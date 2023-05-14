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  • 抗菌衛生遙控器 抗菌衛生遙控器 抗菌衛生遙控器

    專業電視

    22AV2304A/00

    抗菌衛生遙控器

    抗菌衛生遙控器採用抗菌物料製成，無空腔表面使其易於清潔。

    專業電視

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    抗菌衛生遙控器

    輕鬆易用的功能

    • 遙控器

    衛生抗菌的無空腔設計

    這款衛生遙控器選用抗菌物料結合無空腔設計，易於清潔，並可隔絕細菌。

    超長電池壽命

    讓員工擺脫在室內更換電池的額外工作負擔。只需 2 枚 AA 鹼性電池，即可確保電量持久充足，可使用長達 5 年。

    佈局清晰，操作輕鬆

    只需指尖輕觸即可輕鬆操作。自然的佈局使這款遙控器直觀易用，可輕鬆存取電視的所有功能。

    多 RC 設定記憶

    更換電池後亦可保留相同的個人設定。多 RC 功能可將您的設定保留在永久儲存空間，讓您輕鬆進行維護。

    可上鎖的電池間隔

    可上鎖的電池間隔設有螺絲，確保電池只可由指定人員移除或更換。

    低電量偵測

    在 Philips 專業遙控器的電量不足時，系統便會在電視螢幕上顯示通知，讓您在服務受影響前更換電池。

    透過 Cast 按鈕輕鬆串流內容

    專用的 Cast（投放）按鈕可加快串流播放外部裝置上的內容。只需按一下，即可啟動連接資料畫面，從任何支援 Cast（投放）的手提電腦、平板電腦、手機或桌面電腦串流播放內容。

    技術規格

    • 電池

      類型
      2 枚 AA 電池（不隨附）

    • 尺寸

      產品尺寸（寬x深x高）
      215 x 46 x 23 毫米
      產品尺寸 (寬x深x高) 吋
      8.46 x 1.81 x 0.91  吋
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