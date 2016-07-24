酒店用電視機
用更智能的專業電視
給您的客戶以良好印象，出眾華麗的畫質及呈現品牌的互動式酒店頁面的能力。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
用更智能的專業電視
讓您的客戶驚訝
- 32 吋 EasySuite
- DVB-T2/T/C HEVC
CMND 及控制：輕鬆維護您的電視
CMND 及控制令您能在一個中央位置進行遠距配置和安裝您的電視，而無需親身走到電視所在的房間。您可不費吹灰之力便可更新及管理您所有的顯示屏，而無需打擾到您的客人。
CMND 及建立：在您有需要的時候顯示您所需的資訊
CMND 及建立令您能在需要時展示您想展示的資訊。CMND 的內容管理組件支援使用者建立及發佈具互動性的酒店品牌網頁內容。您亦可設定您的電視，為客戶提供關於酒店最新發展的實時資訊。
兼容 MyChoice，為您帶來可預期的盈利
MyChoice 讓您能夠以既簡單又廉價的方式為您的客戶提供付費電視頻道。同時亦能為您帶來額外收入來源，讓您填補初期的電視投資。
以可自訂頁面歡迎您的客戶
電視機於每次開機時均會顯示歡迎頁面，該頁面可在安裝電視機時透過 .png 格式的簡單歡迎影像自行設定，從而塑造品牌形象。
全套酒店、醫療保健、監獄模式
從音量及功能表鎖定到更嚴格的物料測試、節省能源、防盜遙控，以及專為特定市場而設的醫療和監獄功能......所有在客廳以外環境所需的額外專業功能均一應俱全。
專為醫療界而設的呼叫護士功能
兼容呼叫護士功能讓 Philips 醫療電視功能更齊全，不但是一個為病人/用戶而設的娛樂裝置，還是醫療緊急事故時的方便裝置。
螢幕時鐘顯示提升客人的方便性
採用我們全新的螢幕時鐘顯示，客人可輕易得知現時時間。於時鐘上按一下按鍵，即可於電視螢幕上顯示，增加能見度，並減低耗電量。
隨時設定您想收看的節目表！
透過內置排程器隨時播放所需的內容。設置多達７個不同的節目表，播放任何您想收看的節目。您可每日重複節目表，或只在週末等特定日子播放。看甚麼、何時看，選擇盡在您手中。
SmartInfo 帶來有品牌、互動的酒店資料頁面
SmartInfo 讓您向客人提供酒店或城市資訊。您的客人可登錄此互動酒店網頁，即使當電視並毋連接至您的內聯網或互聯網。您可定期更改資訊，並輕易為客人提供酒店所有最新發展的最新消息。
Serial Xpress Protocol 互動系統
電視可透過 Serial Xpress Protocol (SXP) 連接到所有主要互動系統供應商的外部解碼器和機頂盒。
安裝功能表鎖定
避免在無授權的情況下非法存取安裝和配置設定，確保為客戶提供最大程度的便利，避免不必要的重新安裝費用。
額外耳機連接功能，實現個人聆聽享受
這款喇叭系統提供了額外的耳機連接功能。連上你的個人耳機，即可隨時享受更為個人的聆聽體驗。
技術規格
-
影像/顯示
- 螢幕比例
-
16:9
- 螢幕對角尺寸（吋）
-
32
吋
- 螢幕對角尺寸（公制）
-
80
厘米
- 顯示
-
LED 高清電視
- 螢幕解像度
-
1366 x 768p
- 亮度
-
280
cd/m²
- 影像增強功能
-
-
Pixel Plus HD
-
200Hz 完美動態補償率
- 可視角度
-
178º (H) / 178º (V)
-
選台器/接收/傳送
- 數碼電視
-
-
DVB-T/T2/C
-
HEVC FHD (高達 1080p60)
- 影像播放
-
- 類比電視
-
PAL
-
功能特點
- 方便易用
-
- 數碼服務
-
-
8d EPG
-
Now&Next
-
MHEG
-
圖文信息
- 本機控制
-
搖桿
-
酒店功能
- 酒店模式
-
- 監獄模式
-
-
高安全性模式
-
TXT/MHEG/USB/EPG/字幕鎖定
- 計時器
-
-
排程器 (7x)
-
定時睡眠功能
-
喚醒鬧鐘
-
收音機頻道喚醒
-
聲音喚醒
- 開啟控制
-
-
頻道
-
功能
-
相片風格
-
影像格式
-
聲音風格
-
音量
-
功能表語言
- 防盜
-
- 電源控制
-
環保/快速開機
- 你的品牌
-
- 時鐘
-
-
待機模式的時鐘
-
夜光 RC 按鍵
-
屏幕上的時鐘
-
可選購外置鬧鐘
- SmartInfo
-
- 複製及韌體更新
-
- CMND 及控制
-
-
離線頻道編輯器
-
離線設定編輯器
-
RF 遠距管理
-
CMND 及建立
- 控制
-
-
封鎖自動頻道更新
-
Serial Xpress 協定
-
支援電視的 JSON API 控制-JAPIT
- 互動式 DRM
-
VSecure
- 創造收入
-
MyChoice
- 遙控器
-
- 頻道
-
-
醫療功能
- 控制
-
- 便捷功能
-
- 安全
-
-
多媒體
- 支援的影片播放
-
-
格式：H.264/MPEG4 AVC
-
MPEG1
-
MPEG2
-
MPEG4
-
WMV9/VC1
-
容器：AVI，MKV
-
MP4
-
MPG
-
TS
-
WMV
-
HEVC
- 支援的音樂格式
-
-
MP3
-
AAC
-
WAV
-
WMA（v2 向上兼容至 v9.2）
- 支援的字幕格式
-
- 支援的圖像格式
-
- 支援的 USB 影像解像度
-
高達 1920x1080p@60Hz
- 多媒體連接
-
USB
-
音訊
- 聲效輸出功率
-
16 (2x8)
瓦
- 浴室喇叭輸出
-
1.5 瓦 單聲道 8Ohm
- 喇叭
-
- 音效功能
-
-
電源
- 電源
-
AC 220-240V; 50-60Hz
- 環境溫度
-
0 °C 至 40 °C
- 待機模式耗電量
-
<0.3 瓦
- 能源標籤級別
-
A+
- 歐洲能源標籤能源
-
31
瓦
- 省電功能
-
Eco 模式
- 年度能耗
-
45
kW·h
-
配件
- 隨附
-
-
座枱式底座
-
2 個 AAA 電池
-
保用證
-
法規與安全小冊子
-
電源線
-
遙控 22AV1503A/12
- 選購
-
-
外置鬧鐘 22AV1120C/00
-
醫療 RC 22AV1109H/12
-
設定 RC 22AV9573A/12
-
旁邊連線
- USB2
-
USB 3.0
- 一般介面插槽
-
CI+ 1.3
- HDMI3
-
具備 HDCP 2.2 的 HDMI 2.0
- 耳機輸出
-
迷你插孔
-
後置連線
- 浴室喇叭輸出
-
迷你插孔
- 色差
-
YPbPr + L/R cinch
- AV 輸入
-
CVBS 與 YPbPr 共用
- DVI 音效輸入
-
迷你插孔
- 外置控制
-
RJ-48
- 天線
-
IEC-75
- HDMI1
-
-
具備 HDCP 2.2 的 HDMI 2.0
-
ARC
- 數碼音效輸出
-
光纖
- HDMI2
-
具備 HDCP 2.2 的 HDMI 2.0
- USB1
-
USB 2.0
-
連接增強功能
- RJ48
-
-
IR-輸入/輸出
-
Serial Xpress 介面
- EasyLink (HDMI CEC)
-
- HDMI
-
DVI（所有連接端口）
-
設計
- 顏色
-
黑色
-
尺寸
- 調整寬度
-
727
mm
- 調整高度
-
425
mm
- 調整深度
-
64/77
mm
- 產品重量
-
5
kg
- 機器寬度（含機座）
-
727
mm
- 機器高度（含機座）
-
490
mm
- 機器深度（含機座）
-
186
mm
- 產品重量（包括機座）
-
5.7
kg
- 兼容掛牆安裝
-
- 可用的功能將根據整合人選取的執行情況而定。
- 以常用的開啟模式根據 IEC62087 Ed 2 計算用電量。實際的能源消耗將取決於使用電視的實際方式。
- 根據限制使用有害物质指令（RoHS Directive）現存的免責條例下，此電視僅有部份零件或組件因沒有其他技術性替代品而包含鉛。
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