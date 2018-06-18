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全彩色無能耗顯示
從出色的彩色菜單到無紙化海報，釋放新世紀顯示方式的潛力。使用超清晰、容易更新、更具可持續性的電子紙 (ePaper) 技術，數碼化紙質標誌或替換顯示靜態影像的數碼模型。
此產品已不再銷售。
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採用 Android 系統的 Philips 專業顯示，靈活且安全，因應本機 Android 應用程式優化，並且可以直接在顯示器上輕鬆安裝網絡應用程式和軟件。全部透過互聯網連接控制。
顯示 60,000 種顏色（包括藍色），可傳遞清晰、自信的訊息，並配有 16GB 內置記憶體，無需外部媒體播放器。插入電源即可上載新的靜態內容，以便透過 USB、LAN 或 WiFi 連接進行即時播放。
您的 PPDS Wave 隨時可用顯示讓您可以遙距管理和維護此裝置，無論您身在何處，無論您何時選擇，都可以安全切換內容。這個演進的雲端平台具備簡化的安裝和設定、監控和控制顯示、升級韌體、管理播放清單和設定電源時間，讓您完全運籌帷幄。節省時間、能源和減少對環境的影響。
非常適合沒有電源的環境。Philips Tableaux 可以定位和重新定位，以與紙質海報相同的方式顯示彩色靜態內容，僅在加載新內容時才需要超低能耗。
為您的可持續未來而開發的科技—無能耗、無浪費的彩色紙質海報替代品。
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