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27BDL9015L/00
  • 無窮無盡 無窮無盡 無窮無盡
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    Signage Solutions LED 顯示

    27BDL9015L/00

    無窮無盡

    激發想像，提供完美顯示。使用 L-Line Professional LED 顯示牆，可能性無窮無盡。無邊框設計、寬廣視角和驚人亮度確保無可匹敵的成像，任何大小的圖像都全無問題。 查看各種好處

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      無窮無盡

      無邊框 LED 顯示牆。

      • 27 吋
      • Direct View LED

      內置背後的電線蓋。方便電線管理

      您的 Philips 專業 LED 顯示器配備內置背面電線護蓋，保持電線及數據線整齊。顯示器櫃的電源線及數據線亦可相互聯繫，讓您避免電線纏繞，加快安裝。

      建立任何形狀或大小的無邊框視像牆壁

      只需連接多個 LED 顯示屏櫃，即可營造您想要的解像度，不論是 4K、8K 或以上。與 LCD 螢幕相比，LED 顯示屏提供極高的刷新率，讓影像更暢順。不論應用程式為何，您均享有極致清晰的攝人畫質。

      前方存取式 LED 模組。方便維護及服務

      方便取用內部電子零件，以作維修或維護。箱內的八個 LED 模組均可使用專用的磁力 JIG 工具，在前方的模組中移除。

      LED 顯示屏。超越畫質。完美的均勻度

      建立任何形狀、大小或解像度的無邊框視像牆壁。Philips 專業 LED 顯示屏櫃的組件式設計，適用於任何空間。建立大型、逼真的安裝，或組成吸引的圖案。輕鬆地在大門或其他門口建立流暢的視像牆壁。

      技術規格

      • 影像/顯示

        螢幕比例
        16:9
        光亮均勻度
        >=97%
        校準後亮度
        650 尼特
        校準前亮度
        750 尼特
        調校（亮度/顏色）
        支援
        色溫調整範圍
        4000~9500 K（透過軟件）
        色溫預設
        6500±500 K
        對比率（一般）
        >=3000:1
        可視角度（水平）
        160  度
        可視角度（垂直）
        160  度
        影像增強功能
        • 動態對比增強
        • 廣闊色域顯示器
        擺放
        橫向
        幀頻率 (Hz)
        50 & 60
        刷新率 (Hz)
        1920~3840
        用法
        全天候 24 小時，室內

      • 舒適

        安裝方便
        • 顯示屏櫃鎖緊系統
        • 指引針腳
        • 輕巧
        電源循環
        230V 環境：8 櫃或以下；110V 環境：4 櫃或以下
        訊號控制循環
        RJ45

      • 電源

        耗電量（典型值）
        <=53  瓦
        最大耗電量 (W)
        <=160  瓦
        英熱單位值 每平方米
        2,624 英熱單位/平方米
        輸入電壓
        AC100~240V (50 & 60Hz)

      • 操作情況

        溫度範圍（操作）
        -20~45  °C
        溫度範圍（儲藏）
        -20~50  °C
        濕度範圍（操作）[RH]
        10~80%
        濕度範圍（儲藏）[RH]
        10~85%

      • 外殼

        顯示器櫃佔地（平方米）
        0.2079
        顯示器櫃像素（點）
        82,944
        顯示器櫃大小解像度（闊 x 高）
        384×216
        顯示器櫃大小（毫米）
        608x342x55
        數據連接頭
        RJ45
        電源接頭
        輸入/輸出 (C14/C13)
        接收卡數量
        2 件
        接收卡規格
        A5S plus
        接收卡品牌
        Novastar
        重量（千克）
        8（+/-0.4 千克）
        顯示器櫃對角尺寸（英制）
        27.5
        顯示器櫃用料
        模鑄鋁質

      • 模組

        LED 類型
        SMD 1010 銅線
        像素構成
        1R1G1B
        LED 壽命（小時）
        100,000
        模組解像度（闊 x 高）（像素）
        96x108
        模組大小（寬 x 高 x 深）（毫米）
        152x171x10
        像素點距（毫米）
        1.583

      • 配件

        共用連接件
        4 片
        LAN 線 (RJ45, CAT-5)
        1 件
        QSG
        1 件
        螺絲
        4 顆 (M8*20)（內六角螺絲）
        電源循環電線
        1 件

      • 其他

        保用
        2 年
        法令認可
        • RoHS
        • EN61000-3-2
        • EN61000-3-3
        • IEC/UL60950
        • IEC/UL62368
        • IEC62471
        • EN55032
        • EMC B 級
        • FCC SDOC，第 15 部分
        • EN55035

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