建立任何形狀或大小的無邊框視像牆壁

只需連接多個 LED 顯示屏櫃，即可營造您想要的解像度，不論是 4K、8K 或以上。與 LCD 螢幕相比，LED 顯示屏提供極高的刷新率，讓影像更暢順。不論應用程式為何，您均享有極致清晰的攝人畫質。