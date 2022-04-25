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進一步釋放您的想像力
沒有限制。沒有界限。Philips L-Line 7000 系列是一款 LED 標示牌解決方案，在形狀和尺寸方面具有無限的可能性。無縫連結和多種尺寸選項可實現任何尺寸的真正獨特顯示，從而獲得完美的效果。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
專利的簡易安裝支架使安裝更為快捷。一系列可另行選購的配件可用於平面 LED 安裝、凸面（177.5/175/172.5 度）和 L 形 90 度角。
防塵、防污、防霉、防潮的保形塗層可保護本產品，使維護保養更加輕鬆。IP30 防護等級及認證可預防灰塵和腐蝕造成短路。
自由混搭各種 Philips L-Line 7000 LED 面板尺寸，可組成任何形狀和尺寸的單一顯示器。動態靈活的定位銷確保在任何情況下都能完美配合，從而實現光滑、無縫的顯示表面。為了提高便利度和效率，每個 LED 面板的每一側均設有開口，以便在 LED 面板和任何外部輸入連接之間實現多功能有線連接。如果遇到只能從面板頂部或底部入手的情況，可以彈出 LED 面板頂部和底部的開口。
Philips 專業 LED 顯示器採用通過全面測試的高性能 LED，既節能又經濟實惠。此外，經過改良的技術允許使顯示器能以動態方式節省能源。
每塊 Philips L-Line LED 面板均在我們工廠的完美環境下進行校準。這意味著無需在現場作進一步校準，使安裝速度更加迅速。同時提供校準及配置檔案，確保維護工作快捷順利。
防火設計可在火災時減緩火勢蔓延，並在火災時保護 LED 面板結構完整。通過防火安全測試及認證。
Philips L-Line 7000 系列 LED 面板高度為 25 厘米，提供 50 厘米、75 厘米及 100 厘米闊度選擇。這些顯示器可隨時以任何橫向格式安裝，不受尺寸限制。還可提供斜角，以形成凸面和凹面形式的曲面設計。
各種內容在任何環境下均一目了然。在明亮的地方（例如店面櫥窗或陽光直射的地方）傳達清晰的訊息，帶來震撼效果。這款高亮度 LED 面板非常適合在環境光線較強的大型、繁忙區域吸引注意力。
建立任何形狀、尺寸或解像度的無邊框顯示器。Philips 專業 LED 面板的模組化設計意味著可以適應任何空間。構建龐大的沉浸式裝置或組裝成有趣的圖案。輕鬆構建無縫環繞門廊及其他開口的顯示屏。使用全新 Philips 7000 系列，即使是角落和面曲顯示器也可以輕鬆實現。
精確成就完美。主動健康監測透過顯示確切的故障項目和位置，使維護工作更快捷、簡單並且可預測。利用這款可線上和離線實時運作的軟件，更換相關零件將會更有效率，對於顯示器分佈於多個地理位置的情況而言，絕對不可或缺。
您的 Philips 專業 LED 顯示器採用內置布線設計，保持電線及數據線整齊。顯示面板以菊花鏈方式連接電源線及數據線，避免電線纏繞，加快安裝。
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