電子紙標示牌 25BDL4150I/00
全彩色無能耗顯示
從出色的彩色菜單到無紙化海報，釋放新世紀顯示方式的潛力。使用超清晰、容易更新、更具可持續性的電子紙 (ePaper) 技術，數碼化紙質標誌或替換顯示靜態影像的數碼模型。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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Android SoC 處理器
採用 Android 系統的 Philips 專業顯示，靈活且安全，因應本機 Android 應用程式優化，並且可以直接在顯示器上輕鬆安裝網絡應用程式和軟件。全部透過互聯網連接控制。
全彩色電子紙顯示
顯示 60,000 種顏色（包括藍色），可傳遞清晰、自信的訊息，並配有 16GB 內置記憶體，無需外部媒體播放器。插入電源即可上載新的靜態內容，以便透過 USB、LAN 或 WiFi 連接進行即時播放。
PPDS Wave 隨時可用於遙距管理
您的 PPDS Wave 隨時可用顯示讓您可以遙距管理和維護此裝置，無論您身在何處，無論您何時選擇，都可以安全切換內容。這個演進的雲端平台具備簡化的安裝和設定、監控和控制顯示、升級韌體、管理播放清單和設定電源時間，讓您完全運籌帷幄。節省時間、能源和減少對環境的影響。
陽光下清晰可讀
非常適合沒有電源的環境。Philips Tableaux 可以定位和重新定位，以與紙質海報相同的方式顯示彩色靜態內容，僅在加載新內容時才需要超低能耗。
未來的科技
為您的可持續未來而開發的科技—無能耗、無浪費的彩色紙質海報替代品。
技術規格
-
影像/顯示
- 屏幕對角尺寸（英制）
-
25.3
吋
- 螢幕解像度
-
3200 x 1800
- 螢幕比例
-
16:9
- 顯示色彩
-
60k
- 操作系統
-
Android 11
-
連接
- 影像輸入
-
USB
- 音訊輸出
-
左/右音訊（3.5 毫米插孔）
- 其他連接
-
-
通訊
- Ethernet
-
10M/100M
- Wi-Fi /WLAN
-
2Tx/2Rx 802.11 ac/a/b/g/n Wi-Fi + BT 5.1 模組
-
舒適
- 擺放
-
- 可控網絡
-
LAN (RJ45)
-
操作情況
- 溫度範圍（操作）
-
15~ 35
°C
- 溫度範圍（儲藏）
-
-20 ~ 60
°C
- 相對濕度
-
20% ~ 80
%
- 地勢高度
-
0 ~ 3000 米
-
電源
- 電源
-
20V/2.25A 變壓器
-
配件
- 附配件
-
-
其他
- 螢幕顯示語言
-
- 法令認可
-
- 保用
-
3 年保養
-
內置播放器
- CPU
-
Rockchip PX30S
- 記憶體
-
2GB DDR4
- 儲存
-
16GB EMMC
-
尺寸
- 調整寬度
-
598.6
毫米
- 調整高度
-
350.2
毫米
- 調整深度
-
37.5
毫米
- 邊框寬度
-
18.6/18.6/18.6/22 毫米
- 掛牆
-
100x100 毫米 VESA 支架
- 產品重量
-
2.7
千克
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