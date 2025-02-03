Signage Solutions D-Line 顯示屏
智能與模組化設計，帶來更持久的使用壽命
Philips D-Line 專為吸引觀眾和取悅客戶而設計。這款多功能顯示器由 Android 11 驅動，方便整合軟件，最適合在任何設定下打造震撼效果。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
Signage Solutions D-Line 顯示屏
智能與模組化設計，帶來更持久的使用壽命
使用 Android 系統
- 43"
- 採用 Android 系統
- 500cd/m²
以內置記憶體儲存並播放內容
使用內置記憶體儲存並播放內容。上載媒體至顯示屏並立即播放內容。既可與內置瀏覽器配合使用，亦可在串流網上內容時作記憶快取。即使突然失去網絡連結，內置記憶體仍會播放內容的快取版本，確保您的視聽之娛不會中斷。
ADS 廣角顯示面板
借助 ADS 廣角技術，可以從任何角度觀看。先進的 Super Dimension Switch 提供更快的顯示影像處理，實現更流暢的內容轉換、卓越的影像精確度以及 180 度視角的卓越色彩再現。
4G/LTE 可選模組，連接可靠
選購我們的 4G/LTE 模組以獲得更能預測的頻寬和更快的下載速度，在 24/4 工作要求或無法進行本地網絡連接的情況下為您提供可靠的備份連接。
故障恢復。確保您的顯示屏永不會顯示空白螢幕
故障恢復是一項革命性技術，對要求嚴格的商業應用程式至關重要，可以在發生媒體播放器故障（不太可能發生）的情況下自動在畫面上播放備份內容。只需選擇一個主要輸入連接和一個故障恢復連接，就可立即保護內容。
模組化－更長的產品壽命
使用模組方法將顯示器擴展到未來。透過輕鬆拆除和更換的組件來延長產品使用壽命，並堅定不移地專注於可持續發展，減少 WEEE 處置。
Android SoC 處理器。原始的網頁應用程式
採用 Android 11 系統內置 WiFi，您的 Philips D-Line 可提供終極、最安全的互聯顯示體驗。針對本機 Android 應用程式進行優化，使您能夠將網絡應用程式和軟件直接安裝到顯示器，無需外部媒體播放器。
透過雲端連結及控制您的內容
使用內置的 Chromium HTML5 瀏覽器，透過雲端連結及控制您的內容。在網上設計您的內容並以 4K 超高清解像度連接單一顯示器或整個網絡（橫向或直向）。只需透過 WiFi 或 RJ45 電線連接至網絡即可。
捕捉 Wave，取得革命性成果
使用 Wave 遠端解鎖強大、多功能和智能的 Philips D-Line 顯示器。這個演進的雲端平台讓您完全掌控，簡化安裝和設定、監視和控制顯示器、升級韌體、管理播放清單和設定電源計劃。節省您的時間、能源並減少對環境的影響。
技術規格
-
影像/顯示
- 螢幕對角尺寸（公制）
-
108.0
厘米
- 螢幕對角尺寸（吋）
-
42.5
吋
- 螢幕比例
-
16:9
- 螢幕解像度
-
3840 x 2160
- 像素點距
-
0.2451 x 2451 毫米
- 最佳解像度
-
3840 x 2160 @ 60Hz
- 亮度
-
500
cd/m²
- 顯示色彩
-
10.7 億
- 對比率（一般）
-
1200:1
- 動態對比
-
500,000:1
- 響應時間（常規）
-
8
毫秒
- 可視角度（水平）
-
178
度
- 可視角度（垂直）
-
178
度
- 影像增強功能
-
-
3/2 - 2/2 動態下拉功能
-
動態補償去交錯
-
動態對比增強
-
逐行掃描
- 面板技術
-
ADS
- 操作系統
-
Android 11
- 有霧
-
25%
-
連接
- 音訊輸出
-
3.5 毫米插座
- 影像輸入
-
-
DVI-I (x 1)
-
DisplayPort 1.4 (x1)
-
HDMI 2.0 (x2)
-
USB 3.0 (x2)
-
VGA（透過 DVI）
- 音效輸入
-
3.5 毫米插座
- 其他連接
-
-
4G/LTE 天線連接器
-
Micro USB (x1) (OTG)
-
USB 2.0 (x1)
- 影像輸出
-
DisplayPort 1.4 (x1)
- 外置控制
-
-
RJ45
-
RS232C（輸入 / 輸出）2.5 毫米插孔
-
IR （輸入 / 輸出）3.5 毫米插孔
- WiFi
-
WiFi 6 + 藍牙 5.2（插入式模組）
-
便捷功能
- 擺放
-
- 平鋪式矩陣
-
最多 10 x 15
- 螢幕保護功能
-
像素移位
- 鍵盤控制
-
- 訊號迴圈
-
- 節能功能
-
Smart Power
- 可控網絡
-
-
RS232
-
外置 4G mPCIe 插槽
-
RJ45
-
WiFi
- WiFi 協定
-
a b g n，802.11 ax，802.11 ac
-
聲音
- 內置喇叭
-
2 x 10 瓦 RMS
-
電源
- 電源
-
100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- 耗電量（典型值）
-
TBD
瓦
- 耗電量（最大值）
-
TBD
- 待機模式耗電量
-
< 0.5 瓦
- 能源標籤級別
-
G
-
支援的顯示解像度
- 電腦格式
-
-
1024 x 768, 60Hz
-
1280 x 1024, 60Hz
-
1280 x 720，60Hz
-
1440 x 900，60 Hz
-
1600 x 900, 60Hz
-
1680 x 1050, 60Hz
-
1920 x 1080, 60Hz
-
3840 x 2160, 30, 60Hz
-
640 x 480, 60Hz
-
800 x 600, 60Hz
- 視訊格式
-
-
1080p, 50, 60Hz
-
1080i, 50, 60Hz
-
480i, 60Hz
-
480p, 60Hz
-
576i, 50Hz
-
576p, 50Hz
-
720p, 50.60Hz
-
2160p，50、60Hz
-
尺寸
- 調整寬度
-
973.0
mm
- 產品重量
-
10.71
kg
- 調整高度
-
561.2
mm
- 調整深度
-
63.5
mm
- 機器寬度（吋）
-
38.31
吋
- 機器高度（吋）
-
22.09
吋
- 掛牆
-
200（水平）x 200（垂直）毫米，M6
- 機器深度（吋）
-
2.50
吋
- 邊框寬度
-
13.9 毫米（平均邊框）
- 產品重量（磅）
-
23.61
磅
-
操作條件
- 地勢高度
-
0 ~ 3000 米
- 溫度範圍（操作）
-
0 ~ 40
°C
- MTBF
-
50,000
小時
- 溫度範圍（儲存）
-
-20 ~ 60
°C
- 濕度範圍（操作）[RH]
-
20 - 80% RH（無凝結）
- 濕度範圍（儲存）[RH]
-
5 - 95% RH（無凝結）
-
多媒體應用程式
- USB 播放影片
-
-
MPEG
-
H.263
-
H.264
-
H.265
-
AVI
-
MP4
-
MPEG4
-
VP8
-
VP9
-
WEBM
- USB 播放相片
-
- USB 播放音訊
-
-
內置播放器
- CPU
-
2 個 A72 + 4 個 A53
- GPU
-
ARM Mali-T860 MP4
- 記憶體
-
4GB RAM
- 儲存
-
32 GB eMMc
-
配件
- 附配件
-
-
RS232 相互聯繫的纜線
-
Philips 標誌 (x1)
-
AC 開關護蓋
-
USB 護蓋 (x1)
-
螺絲
-
AC 電源線
-
IR 傳感器線纜（1.8 米）(x1)
-
快速入門指南
-
遙控器及 AAA 電池
-
RS232 線
-
WiFi 模組
-
線夾 (x3)
-
其他
- 螢幕顯示語言
-
-
英文
-
法文
-
德文
-
西班牙文
-
抛光
-
土耳其文
-
俄語
-
意大利文
-
簡體中文
-
繁體中文
-
阿拉伯文
-
日文
-
丹麥文
-
荷蘭文
-
芬蘭文
-
挪威文
-
葡萄牙文
-
瑞典文
- 保用
-
3 年保養
- 法令認可
-
-
CE
-
RoHS
-
CB
-
EMF
-
FCC，A 級別
-
能源之星 8.0
-
UL
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