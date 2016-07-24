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  • 用更智能的專業電視 用更智能的專業電視 用更智能的專業電視

    酒店用電視機

    40HFL3011T/12

    用更智能的專業電視

    給您的客戶以良好印象，全高清的畫質及呈現品牌的互動式酒店頁面的能力。

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    酒店用電視機

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    CMND 及控制：輕鬆維護您的電視

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    CMND 及控制令您能在一個中央位置進行遠距配置和安裝您的電視，而無需親身走到電視所在的房間。您可不費吹灰之力便可更新及管理您所有的顯示屏，而無需打擾到您的客人。

    CMND 及建立：在您有需要的時候顯示您所需的資訊

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    CMND 及建立令您能在需要時展示您想展示的資訊。CMND 的內容管理組件支援使用者建立及發佈具互動性的酒店品牌網頁內容。您亦可設定您的電視，為客戶提供關於酒店最新發展的實時資訊。

    兼容 MyChoice，為您帶來可預期的盈利

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    MyChoice 讓您能夠以既簡單又廉價的方式為您的客戶提供付費電視頻道。同時亦能為您帶來額外收入來源，讓您填補初期的電視投資。

    以可自訂頁面歡迎您的客戶

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    電視機於每次開機時均會顯示歡迎頁面，該頁面可在安裝電視機時透過 .png 格式的簡單歡迎影像自行設定，從而塑造品牌形象。

    全套酒店、醫療保健、監獄模式

    從音量及功能表鎖定到更嚴格的物料測試、節省能源、防盜遙控，以及專為特定市場而設的醫療和監獄功能......所有在客廳以外環境所需的額外專業功能均一應俱全。

    專為醫療界而設的呼叫護士功能

    兼容呼叫護士功能讓 Philips 醫療電視功能更齊全，不但是一個為病人/用戶而設的娛樂裝置，還是醫療緊急事故時的方便裝置。

    螢幕時鐘顯示提升客人的方便性

    採用我們全新的螢幕時鐘顯示，客人可輕易得知現時時間。於時鐘上按一下按鍵，即可於電視螢幕上顯示，增加能見度，並減低耗電量。

    隨時設定您想收看的節目表！

    透過內置排程器隨時播放所需的內容。設置多達７個不同的節目表，播放任何您想收看的節目。您可每日重複節目表，或只在週末等特定日子播放。看甚麼、何時看，選擇盡在您手中。

    SmartInfo 帶來有品牌、互動的酒店資料頁面

    SmartInfo 讓您向客人提供酒店或城市資訊。您的客人可登錄此互動酒店網頁，即使當電視並毋連接至您的內聯網或互聯網。您可定期更改資訊，並輕易為客人提供酒店所有最新發展的最新消息。

    Serial Xpress Protocol 互動系統

    電視可透過 Serial Xpress Protocol (SXP) 連接到所有主要互動系統供應商的外部解碼器和機頂盒。

    安裝功能表鎖定

    避免在無授權的情況下非法存取安裝和配置設定，確保為客戶提供最大程度的便利，避免不必要的重新安裝費用。

    額外耳機連接功能，實現個人聆聽享受

    這款喇叭系統提供了額外的耳機連接功能。連上你的個人耳機，即可隨時享受更為個人的聆聽體驗。

    技術規格

    • 影像/顯示

      螢幕比例
      16:9
      螢幕對角尺寸（吋）
      40  吋
      螢幕對角尺寸（公制）
      102  厘米
      顯示
      LED 全高清
      螢幕解像度
      1920 x 1080p
      亮度
      280  cd/m²
      影像增強功能
      • Pixel Plus HD
      • 200Hz 完美動態補償率
      可視角度
      176º (H) / 176º (V)

    • 選台器/接收/傳送

      數碼電視
      • DVB-T/T2/C
      • HEVC FHD (高達 1080p60)
      影像播放
      • NTSC
      • PAL
      • SECAM
      類比電視
      PAL

    • 功能特點

      方便易用
      • 相片風格
      • 聲音風格
      • 影像格式
      • 獨立音量控制
      數碼服務
      • 8d EPG
      • Now&Next
      • MHEG
      • 圖文信息
      本機控制
      搖桿

    • 酒店功能

      酒店模式
      • 搖桿控制鎖
      • 功能表鎖定
      • 安裝菜單鎖定
      • 音量限制
      監獄模式
      • 高安全性模式
      • TXT/MHEG/USB/EPG/字幕鎖定
      計時器
      • 排程器 (7x)
      • 定時睡眠功能
      • 喚醒鬧鐘
      • 收音機頻道喚醒
      • 聲音喚醒
      開啟控制
      • 頻道
      • 功能
      • 相片風格
      • 影像格式
      • 聲音風格
      • 音量
      • 功能表語言
      防盜
      • 電池防盜保護
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      • 可選購外置鬧鐘
      SmartInfo
      • HTML5 瀏覽器
      • 互動模板
      • 圖片幻燈片展示
      複製及韌體更新
      • 即時初始複製
      • 透過 USB/RF
      CMND 及控制
      • 離線頻道編輯器
      • 離線設定編輯器
      • RF 遠距管理
      • CMND 及建立
      控制
      • 封鎖自動頻道更新
      • Serial Xpress 協定
      • 支援電視的 JSON API 控制-JAPIT
      互動式 DRM
      VSecure
      創造收入
      MyChoice
      遙控器
      • 配備束線帶
      • 低電量偵測
      • RC 電池蓋鎖
      頻道
      • 組合的清單
      • 主題化清單
      • 離線頻道編輯器

    • 醫療功能

      控制
      • 多重遙控器
      • 兼容醫療 RC
      • 兼容呼叫護士系統
      便捷功能
      • 耳機輸出
      • 獨立主喇叭靜音
      安全
      • 雙重隔離 Class II
      • 防火

    • 多媒體

      支援的影片播放
      • 格式：H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • 容器：AVI，MKV
      • MP4
      • MPG
      • TS
      • WMV
      • HEVC
      支援的音樂格式
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA（v2 向上兼容至 v9.2）
      支援的字幕格式
      • SRT
      • ASS
      • SMI
      • SSA SUB
      • TXT
      支援的圖像格式
      • BMP
      • .jpg
      • PNG
      • GIF
      支援的 USB 影像解像度
      高達 1920x1080p@60Hz
      多媒體連接
      USB

    • 音訊

      聲效輸出功率
      16 (2x8)  瓦
      浴室喇叭輸出
      1.5 瓦 單聲道 8Ohm
      喇叭
      • 2.0
      • 向下發聲
      音效功能
      • AVL
      • 超寬環迴立體聲
      • Dolby MS10

    • 電源

      電源
      AC 220-240V; 50-60Hz
      環境溫度
      0 °C 至 40 °C
      待機模式耗電量
      <0.3 瓦
      能源標籤級別
      A+
      歐洲能源標籤能源
      46  瓦
      省電功能
      • Eco 模式
      • 自動關機計時器
      年度能耗
      68  kW·h

    • 配件

      隨附
      • 座枱式底座
      • 2 個 AAA 電池
      • 保用證
      • 法規與安全小冊子
      • 電源線
      • 遙控 22AV1503A/12
      選購
      • 外置鬧鐘 22AV1120C/00
      • 醫療 RC 22AV1109H/12
      • 設定 RC 22AV9573A/12

    • 旁邊連線

      USB2
      USB 3.0
      一般介面插槽
      CI+ 1.3
      HDMI3
      具備 HDCP 2.2 的 HDMI 2.0
      耳機輸出
      迷你插孔

    • 後置連線

      浴室喇叭輸出
      迷你插孔
      色差
      YPbPr + L/R cinch
      AV 輸入
      CVBS 與 YPbPr 共用
      DVI 音效輸入
      迷你插孔
      外置控制
      RJ-48
      天線
      IEC-75
      HDMI1
      • 具備 HDCP 2.2 的 HDMI 2.0
      • ARC
      數碼音效輸出
      光纖
      HDMI2
      具備 HDCP 2.2 的 HDMI 2.0
      USB1
      USB 2.0

    • 連接增強功能

      RJ48
      • IR-輸入/輸出
      • Serial Xpress 介面
      EasyLink (HDMI CEC)
      • 一鍵播放
      • 系統待機
      • RC 訊號通過
      • 系統音訊控制
      HDMI
      DVI（所有連接端口）

    • 設計

      顏色
      黑色

    • 尺寸

      調整寬度
      918  mm
      調整高度
      532  mm
      調整深度
      64/77  mm
      產品重量
      7.6  kg
      機器寬度（含機座）
      918  mm
      機器高度（含機座）
      597  mm
      機器深度（含機座）
      222  mm
      產品重量（包括機座）
      9.5  kg
      兼容掛牆安裝
      • M4
      • 200 x 200 毫米

    包裝盒内容

    格內其他項目

    • 遙控器電池
    • 遙控器
    • 保用證
    • 電源線
    • 底座
    Badge-D2C

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    • 以常用的開啟模式根據 IEC62087 Ed 2 計算用電量。實際的能源消耗將取決於使用電視的實際方式。
    • 根據限制使用有害物质指令（RoHS Directive）現存的免責條例下，此電視僅有部份零件或組件因沒有其他技術性替代品而包含鉛。

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