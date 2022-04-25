動態面板連接

自由混搭各種 Philips L-Line 7000 LED 面板尺寸，可組成任何形狀和尺寸的單一顯示器。動態靈活的定位銷確保在任何情況下都能完美配合，從而實現光滑、無縫的顯示表面。為了提高便利度和效率，每個 LED 面板的每一側均設有開口，以便在 LED 面板和任何外部輸入連接之間實現多功能有線連接。如果遇到只能從面板頂部或底部入手的情況，可以彈出 LED 面板頂部和底部的開口。