Signage Solutions
LED 顯示 27BDL9015L/00
Signage Solutions LED 顯示 27BDL9015L/00
無窮無盡
激發想像，提供完美顯示。使用 L-Line Professional LED 顯示牆，可能性無窮無盡。無邊框設計、寬廣視角和驚人亮度確保無可匹敵的成像，任何大小的圖像都全無問題。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
無窮無盡
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內置背後的電線蓋。方便電線管理
您的 Philips 專業 LED 顯示器配備內置背面電線護蓋，保持電線及數據線整齊。顯示器櫃的電源線及數據線亦可相互聯繫，讓您避免電線纏繞，加快安裝。
建立任何形狀或大小的無邊框視像牆壁
只需連接多個 LED 顯示屏櫃，即可營造您想要的解像度，不論是 4K、8K 或以上。與 LCD 螢幕相比，LED 顯示屏提供極高的刷新率，讓影像更暢順。不論應用程式為何，您均享有極致清晰的攝人畫質。
前方存取式 LED 模組。方便維護及服務
方便取用內部電子零件，以作維修或維護。箱內的八個 LED 模組均可使用專用的磁力 JIG 工具，在前方的模組中移除。
LED 顯示屏。超越畫質。完美的均勻度
建立任何形狀、大小或解像度的無邊框視像牆壁。Philips 專業 LED 顯示屏櫃的組件式設計，適用於任何空間。建立大型、逼真的安裝，或組成吸引的圖案。輕鬆地在大門或其他門口建立流暢的視像牆壁。
技術規格
-
影像/顯示
- 螢幕比例
-
16:9
- 光亮均勻度
-
>=97%
- 校準後亮度
-
650 尼特
- 校準前亮度
-
750 尼特
- 調校（亮度/顏色）
-
支援
- 色溫調整範圍
-
4000~9500 K（透過軟件）
- 色溫預設
-
6500±500 K
- 對比率（一般）
-
>=3000:1
- 可視角度（水平）
-
160
度
- 可視角度（垂直）
-
160
度
- 影像增強功能
-
- 擺放
-
橫向
- 幀頻率 (Hz)
-
50 & 60
- 刷新率 (Hz)
-
1920~3840
- 用法
-
全天候 24 小時，室內
-
舒適
- 安裝方便
-
- 電源循環
-
230V 環境：8 櫃或以下；110V 環境：4 櫃或以下
- 訊號控制循環
-
RJ45
-
電源
- 耗電量（典型值）
-
<=53
瓦
- 最大耗電量 (W)
-
<=160
瓦
- 英熱單位值 每平方米
-
2,624 英熱單位/平方米
- 輸入電壓
-
AC100~240V (50 & 60Hz)
-
操作情況
- 溫度範圍（操作）
-
-20~45
°C
- 溫度範圍（儲藏）
-
-20~50
°C
- 濕度範圍（操作）[RH]
-
10~80%
- 濕度範圍（儲藏）[RH]
-
10~85%
-
外殼
- 顯示器櫃佔地（平方米）
-
0.2079
- 顯示器櫃像素（點）
-
82,944
- 顯示器櫃大小解像度（闊 x 高）
-
384×216
- 顯示器櫃大小（毫米）
-
608x342x55
- 數據連接頭
-
RJ45
- 電源接頭
-
輸入/輸出 (C14/C13)
- 接收卡數量
-
2 件
- 接收卡規格
-
A5S plus
- 接收卡品牌
-
Novastar
- 重量（千克）
-
8（+/-0.4 千克）
- 顯示器櫃對角尺寸（英制）
-
27.5
- 顯示器櫃用料
-
模鑄鋁質
-
模組
- LED 類型
-
SMD 1010 銅線
- 像素構成
-
1R1G1B
- LED 壽命（小時）
-
100,000
- 模組解像度（闊 x 高）（像素）
-
96x108
- 模組大小（寬 x 高 x 深）（毫米）
-
152x171x10
- 像素點距（毫米）
-
1.583
-
配件
- 共用連接件
-
4 片
- LAN 線 (RJ45, CAT-5)
-
1 件
- QSG
-
1 件
- 螺絲
-
4 顆 (M8*20)（內六角螺絲）
- 電源循環電線
-
1 件
-
其他
- 保用
-
2 年
- 法令認可
-
-
RoHS
-
EN61000-3-2
-
EN61000-3-3
-
IEC/UL60950
-
IEC/UL62368
-
IEC62471
-
EN55032
-
EMC B 級
-
FCC SDOC，第 15 部分
-
EN55035
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