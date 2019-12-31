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    Signage Solutions LED 顯示

    44BDL8139L/00

    無窮無盡

    激發想像，提供完美顯示。使用 L-Line Professional LED 顯示牆，可能性無窮無盡。無邊框設計、寬廣視角和驚人亮度確保無可匹敵的成像，任何大小的圖像都全無問題。

    Signage Solutions LED 顯示

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    無窮無盡

    無邊框 LED 顯示牆。

    • 44 吋
    • Direct View LED

    LED 顯示屏。超越畫質。完美的均勻度

    建立任何形狀、大小或解像度的無邊框視像牆壁。Philips 專業 LED 顯示屏櫃的組件式設計，適用於任何空間。建立大型、逼真的安裝，或組成吸引的圖案。輕鬆地在大門或其他門口建立流暢的視像牆壁。

    建立任何形狀或大小的無邊框視像牆壁

    只需連接多個 LED 顯示屏櫃，即可營造您想要的解像度，不論是 4K、8K 或以上。與 LCD 螢幕相比，LED 顯示屏提供極高的刷新率，讓影像更暢順。不論應用程式為何，您均享有極致清晰的攝人畫質。

    高效能金線 LED

    Philips 專業 LED 顯示屏採用高效能金線 LED，可節省能源及成本。讓燈光更明亮，LED 燈的壽命更長。

    前方存取式 LED 模組。方便維護及服務

    方便取用內部電子零件，以作維修或維護。箱內的八個 LED 模組均可使用專用的磁力 JIG 工具，在前方的模組中移除。

    內置背後的電線蓋。方便電線管理

    您的 Philips 專業 LED 顯示器配備內置背面電線護蓋，保持電線及數據線整齊。顯示器櫃的電源線及數據線亦可相互聯繫，讓您避免電線纏繞，加快安裝。

    技術規格

    • 影像/顯示

      螢幕比例
      1:2
      光亮均勻度
      >=97%
      校準後亮度
      800 尼特
      校準前亮度
      1000 尼特
      調校（亮度/顏色）
      支援
      色溫調整範圍
      4000~9500 K（透過軟件）
      色溫預設
      6500±500 K
      對比率（一般）
      >=3000:1
      可視角度（水平）
      140  度
      可視角度（垂直）
      140  度
      影像增強功能
      • 動態對比增強
      • 廣闊色域顯示器
      擺放
      直向
      幀頻率 (Hz)
      50 & 60
      刷新率 (Hz)
      1200~1920
      用法
      全天候 24 小時，室內

    • 便捷功能

      安裝方便
      • 指引針腳
      • 輕巧
      • 顯示屏櫃鎖緊系統
      電源循環
      230V 環境：6 個或更少的機殼；110V 環境：3 個或更少的機殼
      訊號控制循環
      RJ45

    • 電源

      耗電量（典型值）
      <=80  瓦
      英熱單位值 每平方米
      1,637 英熱單位/平方米
      顯示屏櫃最大功率
      240  瓦
      輸入電壓
      AC200~240V/AC100-120V (50-60Hz)

    • 操作條件

      溫度範圍（操作）
      -20~45  °C
      溫度範圍（儲存）
      -20 ~ 50  °C
      濕度範圍（操作）[RH]
      10~80%
      濕度範圍（儲存）[RH]
      10~85%

    • 機殼

      機殼面積（平方米）
      0.5
      機殼像素（點）
      32,768
      機殼解像度（闊 x 高）
      128×256
      機殼尺寸（毫米）
      500x1000x86
      數據連接頭
      RJ45
      電源接頭
      輸入/輸出 (C14/C13)
      接收卡數量
      1 件
      接收卡規格
      A5S / A5S Plus
      接收卡品牌
      Novastar
      重量（千克）
      15.6 千克
      機殼對角尺寸（吋）
      44
      機殼構造
      鋁+鋼

    • 模組

      LED 類型
      SMD 2121 金線
      像素構成
      1R1G1B
      LED 壽命（小時）
      100,000
      模組解像度（闊 x 高）（像素）
      64x64
      模組大小（寬 x 高 x 深）（毫米）
      250*250*19.1
      像素點距（毫米）
      3.91 毫米

    • 配件

      共用連接件
      3 件
      LAN 線 (RJ45, CAT-5)
      1 件（130 厘米）
      QSG
      1 件
      螺絲
      4 顆 (M10*70)（內六角螺絲）
      電源循環電線
      1 件

    • 其他

      保用
      3 年
      法令認可
      • FCC SDOC，第 15 部分
      • EMC A 級
      • EN55032
      • EN55035
      • EN61000-3-2
      • EN61000-3-3
      • IEC/UL60950
      • IEC/UL62368
      • IEC62471
      • RoHS

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