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抗菌衛生遙控器
抗菌衛生遙控器採用抗菌物料製成，無空腔表面使其易於清潔。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
這款衛生遙控器選用抗菌物料結合無空腔設計，易於清潔，並可隔絕細菌。
讓員工擺脫在室內更換電池的額外工作負擔。只需 2 枚 AA 鹼性電池，即可確保電量持久充足，可使用長達 5 年。
只需指尖輕觸即可輕鬆操作。自然的佈局使這款遙控器直觀易用，可輕鬆存取電視的所有功能。
更換電池後亦可保留相同的個人設定。多 RC 功能可將您的設定保留在永久儲存空間，讓您輕鬆進行維護。
可上鎖的電池間隔設有螺絲，確保電池只可由指定人員移除或更換。
在 Philips 專業遙控器的電量不足時，系統便會在電視螢幕上顯示通知，讓您在服務受影響前更換電池。
專用的 Cast（投放）按鈕可加快串流播放外部裝置上的內容。只需按一下，即可啟動連接資料畫面，從任何支援 Cast（投放）的手提電腦、平板電腦、手機或桌面電腦串流播放內容。
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