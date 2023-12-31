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    Energy Label Europe E

    專業電視

    32HFL4518/12

    充滿活力且智能

    這款酒店用電視是理想之選，能夠確保畫面和音效同樣出色。Google Cast™ 令串流變得快捷方便，而 Android™ 及 Google Play 商店則帶來無限可能。

    專業電視

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    充滿活力且智能

    配備 Google Cast™

    • 32 吋酒店用電視
    • 由 Android™ 驅動

    Google Cast™ 方便輕鬆分享內容

    可即時而安全地從智能裝置（手機、手提電腦及平板電腦）無線投放電影、簡報等內容，影像質素可高達 4K 解像度。Google Cast 符合成本效益，無需額外硬件，更可安全地用於專業用途。用戶只需在智能裝置上一按投影圖示，即可開始從數以千計支援投放功能的應用程式串流內容，同時讓智能裝置變為遙控器。

    即時初始複製，快速安裝您的專業電視

    提供在不同電視機之間輕鬆複製所有節目設定之能力，完成整個過程不足一分鐘。此功能可確保不同電視機之間的一致性，極大縮短安裝時間，降低安裝成本。

    3 年保用

    本產品提供 3 年專業保養。

    存取 Google Play Store，獲取應用程式及媒體

    可完全存取 Google Play Store，令您更輕鬆地將應用程式、遊戲、音樂、電影等內容新增至您的 Philips 專業顯示器。全新商務工具及額外娛樂選擇已新增至日常目錄中，確保您可時刻存取最新的全球熱門內容。

    隨附衛生遙控器

    衛生遙控器選用抗菌物料結合無空腔設計，易於清潔，並可隔絕細菌。

    AppControl 功能，遙距及安全地安裝和管理應用程式

    全面掌控，對安裝於 Philips 專業電視上的應用程式進行集中控制。AppControl 讓您安裝、刪除及管理指定電視或整個網絡的應用程式，無論您正在管理多少部電視，您都能夠為客人和顧客提供個人化體驗。

    透過 CMND 及控制進行操作、監控及維護

    透過區域 LAN 連接操作顯示器網絡。CMND 及控制讓您操作重要的功能，例如更新軟件和設定，以及監控顯示狀況。不論您正在操控一部顯示器還是更多，CMND 及控制都能讓您輕鬆管理您的顯示器網絡。

    使用 CMND & Create，隨時隨地獲取所需資訊

    CMND & Create 是一款功能強大的創作工具，能夠協助您製作引人入勝的內容。透過其拖放式介面、預設範本及內置小工具，您可以迅速創作內容和資訊，令客戶留下深刻印象。

    CMND 及登記入住，創造個人化的體驗

    讓您的賓客感受到賓至如歸。CMND & Check-in 讓您可運用個人資料，例如姓名及語言，為每位賓客創造個人化的體驗。

    兼容 MyChoice，內置付費收看解決方案

    在任何情況下提供付費收看內容，即從完全付費存取所有頻道模型到精選的優質內容。MyChoice 是一個整合解決方案，允許觀眾透過代碼存取按次付費頻道。

    技術規格

    • 影像/顯示

      螢幕對角尺寸（吋）
      32  吋
      螢幕對角尺寸（公制）
      80  厘米
      顯示
      LED 高清電視
      螢幕解像度
      1366 x 768p
      亮度
      250  cd/m²
      可視角度
      178º (H) / 178º (V)

    • 選台器/接收/傳送

      數碼電視
      • DVB-T/T2/C
      • DVB-S/S2
      IP 播放
      • 單播
      • 組播
      • OTT 應用程式渠道

    • Android TV

      作業系統
      Android TV™ 11 (R)
      預先安裝的應用程式
      • YouTube
      • Google Play 電影
      • Google Play 遊戲
      • Google Play Store*
      • YouTube 音樂
      記憶體容量 (Flash)
      16GB*

    • 酒店功能

      酒店模式
      • 安裝菜單鎖定
      • 本地控制鎖定
      • 音量限制 (包括 HP)
      • 開機設定控制
      • 監獄模式
      電源控制
      • WoWLAN
      • WoLAN
      • 快速入門模式
      • 自動關閉電源
      應用程式
      • AppControl
      • Google Play store
      你的品牌
      • 可自訂歡迎應用程式
      • CMND 及建立
      CMND 及控制
      • 離線頻道編輯器
      • 離線設定編輯器
      • 電視群組管理
      • IP 遙距管理
      • 透過 USB 執行本機更新
      • 即時初始複製
      互動式 DRM
      PlayReady 流暢串流
      創造收入
      MyChoice
      遙控器
      • 低電量偵測
      • RC 電池蓋鎖
      • 衛生
      CMND 及登記入住
      • 客人姓名
      • 客人的語言
      分享
      • 內置 Chromecast
      • 安全分享
      • 受網絡管理的分享
      便捷功能
      • 定時睡眠功能
      • Google Assistant*
      • Google 帳戶登入
      • 支援 >40 種功能表語言

    • 醫療功能

      控制
      • 多重遙控器
      • 兼容呼叫護士系統
      便捷功能
      • 耳機輸出
      • 獨立主喇叭靜音
      安全
      • 雙重隔離 Class II
      • 防火

    • 多媒體

      支援的影片播放
      • 容器：AVI，MKV
      • 格式：H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • VP9
      • HEVC
      • AV1
      支援的音樂格式
      • MP3
      • WAV
      • AAC
      • WMA（v2 向上兼容至 v9.2）
      • WMA-PRO （v9 及 v10）
      支援的字幕格式
      • SRT
      • SMI
      • SSA SUB
      • ASS
      • TXT
      支援的圖像格式
      • JPG
      • GIF
      • PNG
      • BMP

    • 音訊

      聲效輸出功率
      10 (2x5)  瓦
      浴室喇叭輸出
      1.5 瓦 單聲道 8Ohm
      喇叭
      • 2.0
      • 向下發聲
      音效功能
      • DTS 錄音室音效
      • 杜比 MS12D
      • AC-4
      • DTS-HD
      • 兼容杜比全景聲

    • 電源

      電源
      AC 220-240V; 50-60Hz
      環境溫度
      0 °C 至 40 °C
      待機模式耗電量
      <0.35 瓦
      省電功能
      • Eco 模式
      • 自動關機計時器

    • 配件

      隨附
      • 時尚底座
      • 法規與安全小冊子
      • 電源線
      • 2 枚 AA 電池
      • 衛生遙控器 22AV2304A
      選購
      • 設定遙控器 22AV9574A/12
      • 簡易遙控器 22AV1601B/12
      • DOCSIS 線數據機 22AV1970A

    • 無線連接

      無線 LAN
      • 雙頻寬
      • 802.11 b/g/n
      • 802.11 ac
      • Wifi-Direct
      • 2x2
      藍牙
      • 5.0
      • A2DP
      • SBC

    • 底部連接

      HDMI2
      HDMI 2.0
      以太網 (LAN)
      RJ-45
      浴室喇叭輸出
      迷你插孔
      天線輸入
      • IEC-75
      • F 型
      IR 輸入/輸出
      迷你插孔

    • 旁邊連線

      一般介面插槽
      CI+ 1.4
      HDMI1
      HDMI 1.4
      耳機輸出
      迷你插孔
      USB1
      USB 2.0

    • 連接增強功能

      EasyLink (HDMI CEC)
      • 一鍵播放
      • 系統待機
      • 系統音訊控制
      • RC 訊號通過
      HDMI
      • ARC (HDMI1)
      • HDCP 2.3（所有連接端口）

    • 尺寸

      調整寬度
      717  mm
      調整高度
      426  mm
      調整深度
      46/87  mm
      產品重量
      4  kg
      機器寬度（含機座）
      717  mm
      機器高度（含機座）
      453  mm
      機器深度（含機座）
      177  mm
      產品重量（包括機座）
      4.15  kg
      兼容掛牆安裝
      • 100 x 100 毫米
      • M4

    • 歐洲能源標籤

      EPREL 登記編號
      1827409
      SDR 能源等級
      E
      開啟 SDR 模式的功率需求
      每 1000 小時耗電量為 26 千瓦時
      HDR 能源等級
      E
      開啟 HDR 模式的功率需求
      每 1000 小時耗電量為 22 千瓦時

    Badge-D2C

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    • 可用的功能將根據整合人選取的執行情況而定。
    • 根據限制使用有害物質指令 (RoHS Directive) 現存的免責條例，此電視僅有部份零件或組件因沒有其他技術性替代品而包含鉛。
    • Philips 不保證應用程式可正常運作並可供持續使用。
    • 實際可用記憶體可能會更少，取決於裝置的預先配置情況
    • Android、Google Play 及 Google Cast 為 Google LLC 的商標
    • Google Cast 需要存取 Google 伺服器。
    • 本產品僅適用於專業安裝及酒店業場所（包括但不限於酒店及度假屋），不適合家庭用途。任何非本裝置預期用途的使用，均可能導致保養失效。

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