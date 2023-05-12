Signage Solutions Q-Line 顯示器
脫穎而出
使用 Philips Q-Line 4K 超高清數碼顯示器傳遞資訊，讓人沉醉著迷。這個可靠、易於安裝、Android 驅動的標示牌解決方案可透過 Wave 進行遙距管理，讓您隨時隨地全面控制。 查看各種好處
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Signage Solutions Q-Line 顯示器
脫穎而出
您的多功能且易於設定的 18/7 顯示器
透過雲端連結及控制您的內容
以內置的 HTML5 瀏覽器連接並控制內容。採用 Chromium 瀏覽器，適合設計內容及連接單一顯示器或一整組顯示器。以直向及橫向模式播放全高清內容。使用 WiFi 或以 RJ45 網線將顯示器連接網絡即可創建屬於您的播放清單。
故障恢復。確保您的顯示屏永不會顯示空白螢幕
故障恢復是一項革命性技術，對要求嚴格的商業應用程式至關重要，可以在發生輸入來源或應用程式故障（不太可能發生）的情況下自動在畫面上播放備份內容。只需選擇一個主要輸入連接和一個故障恢復連接，就可立即保護內容。
透過 USB 或內置記憶體輕鬆安排內容
輕鬆排程內容以在 USB 或從內部記憶體播放。Philips 專業顯示器將由待機模式中甦醒，播放您想要的內容，在完成播放後返回待機模式。
可選的互動無線畫面分享
使用現有 Wi-Fi 網絡進行無線畫面分享，即時安全連接裝置，或使用可選的 HDMI 互動傳輸接收器直接投放至螢幕上，而無需連接至安全網絡。
Android SoC 處理器。原始的網頁應用程式
這款耐用的 Philips 專業顯示器採用我們的 Android 10 SoC 平台，並針對本機 Android 應用程式加以優化，以便可以在顯示器直接安裝網絡應用程式。靈活且安全，確保可保持顯示規格的最新狀態更久。
捕捉 Wave，取得革命性成果
使用 Wave 遙距解鎖強大、多功能和智能的 Philips Q-Line 顯示器。這個演進的雲端平台讓您完全掌控，簡化安裝和設定、監視和控制顯示器、升級韌體、管理播放清單和設定電源計劃。節省您的時間、能源並減少對環境的影響。
技術規格
-
影像/顯示
- 螢幕對角尺寸（公制）
-
108
厘米
- 螢幕對角尺寸（吋）
-
42.5
吋
- 螢幕比例
-
16:9
- 螢幕解像度
-
3840 x 2160
- 像素點距
-
0.2451 x 0.2451 毫米
- 最佳解像度
-
3840 x 2160 @ 60 Hz
- 亮度
-
400
cd/m²
- 顯示色彩
-
10.7 億
- 對比率（一般）
-
1200:1
- 動態對比
-
500,000:1
- 響應時間（常規）
-
8
毫秒
- 可視角度（水平）
-
178
度
- 可視角度（垂直）
-
178
度
- 影像增強功能
-
- 面板技術
-
ADS
- 操作系統
-
Android 10
- 有霧
-
2%
-
連接
- 音訊輸出
-
3.5mm jack
- 影像輸入
-
-
HDMI 2.0 (x2)
-
USB 2.0 (x2)
-
DVI-I (x 1)
-
USB 3.0 (x1)
- 音效輸入
-
3.5 mm jack
- 其他連接
-
micro SD
- 外置控制
-
-
便捷功能
- 擺放
-
-
Landscape (18/7)
-
Portrait (18/7)
- 平鋪式矩陣
-
最多 3 x 3
- 鍵盤控制
-
- 遙控器訊號
-
Lockable
- 訊號迴圈
-
- 節能功能
-
Smart Power
- 可控網絡
-
-
聲音
- 內置喇叭
-
2 x 10 瓦 RMS
-
電源
- 電源
-
100 - 240V~, 50/60Hz
- 耗電量（典型值）
-
96
瓦
- 耗電量（最大值）
-
170 瓦
- 待機模式耗電量
-
<0.5W
- 省電功能
-
Smart Power
- 能源標籤級別
-
G
-
支援的顯示解像度
- 電腦格式
-
-
1024 x 768, 60, 70, 75Hz
-
1280 x 1024, 60Hz
-
1280 x 720, 60Hz
-
1280 x 800, 60Hz
-
1440 x 900, 60Hz
-
1600 x 1200, 60Hz
-
1680 x 1050, 60Hz
-
1920 x 1080, 60Hz
-
3840 x 2160, 60Hz
- 視訊格式
-
-
1080p, 50, 60Hz
-
1080i, 50, 60Hz
-
720p, 50,60 Hz
-
2160p, 50, 60Hz
-
尺寸
- 調整寬度
-
973.0
mm
- 產品重量
-
11.29
kg
- 調整高度
-
561.2
mm
- 調整深度
-
63.5 毫米
mm
- 機器寬度（吋）
-
38.31
吋
- 機器高度（吋）
-
22.09
吋
- 掛牆
-
200 x 200 毫米，M6
- 機器深度（吋）
-
2.50
吋
- 邊框寬度
-
13.9 毫米（平均邊框）
- 產品重量（磅）
-
24.91
磅
-
操作條件
- 地勢高度
-
0 ~ 3000 米
- 溫度範圍（操作）
-
0 ~ 40
°C
- MTBF
-
50,000
小時
- 溫度範圍（儲存）
-
-20 ~ 60
°C
- 濕度範圍（操作）[RH]
-
20 ~ 80% RH（無凝結）
- 濕度範圍（儲存）[RH]
-
5 ~ 95% RH（無凝結）
-
多媒體應用程式
- USB 播放影片
-
-
H.264
-
MPEG
-
H.263
-
H.265
-
AVI
-
MP4
-
VP8
- USB 播放相片
-
- USB 播放音訊
-
-
內置播放器
- CPU
-
Quad Core Cortex A55
- GPU
-
G52 MC1
- 記憶體
-
-
配件
- 附配件
-
-
其他
- 螢幕顯示語言
-
-
English
-
French
-
German
-
Italian
-
Polish
-
Russian
-
Spanish
-
Turkish
-
Simplified Chinese
-
Traditional Chinese
-
Arabic
-
Japanese
- 保用
-
3 年保養
- 法令認可
-
-
CE
-
CB
-
FCC, Class A
-
VCCI
-
RoHS
-
UL
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