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Q-Line 顯示器

32BDL3550Q/00
  • 增強您的信號傳遞力 增強您的信號傳遞力 增強您的信號傳遞力
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    Q-Line 顯示器

    32BDL3550Q/00

    增強您的信號傳遞力

    使用 Philips Q-Line 專業全高清顯示器傳遞資訊，讓人沉醉著迷。這款可靠的產品可根據您的需求快速啟動並運行。 查看各種好處

    Q-Line 顯示器

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    See all Q-Line 系列

      增強您的信號傳遞力

      輕鬆設定 18/7 顯示器

      • 32 吋
      • 直接 LED 背光
      • 全高清
      透過 CMND 及控制進行操作、監控及維護

      透過 CMND 及控制進行操作、監控及維護

      透過本地 (LAN) 連接操作顯示器網絡。CMND 及控制則讓您操作重要的功能，例如控制輸入及監控顯示狀況。不論您正在操控一個顯示器還是 100 個，均能得心應手。

      故障恢復功能可確保內容播放不中斷

      故障恢復功能可確保內容播放不中斷

      從等候室到會議室，絕無空白畫面。故障恢復功能讓 Philips 專業顯示屏在主要和次要輸入之間自動切換，即使主要來源發生故障，亦能確保內容播放不中斷。只需設定後備輸入清單，即可確保業務運作永不中止。

      CMND 及建立。開發及啟動您自己的內容

      CMND 及建立。開發及啟動您自己的內容

      使用 CMND 及建立，全面掌握屬於自己的內容。從是日精選到企業品牌資訊，都能透過拖放介面簡單發佈這些自創內容。使用預載範本和內置小工具，確保您的圖像、文字和影片可快速投入使用。

      內置媒體播放機。輕鬆排程 USB 內容

      輕鬆排程內容以在 USB 播放。Philips 專業顯示器將由待機模式中甦醒，播放您想要的內容，在完成播放後返回待機模式。

      Android SoC 處理器。原始的網頁應用程式

      透過互聯網連接控制顯示器。Android 系統 Philips 專業顯示器經優化，適合原始的 Android 應用程式，您亦可直接於顯示器安裝網頁應用程式。全新 Android 8 既可保證軟件安全，亦可讓軟件在更長時間內保持最新規格。

      透過雲端連結及控制您的內容

      以內置的 HTML5 瀏覽器連接並控制內容。採用 Chromium 瀏覽器，適合設計內容及連接單一顯示器或一整組顯示器。以直向及橫向模式播放全高清內容。使用 WiFi 或以 RJ45 網線將顯示器連接網絡即可創建屬於您的播放清單。

      技術規格

      • 影像/顯示

        螢幕對角尺寸（公制）
        80  厘米
        屏幕對角尺寸（英制）
        31.5  吋
        螢幕解像度
        1920 x 1080p
        最佳解像度
        1920 x 1080 @ 60 Hz
        亮度
        350  cd/m²
        對比率（一般）
        4000:1
        動態對比
        500,000:1
        響應時間（常規）
        8  毫秒
        螢幕比例
        16:9
        可視角度（水平）
        178  度
        可視角度（垂直）
        178  度
        像素點距
        0.36375 x 0.36375 毫米
        顯示色彩
        1670 萬
        面板技術
        VA
        影像增強功能
        • 3/2 - 2/2 動態下拉功能
        • 3D 梳型濾波器
        • 3D MA 去交錯
        • 動態對比增強
        • 動態補償去交錯
        • 逐行掃描
        操作系統
        Android 8.0
        臨床影像
        預設 D-Image（兼容 DICOM 第 14 部分）

      • 支援的顯示解像度

        電腦格式
        • 1920 x 1080, 60Hz
        • 1680 x 1050, 60Hz
        • 1600 x 1200, 60Hz
        • 1440 x 900, 60Hz
        • 1280 x 1024, 60Hz
        • 1280 x 800, 60Hz
        • 1280 x 720，60Hz
        • 1152 x 870, 75Hz
        • 1024 x 768, 60, 70, 75Hz
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz
        • 720 x 400, 70Hz
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz
        • 1152 x 864, 75Hz
        • 832 x 624, 75Hz
        視訊格式
        • 576p, 50Hz
        • 576i, 50Hz
        • 480p, 60Hz
        • 480i, 60Hz
        • 1080p, 50, 60Hz
        • 1080i, 50, 60Hz
        • 3840 x 2160, 30Hz
        • 3840 x 2160, 60Hz
        • 720p, 50.60Hz

      • 連接

        影像輸入
        • HDMI 2.0 (x2)
        • USB 2.0 (x2)
        • DVI-I (x 1)
        音效輸入
        3.5 毫米插座
        音訊輸出
        3.5 毫米插座
        外置控制
        • RJ45
        • RS232C（輸入 / 輸出）2.5 毫米插孔
        • IR （輸入 / 輸出）3.5 毫米插孔

      • 舒適

        節能功能
        Smart Power
        矩陣分格
        最多 15 x 15
        啟動
        • 開啟延遲
        • 開啟狀態
        • 啟動來源
        啟動視窗
        啟用／停用 Philips 標誌
        鍵盤控制
        • 可鎖定
        • 隱藏
        可控網絡
        • RS232
        • RJ45
        訊號穿環
        • RS232
        • IR 穿環
        擺放
        • 橫向 (18/7)
        • 直向 (18/7)
        遙控器訊號
        可鎖定

      • 尺寸

        邊框寬度
        11.9 (TLR) / 17.2 (B) 毫米
        調整寬度
        726.5  毫米
        調整高度
        425.4  毫米
        調整深度
        69.1（把手深度）/ 65.1（掛墻架深度）  毫米
        機器寬度（吋）
        28.6  吋
        機器高度（吋）
        16.75  吋
        機器深度（吋）
        2.72（把手深度）/ 2.56（掛墻架深度）  吋
        掛牆
        100 毫米 x 100 毫米，200 毫米 x 200 毫米，M4
        產品重量
        5.31  千克
        產品重量 (lb)
        11.71  磅

      • 操作情況

        溫度範圍（操作）
        0 ~ 40  °C
        溫度範圍（儲藏）
        -20 ~ 60  °C
        MTBF
        30,000  小時
        地勢高度
        0 ~ 3000 米
        濕度範圍（操作）[RH]
        20 ~ 80% RH（無凝結）
        濕度範圍（儲藏）[RH]
        5 ~ 95% RH（無凝結）

      • 電源

        電源
        100 - 240V~，50-60Hz，1.5A
        備用模式耗電量
        <0.5 瓦
        耗電量（最大值）
        80 瓦
        耗電量（典型值）
        50  瓦
        省電功能
        Smart Power
        能源標籤級別
        G

      • 聲音

        內置喇叭
        2 x 10 瓦 RMS

      • 多媒體應用程式

        USB 播放影片
        • MPEG
        • H.264
        • H.263
        • H.265
        USB 播放相片
        • BMP
        • JPEG
        • PNG
        USB 播放音訊
        • AAC
        • HEAAC
        • MPEG

      • 配件

        附配件
        • AC 電源線
        • RS232 線
        • 遙控器
        • 遙控器電池
        • 快速入門指南
        附配件
        • IR 傳感器線纜（1.8 米）(x1)
        • RS232 相互聯繫的纜線
        • Philips 標誌 (x1)
        • USB 護蓋和螺絲 (x2)
        直立
        BM02541/BM05911（選購）

      • 其他

        保用
        3 年保養
        螢幕顯示語言
        • 英文
        • 法文
        • 德文
        • 意大利文
        • 抛光
        • 土耳其文
        • 俄語
        • 簡體中文
        • 西班牙文
        • 繁體中文
        • 阿拉伯文
        • 日文
        法令認可
        • CB
        • CE
        • BSMI
        • CU
        • EPA
        • ETL
        • FCC，A 級別
        • VCCI
        • J-MOSS

      • 內置播放器

        CPU
        • 雙核心 Cortex A53 1.1G Hz
        • 雙核心 Cortex A73 1.15G Hz
        GPU
        ARM Mali G51
        記憶體
        • 2GB DDR3
        • 8GB

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • AC 電源線
      • RS232 線
      • 遙控器
      • 遙控器電池
      • 快速入門指南

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