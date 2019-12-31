Signage Solutions LED 顯示
無窮無盡
激發想像，提供完美顯示。使用 L-Line Professional LED 顯示牆，可能性無窮無盡。無邊框設計、寬廣視角和驚人亮度確保無可匹敵的成像，任何大小的圖像都全無問題。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
LED 顯示屏。超越畫質。完美的均勻度
建立任何形狀、大小或解像度的無邊框視像牆壁。Philips 專業 LED 顯示屏櫃的組件式設計，適用於任何空間。建立大型、逼真的安裝，或組成吸引的圖案。輕鬆地在大門或其他門口建立流暢的視像牆壁。
內置背後的電線蓋。方便電線管理
您的 Philips 專業 LED 顯示器配備內置背面電線護蓋，保持電線及數據線整齊。顯示器櫃的電源線及數據線亦可相互聯繫，讓您避免電線纏繞，加快安裝。
建立任何形狀或大小的無邊框視像牆壁
只需連接多個 LED 顯示屏櫃，即可營造您想要的解像度，不論是 4K、8K 或以上。與 LCD 螢幕相比，LED 顯示屏提供極高的刷新率，讓影像更暢順。不論應用程式為何，您均享有極致清晰的攝人畫質。
高效能金線 LED
Philips 專業 LED 顯示屏採用高效能金線 LED，可節省能源及成本。讓燈光更明亮，LED 燈的壽命更長。
前方存取式 LED 模組。方便維護及服務
方便取用內部電子零件，以作維修或維護。箱內的八個 LED 模組均可使用專用的磁力 JIG 工具，在前方的模組中移除。
技術規格
-
影像/顯示
- 螢幕比例
-
1:2
- 光亮均勻度
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>=97%
- 校準後亮度
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800 尼特
- 校準前亮度
-
1000 尼特
- 調校（亮度/顏色）
-
支援
- 色溫調整範圍
-
4000~9500 K（透過軟件）
- 色溫預設
-
6500±500 K
- 對比率（一般）
-
>=3000:1
- 可視角度（水平）
-
140
度
- 可視角度（垂直）
-
140
度
- 影像增強功能
-
- 擺放
-
直向
- 幀頻率 (Hz)
-
50 & 60
- 刷新率 (Hz)
-
1200~1920
- 用法
-
全天候 24 小時，室內
-
便捷功能
- 安裝方便
-
- 電源循環
-
230V 環境：6 個或更少的機殼；110V 環境：3 個或更少的機殼
- 訊號控制循環
-
RJ45
-
電源
- 耗電量（典型值）
-
<=73
瓦
- 英熱單位值 每平方米
-
1,500 英熱單位/平方米
- 顯示屏櫃最大功率
-
220
瓦
- 輸入電壓
-
AC200~240V/AC100-120V (50-60Hz)
-
操作條件
- 溫度範圍（操作）
-
-20~45
°C
- 溫度範圍（儲存）
-
-20 ~ 50
°C
- 濕度範圍（操作）[RH]
-
10~80%
- 濕度範圍（儲存）[RH]
-
10~85%
-
機殼
- 機殼面積（平方米）
-
0.5
- 機殼像素（點）
-
21,632
- 機殼解像度（闊 x 高）
-
104×208
- 機殼尺寸（毫米）
-
500x1000x86
- 數據連接頭
-
RJ45
- 電源接頭
-
輸入/輸出 (C14/C13)
- 接收卡數量
-
1 件
- 接收卡規格
-
A5S / A5S Plus
- 接收卡品牌
-
Novastar
- 重量（千克）
-
15.6 千克
- 機殼對角尺寸（吋）
-
44
- 機殼構造
-
鋁+鋼
-
模組
- LED 類型
-
SMD 2121 金線
- 像素構成
-
1R1G1B
- LED 壽命（小時）
-
100,000
- 模組解像度（闊 x 高）（像素）
-
52x52
- 模組大小（寬 x 高 x 深）（毫米）
-
250*250*19.1
- 像素點距（毫米）
-
4.81 毫米
-
配件
- 共用連接件
-
3 件
- LAN 線 (RJ45, CAT-5)
-
1 件（130 厘米）
- QSG
-
1 件
- 螺絲
-
4 顆 (M10*70)（內六角螺絲）
- 電源循環電線
-
1 件
-
其他
- 保用
-
3 年
- 法令認可
-
-
FCC SDOC，第 15 部分
-
EMC A 級
-
EN55032
-
EN55035
-
EN61000-3-2
-
EN61000-3-3
-
IEC/UL60950
-
IEC/UL62368
-
IEC62471
-
RoHS
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