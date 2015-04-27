環保設計及防火外殼

持續性發展對 Philips 開展業務至關重要。Philips 電視機是根據我們的 EcoDesign 原則設計並生產，旨在透過降低能耗，移除有害物質，減輕重量，實現更高效的包裝和更完善的循環利用系統，將對環境的整體影響降至最低。同時，Philips 電視機採用防火材料製成特殊外殼。由緊急火災服務獨立進行的一項測試表明，普通電視機有時候會使由外部來源導致的火宅更加肆意，而 Philips 電視機則不會讓火勢蔓延。