或安裝新頻道，SmartInstall 都可以處理。
SmartInfo 帶來有品牌、互動的醫療資料頁面
SmartInfo 讓您輕鬆向病人提供醫院資訊或醫療資料。即使當電視並未連接至您的內聯網或互聯網，您的病人也可存取此互動醫院網站。您可以定期更改資訊，並輕易為病人提供所有最新資訊。
兼容 MyChoice，為您帶來可預期的盈利
MyChoice 讓您能夠以既簡單又廉價的方式為您的客戶提供付費電視頻道。同時亦能為您帶來額外收入來源，讓您填補初期的電視投資。
LED 電視呈現對比度令人讚嘆的影像
LED 背光耗電量低，讓您可以享受到優美的線條，為您呈現高亮度、令人讚嘆的對比度和鮮豔的色彩。
白色設計配合醫護環境
白色設計加上圓角，外觀平和，配合醫護環境。
設有指示燈的前置觸控控制按鍵設有距離感應
創新床邊電視的底部設有觸控面板，為用戶帶來個人化的使用體驗。發光的控制鍵讓用戶在環境昏暗的時候依然可以使用，平坦的可清潔表面和按鍵鎖定功能方便清潔。
醫療級電源供應的低輻射確保安全
專業的臨床環境需要基本安全、基本性能和可靠性。和一般電視不同，Philips HeartLine 採用特殊的醫療級電源供應器，滿足這些要求。它符合 EN / IEC 60601-1 標準確保基本安全和基本性能。此外，它也符合醫療級的電磁測試和兼容 EN / IEC60601-1-2 標準。許多國家、醫院和診所都要求符合這些標準的產品。
電位隔離技術的耳機的連接
耳機連接採用電位隔離技術，確保病人的耳機和 Philips HeartLine 電視之間的連線維持安全狀態。病人床邊有很多電器，所以需要電位隔離技術，確保耳機連線有失效保護隔離功能。
抗菌外殼有效抑制細菌滋生
病菌已成為全球醫院和診所環境的嚴重問題，因為它們可能會導致感染，危及生命。Philips HeartLine 電視有兼容抗菌添加劑 JIS Z2801 的機身，這種材質是機身的重要組成部分。這個防菌的機身讓您和您病人的健康更有保障，阻礙了最常見的微生物如「金黃色葡萄球菌（腸胃炎）」，「大腸桿菌」和「克雷伯氏菌（肺炎）」的生長。
Smart TV 應用程式設有眾多酒店專用服務
Philips Smart TV 應用程式包含多項應用程式，例如 YouTube 以至社交網絡應用程式等。專用的版本專為酒店使用而設，備有多項額外優惠，例如確保客戶資訊於使用後安全地刪除，避免非法內容傷害您的業務。
Serial Xpress Protocol 互動系統
電視可透過 Serial Xpress Protocol (SXP) 連接到所有主要互動系統供應商的外部解碼器和機頂盒。
螢幕時鐘顯示提升客人的方便性
採用我們全新的螢幕時鐘顯示，客人可輕易得知現時時間。於時鐘上按一下按鍵，即可於電視螢幕上顯示，增加能見度，並減低耗電量。
低耗電量
Philips 電視在設計上達到最低能源消耗。不但減低對環境的影響，而且可減低營運開支。
技術規格
-
影像/顯示
- 螢幕比例
-
16:9
- 螢幕對角尺寸（吋）
-
19
吋
- 螢幕對角尺寸（公制）
-
47
厘米
- 顯示
-
LED 高清電視
- 螢幕解像度
-
1366 x 768p
- 亮度
-
200
cd/m²
- 影像增強功能
-
-
200Hz 完美動態補償率
-
Pixel Plus HD
- 可視角度
-
170º (H) / 160º (V)
-
選台器/接收/傳送
- 數碼電視
-
DVB-T/T2/C
- 類比電視
-
PAL
- IP 播放
-
-
功能特點
- 方便易用
-
- 數碼服務
-
-
8d EPG
-
Now&Next
-
MHEG
-
圖文信息
-
HbbTV
- 本機控制
-
電容式觸控
-
酒店功能
- 酒店模式
-
- 監獄模式
-
-
高安全性模式
-
TXT/MHEG/USB/EPG/字幕鎖定
- 計時器
-
- 開啟控制
-
- 防盜
-
Kensington 鎖
- 電源控制
-
- 應用程式
-
- 你的品牌
-
-
SmartInfo
-
歡迎標誌
-
SmartTV 自訂背景
-
歡迎短語
-
可自行設定的儀表板 (HTML)
-
IPTV 系統
- 時鐘
-
- SmartInfo
-
- 複製及韌體更新
-
- CMND 及控制
-
-
離線頻道編輯器
-
離線設定編輯器
-
實時電視狀態 (IP)
-
IP/RF 遠距管理
-
CMND 及建立
-
電視群組管理
- 控制
-
-
封鎖自動頻道更新
-
Serial Xpress 協定
-
支援電視的 JSON API 控制-JAPIT
- 互動式 DRM
-
- 創造收入
-
MyChoice
- 頻道
-
組合的清單
-
醫療功能
- 控制
-
-
發光觸控按鈕
-
多重遙控器
-
兼容醫療 RC
-
兼容呼叫護士系統
- 便捷功能
-
-
耳機輸出
-
近接感應
-
清潔鎖定功能
-
獨立主喇叭靜音
-
TV 手把
- 安全
-
-
IEC/EN60601-1
-
防火
-
電流隔離。耳機輸出
-
雙重隔離 Class II
- 衛生
-
- EMC
-
IEC/EN60601-1-2
-
多媒體
- 支援的影片播放
-
-
格式：H.264/MPEG4 AVC
-
MPEG1
-
MPEG2
-
MPEG4
-
WMV9/VC1
-
容器：AVI，MKV
-
3GP
-
ASF
-
M2TS
-
M4V
-
MP4
-
MPG
-
PS
-
Quicktime
-
TS
-
WMV
- 支援的音樂格式
-
-
MP3
-
AAC
-
WAV
-
WMA（v2 向上兼容至 v9.2）
- 支援的字幕格式
-
- 支援的圖像格式
-
- 支援的 USB 影像解像度
-
高達 1920x1080p@60Hz
- 多媒體連接
-
-
音訊
- 聲效輸出功率
-
5 (2x2.5)
瓦
- 浴室喇叭輸出
-
1.5 瓦 單聲道 8Ohm
- 喇叭
-
- 音效功能
-
-
AVL
-
超寬環迴立體聲
-
動態低音效果
-
Dolby MS10
-
電源
- 環境溫度
-
0 °C 至 40 °C
- 輸入
-
12V DC
- 待機模式耗電量
-
<0.5 瓦
- 外部電源供應
-
-
50-60Hz
-
AC 100-240V
-
XXL DC 電線 3.5 米
-
醫療認證 IEC/EN60601-1
- 能源標籤級別
-
A+
- 歐洲能源標籤能源
-
13
瓦
- 省電功能
-
Eco 模式
- 年度能耗
-
19
kW·h
-
配件
- 隨附
-
- 選購
-
-
醫療 RC 22AV1109H/12
-
RC 22AV9573A 設定
-
外置鬧鐘 22AV1120C/00
-
旁邊連線
- HDMI2
-
HDMI 1.4
- 耳機輸出
-
迷你插孔
- USB1
-
USB 2.0
-
後置連線
- 浴室喇叭輸出
-
迷你插孔
- 外置控制
-
RJ-48
- 天線
-
IEC-75
- HDMI1
-
HDMI 1.4
- 以太網 (LAN)
-
RJ-45
-
連接增強功能
- RJ48
-
-
IR-輸入/輸出
-
Serial Xpress 介面
- EasyLink (HDMI CEC)
-
- LAN
-
LAN 喚醒功能
- HDMI
-
ARC （所有連接端口）
- USB
-
「僅充電端口」模式
-
設計
- 顏色
-
白色
-
尺寸
- 產品重量
-
2,4
kg
- 兼容掛牆安裝
-
- 機器尺寸（不計算把手）
-
(W x H x D): 446 x 293 x 38
mm
- 產品重量 （+計算把手）
-
2,6
kg
- 不隨附遙控。安裝時需要使用選購的遙控。如沒有選購的遙控，部分功能可能無法使用。
- 可用的功能將根據整合人選取的執行情況而定。
- 以常用的開啟模式根據 IEC62087 Ed 2 計算用電量。實際的能源消耗將取決於使用電視的實際方式。
- 根據限制使用有害物质指令（RoHS Directive）現存的免責條例下，此電視僅有部份零件或組件因沒有其他技術性替代品而包含鉛。
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