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    Signage Solutions LED 顯示

    44BDL8148L/00

    無窮無盡

    激發想像，提供完美顯示。使用 L-Line Professional LED 顯示牆，可能性無窮無盡。無邊框設計、寬廣視角和驚人亮度確保無可匹敵的成像，任何大小的圖像都全無問題。

    Signage Solutions LED 顯示

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    無窮無盡

    無邊框 LED 顯示牆。

    • 44 吋
    • Direct View LED

    LED 顯示屏。超越畫質。完美的均勻度

    建立任何形狀、大小或解像度的無邊框視像牆壁。Philips 專業 LED 顯示屏櫃的組件式設計，適用於任何空間。建立大型、逼真的安裝，或組成吸引的圖案。輕鬆地在大門或其他門口建立流暢的視像牆壁。

    內置背後的電線蓋。方便電線管理

    您的 Philips 專業 LED 顯示器配備內置背面電線護蓋，保持電線及數據線整齊。顯示器櫃的電源線及數據線亦可相互聯繫，讓您避免電線纏繞，加快安裝。

    建立任何形狀或大小的無邊框視像牆壁

    只需連接多個 LED 顯示屏櫃，即可營造您想要的解像度，不論是 4K、8K 或以上。與 LCD 螢幕相比，LED 顯示屏提供極高的刷新率，讓影像更暢順。不論應用程式為何，您均享有極致清晰的攝人畫質。

    高效能金線 LED

    Philips 專業 LED 顯示屏採用高效能金線 LED，可節省能源及成本。讓燈光更明亮，LED 燈的壽命更長。

    前方存取式 LED 模組。方便維護及服務

    方便取用內部電子零件，以作維修或維護。箱內的八個 LED 模組均可使用專用的磁力 JIG 工具，在前方的模組中移除。

    技術規格

    • 影像/顯示

      螢幕比例
      1:2
      光亮均勻度
      >=97%
      校準後亮度
      800 尼特
      校準前亮度
      1000 尼特
      調校（亮度/顏色）
      支援
      色溫調整範圍
      4000~9500 K（透過軟件）
      色溫預設
      6500±500 K
      對比率（一般）
      >=3000:1
      可視角度（水平）
      140  度
      可視角度（垂直）
      140  度
      影像增強功能
      • 動態對比增強
      • 廣闊色域顯示器
      擺放
      直向
      幀頻率 (Hz)
      50 & 60
      刷新率 (Hz)
      1200~1920
      用法
      全天候 24 小時，室內

    • 便捷功能

      安裝方便
      • 指引針腳
      • 輕巧
      • 顯示屏櫃鎖緊系統
      電源循環
      230V 環境：6 個或更少的機殼；110V 環境：3 個或更少的機殼
      訊號控制循環
      RJ45

    • 電源

      耗電量（典型值）
      <=73  瓦
      英熱單位值 每平方米
      1,500 英熱單位/平方米
      顯示屏櫃最大功率
      220  瓦
      輸入電壓
      AC200~240V/AC100-120V (50-60Hz)

    • 操作條件

      溫度範圍（操作）
      -20~45  °C
      溫度範圍（儲存）
      -20 ~ 50  °C
      濕度範圍（操作）[RH]
      10~80%
      濕度範圍（儲存）[RH]
      10~85%

    • 機殼

      機殼面積（平方米）
      0.5
      機殼像素（點）
      21,632
      機殼解像度（闊 x 高）
      104×208
      機殼尺寸（毫米）
      500x1000x86
      數據連接頭
      RJ45
      電源接頭
      輸入/輸出 (C14/C13)
      接收卡數量
      1 件
      接收卡規格
      A5S / A5S Plus
      接收卡品牌
      Novastar
      重量（千克）
      15.6 千克
      機殼對角尺寸（吋）
      44
      機殼構造
      鋁+鋼

    • 模組

      LED 類型
      SMD 2121 金線
      像素構成
      1R1G1B
      LED 壽命（小時）
      100,000
      模組解像度（闊 x 高）（像素）
      52x52
      模組大小（寬 x 高 x 深）（毫米）
      250*250*19.1
      像素點距（毫米）
      4.81 毫米

    • 配件

      共用連接件
      3 件
      LAN 線 (RJ45, CAT-5)
      1 件（130 厘米）
      QSG
      1 件
      螺絲
      4 顆 (M10*70)（內六角螺絲）
      電源循環電線
      1 件

    • 其他

      保用
      3 年
      法令認可
      • FCC SDOC，第 15 部分
      • EMC A 級
      • EN55032
      • EN55035
      • EN61000-3-2
      • EN61000-3-3
      • IEC/UL60950
      • IEC/UL62368
      • IEC62471
      • RoHS

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