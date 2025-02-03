透過雲端連結及控制您的內容

使用內置的 Chromium HTML5 瀏覽器，透過雲端連結及控制您的內容。在網上設計您的內容並以 4K 超高清解像度連接單一顯示器或整個網絡（橫向或直向）。只需透過 WiFi 或 RJ45 電線連接至網絡即可。