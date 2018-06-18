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    Signage Solutions 電子紙標示牌

    25BDL4150I/75

    全彩色無能耗顯示

    從出色的彩色菜單到無紙化海報，釋放新世紀顯示方式的潛力。使用超清晰、容易更新、更具可持續性的電子紙 (ePaper) 技術，數碼化紙質標誌或替換顯示靜態影像的數碼模型。

    此產品已不再銷售。

    Signage Solutions 電子紙標示牌

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    全彩色無能耗顯示

    讓未來更加明亮與美好的技術

    • 25 吋
    • Android

    Android SoC 處理器

    採用 Android 系統的 Philips 專業顯示，靈活且安全，因應本機 Android 應用程式優化，並且可以直接在顯示器上輕鬆安裝網絡應用程式和軟件。全部透過互聯網連接控制。

    全彩色電子紙顯示

    顯示 60,000 種顏色（包括藍色），可傳遞清晰、自信的訊息，並配有 16GB 內置記憶體，無需外部媒體播放器。插入電源即可上載新的靜態內容，以便透過 USB、LAN 或 WiFi 連接進行即時播放。

    PPDS Wave 隨時可用於遙距管理

    您的 PPDS Wave 隨時可用顯示讓您可以遙距管理和維護此裝置，無論您身在何處，無論您何時選擇，都可以安全切換內容。這個演進的雲端平台具備簡化的安裝和設定、監控和控制顯示、升級韌體、管理播放清單和設定電源時間，讓您完全運籌帷幄。節省時間、能源和減少對環境的影響。

    陽光下清晰可讀

    非常適合沒有電源的環境。Philips Tableaux 可以定位和重新定位，以與紙質海報相同的方式顯示彩色靜態內容，僅在加載新內容時才需要超低能耗。

    未來的科技

    為您的可持續未來而開發的科技—無能耗、無浪費的彩色紙質海報替代品。

    技術規格

    • 影像/顯示

      螢幕對角尺寸（吋）
      25.3  吋
      螢幕比例
      16:9
      螢幕解像度
      3200 x 1800
      顯示色彩
      60k
      操作系統
      Android 11

    • 通訊

      Ethernet
      10M/100M
      Wi-Fi /WLAN
      2Tx/2Rx 802.11 ac/a/b/g/n Wi-Fi + BT 5.1 模組

    • 連接

      音訊輸出
      Audio Left/Right (3.5mm jack)
      影像輸入
      USB
      其他連接
      • micro SD
      • micro USB

    • 便捷功能

      擺放
      • Landscape (24/7)
      • Portrait (24/7)
      可控網絡
      LAN (RJ45)

    • 電源

      電源
      20V/2.25A 變壓器

    • 尺寸

      調整寬度
      598.6  mm
      產品重量
      2.7  kg
      調整高度
      350.2  mm
      調整深度
      37.5  mm
      掛牆
      100x100 毫米 VESA 支架
      邊框寬度
      18.6/18.6/18.6/22 毫米

    • 操作條件

      地勢高度
      0 ~ 3000 米
      溫度範圍（操作）
      15~ 35  °C
      相對濕度
      20% ~ 80  %
      溫度範圍（儲存）
      -20 ~ 60  °C

    • 內置播放器

      CPU
      Rockchip PX30S
      記憶體
      2GB DDR4
      儲存
      16GB EMMC

    • 配件

      附配件
      • AC power adapter
      • Quick start guide (x1)

    • 其他

      螢幕顯示語言
      • English
      • Simplified Chinese
      保用
      3 年保養
      法令認可
      • CE
      • CB
      • UL
      • FCC

    Badge-D2C

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