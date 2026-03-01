可選 Philips ScreenShare 無線畫面分享功能

使用我們的模組化方法，將您的顯示內容擴展到未來。透過可選的 CRD22模組，帶來新增 WiFi 和藍牙的機會，以及 Philips ScreenShare，並且著重於重用和可回收性，以及可持續發展，減少 WEEE 廢棄物處理。