Signage Solutions LED 顯示
無窮無盡
激發想像，提供完美顯示。使用 L-Line Professional LED 顯示牆，可能性無窮無盡。無邊框設計、寬廣視角和驚人亮度確保無可匹敵的成像，任何大小的圖像都全無問題。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
LED 顯示屏。超越畫質。完美的均勻度
建立任何形狀、大小或解像度的無邊框視像牆壁。Philips 專業 LED 顯示屏櫃的組件式設計，適用於任何空間。建立大型、逼真的安裝，或組成吸引的圖案。輕鬆地在大門或其他門口建立流暢的視像牆壁。
建立任何形狀或大小的無邊框視像牆壁
只需連接多個 LED 顯示屏櫃，即可營造您想要的解像度，不論是 4K、8K 或以上。與 LCD 螢幕相比，LED 顯示屏提供極高的刷新率，讓影像更暢順。不論應用程式為何，您均享有極致清晰的攝人畫質。
高效能金線 LED
Philips 專業 LED 顯示屏採用高效能金線 LED，可節省能源及成本。讓燈光更明亮，LED 燈的壽命更長。
前方存取式 LED 模組。方便維護及服務
方便取用內部電子零件，以作維修或維護。箱內的八個 LED 模組均可使用專用的磁力 JIG 工具，在前方的模組中移除。
內置背後的電線蓋。方便電線管理
您的 Philips 專業 LED 顯示器配備內置背面電線護蓋，保持電線及數據線整齊。顯示器櫃的電源線及數據線亦可相互聯繫，讓您避免電線纏繞，加快安裝。
技術規格
-
影像/顯示
- 螢幕比例
-
1:2
- 光亮均勻度
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>=97%
- 校準後亮度
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800 尼特
- 校準前亮度
-
1000 尼特
- 調校（亮度/顏色）
-
支援
- 色溫調整範圍
-
4000~9500 K（透過軟件）
- 色溫預設
-
6500±500 K
- 對比率（一般）
-
>=3000:1
- 可視角度（水平）
-
140
度
- 可視角度（垂直）
-
140
度
- 影像增強功能
-
- 擺放
-
直向
- 幀頻率 (Hz)
-
50 & 60
- 刷新率 (Hz)
-
1200~1920
- 用法
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全天候 24 小時，室內
-
便捷功能
- 安裝方便
-
- 電源循環
-
230V 環境：6 個或更少的機殼；110V 環境：3 個或更少的機殼
- 訊號控制循環
-
RJ45
-
電源
- 耗電量（典型值）
-
<=87
瓦
- 英熱單位值 每平方米
-
1,773 英熱單位/平方米
- 顯示屏櫃最大功率
-
260
瓦
- 輸入電壓
-
AC200~240V/AC100-120V (50-60Hz)
-
操作條件
- 溫度範圍（操作）
-
-20~45
°C
- 溫度範圍（儲存）
-
-20 ~ 50
°C
- 濕度範圍（操作）[RH]
-
10~80%
- 濕度範圍（儲存）[RH]
-
10~85%
-
機殼
- 機殼面積（平方米）
-
0.5
- 機殼像素（點）
-
61,952
- 機殼解像度（闊 x 高）
-
176x352
- 機殼尺寸（毫米）
-
500x1000x86
- 數據連接頭
-
RJ45
- 電源接頭
-
輸入/輸出 (C14/C13)
- 接收卡數量
-
1 件
- 接收卡規格
-
A5S / A5S Plus
- 接收卡品牌
-
Novastar
- 重量（千克）
-
15.6 千克
- 機殼對角尺寸（吋）
-
44
- 機殼構造
-
鋁+鋼
-
模組
- LED 類型
-
SMD 2121 金線
- 像素構成
-
1R1G1B
- LED 壽命（小時）
-
100,000
- 模組解像度（闊 x 高）（像素）
-
88x88
- 模組大小（寬 x 高 x 深）（毫米）
-
250*250*19.1
- 像素點距（毫米）
-
2.84
-
配件
- 共用連接件
-
3 件
- LAN 線 (RJ45, CAT-5)
-
1 件（130 厘米）
- QSG
-
1 件
- 螺絲
-
4 顆 (M10*70)（內六角螺絲）
- 電源循環電線
-
1 件
-
其他
- 保用
-
3 年
- 法令認可
-
-
FCC SDOC，第 15 部分
-
EMC A 級
-
EN55032
-
EN55035
-
EN61000-3-2
-
EN61000-3-3
-
IEC/UL60950
-
IEC/UL62368
-
IEC62471
-
RoHS
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