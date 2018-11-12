搜尋字眼

ZH
EN
  • 增強您的信號傳遞力 增強您的信號傳遞力 增強您的信號傳遞力

    Signage Solutions Q-Line 顯示器

    50BDL3050Q/75

    增強您的信號傳遞力

    使用強勁 Q-Line 顯示屏，以更環保的方式呈現清晰無比的影像。效能極高，非常可靠，而耗電量低，在任何方面都毫不妥協，是顯示屏的理想之選。

    Signage Solutions Q-Line 顯示器

    類似產品

    See all Q-Line 系列

    增強您的信號傳遞力

    表現無可挑剔

    • 49 吋
    • 3840 x 2160（4K 超高清）
    • 超高清
    以「CMND & 控制」管理多個顯示屏的設定

    以「CMND & 控制」管理多個顯示屏的設定

    「CMND & 控制」可讓您集中管理多個顯示屏，您可從遠處實時監察顯示屏、設定及更新軟件、同時按自己需要設定多個顯示屏，如視訊墻螢幕或選單板顯示屏。

    CMND：讓您充分控制顯示屏

    CMND：讓您充分控制顯示屏

    CMND 乃一個強大的顯示屏管理平台，讓您完全主導多種控制功能，如以 CMND 更新及管理內容、以「CMND & 控制」建立或控制設定，全由 CMND 一手包辦。

    以「CMND 及建立」製作及更新內容

    以「CMND 及建立」製作及更新內容

    「CMND 及建立」採用拖放式界面、預載模板、內置式小工具等，讓您設計並製作引人入勝的內容。可以直向及橫向方式播放內容。

    以 HTML5 透過雲端連結及控制您的內容

    以 HTML5 透過雲端連結及控制您的內容

    使用 HTML5 透過雲端連接並控制內容。設計您的信號內容並將之連接至顯示屏或顯示器網絡播放。只需簡單插入 RJ45 網絡連接線，將顯示屏連接至指定的網址，便可播放您儲存至雲端的內容。

    以 SmartPlayer 智能播放器自訂播放時段及內容

    以 SmartPlayer 智能播放器自訂播放時段及內容

    將 USB 變成具成本效益的數碼信號裝置，既可以 USB 輕易儲存內容（影片、音訊、相片）並插入顯示屏播放，亦可透過螢幕選單建立您的播放清單及時間表，隨時隨地享受影音娛樂。

    SmartPower 可節能

    SmartPower 可節能

    系統可控制和預設定背景燈強度，減少高達 50% 的能耗，進而節省能源費用。

    4K 超高清：前所未有的高清畫面

    解像度比傳統顯示屏高 4 倍，讓信號解決方案的感染力激增。具備 3840 x 2160 像素的全高清顯示屏，呈現出鉅細無遺、栩栩如生的畫面，帶來全新的視覺享受。

    Android：執行您的應用程式或選擇要執行的最愛應用程式

    顯示屏融入了 Android 作業系統，能對應現今最先進的作業系統，並讓您直接將您的應用程式儲存於顯示屏中。您亦可以透過顯示屏，從 Android 應用程式的大型媒體庫中，選擇並播放心愛內容。顯示屏更內置預設時段，讓您可因應客戶及每日不同時段使用應用程式及播放內容，更可運用透過自動屏幕定向功能（轉動顯示屏），以直向或橫向方式輕鬆顯示內容。

    技術規格

    • 影像/顯示

      螢幕對角尺寸（公制）
      125.73  厘米
      螢幕對角尺寸（吋）
      49.5  吋
      螢幕比例
      16:9
      螢幕解像度
      3840 x 2160
      像素點距
      0.2854 x 0.2854 毫米
      最佳解像度
      3840 x 2160 @ 60 Hz
      顯示色彩
      10.7 億
      對比率（一般）
      4000:1
      響應時間（常規）
      8  毫秒
      可視角度（水平）
      178  度
      可視角度（垂直）
      178  度
      影像增強功能
      • 3/2 - 2/2 動態下拉功能
      • 3D 梳型濾波器
      • 逐行掃描
      • 3D MA 去交錯
      • 動態對比增強
      • 色彩增強
      • 色溫調整
      • De-interlacer
      • 降噪功能
      • Smart Picture
      面板技術
      AMVA
      操作系統
      Android 5.0.1

    • 連接

      音訊輸出
      音效左／右 (RCA)
      影像輸入
      • DVI-D
      • VGA (Analog D-Sub)
      • 2 個 HDMI
      • USB 2.0 (x2)
      音效輸入
      3.5 毫米插座
      外置控制
      • RS232C（輸入 / 輸出）2.5 毫米插孔
      • IR （輸入 / 輸出）3.5 毫米插孔
      • RJ45

    • 便捷功能

      擺放
      橫向 (18/7)
      平鋪式矩陣
      最多 10 x 15
      螢幕保護功能
      像素轉換，低亮度
      鍵盤控制
      可鎖定
      遙控器訊號
      可鎖定
      訊號迴圈
      • IR 穿環
      • RS232
      安裝方便
      遙控鎖
      節能功能
      Smart Power
      其他便捷功能
      • Kensington 鎖
      • VESA 支架（400x400 毫米）
      可控網絡
      • LAN (RJ45)
      • RS232
      記憶體
      8GB eMMC

    • 聲音

      內置喇叭
      2 x 10 瓦 RMS

    • 電源

      電源
      100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
      耗電量（開啟模式）
      128 瓦
      耗電量（典型值）
      140  瓦
      耗電量（最大值）
      180 瓦
      待機模式耗電量
      < 0.5 瓦
      省電功能
      Smart Power

    • 支援的顯示解像度

      電腦格式
      • 1280 x 768, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1360 x 768, 60Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 720 x 400, 70Hz
      • 1024 x 768, 60, 75Hz
      • 800 x 600, 60, 75Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 640 x 480, 60, 72, 75Hz
      • 3840 x 2160, 30, 60Hz
      視訊格式
      • 720p, 50, 60Hz
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 1080i, 25, 30Hz
      • 480i, 30, 60Hz
      • 576i, 25, 50Hz
      • 480p, 30, 60Hz
      • 576p, 25, 50Hz
      • 2160p, 30,50, 60Hz

    • 尺寸

      調整寬度
      1123.6  mm
      產品重量
      12.8  kg
      調整高度
      646.7  mm
      調整深度
      67.8  mm
      機器寬度（吋）
      44.24  吋
      機器高度（吋）
      25.5  吋
      掛牆
      400 x 400 毫米，M6
      邊框寬度
      11.8（頂部/左方/右方）14.3（底部）毫米
      產品重量（磅）
      28.16  磅

    • 操作條件

      地勢高度
      0 ~ 3000 米
      溫度範圍（操作）
      0~ 40  °C
      MTBF
      50,000  小時
      相對濕度
      20 ~ 80%（操作），5 - 95%（存放）  %
      溫度範圍（儲存）
      -20 ~ 60  °C

    • 多媒體應用程式

      USB 播放影片
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • TS
      • VOB
      • WMV
      • ASF
      • AVI
      • DAT
      • FLV
      • WEBM
      USB 播放相片
      • BMP
      • JPEG
      • .jpg
      • PNG
      USB 播放音訊
      • AAC
      • M4A
      • MP3
      • WMA

    • 內置播放器

      CPU
      ARM 四核心處理器
      記憶體
      2GB DDR3
      儲存
      8GB eMMC

    • 配件

      附配件
      • AC 電源線
      • RS232 線
      • 遙控器電池
      • 快速入門指南
      • 遙控器
      • IR 傳感器線纜（1.8米）
      附配件
      RS232 相互聯繫的纜線
      直立
      BM05923/BM02542/BM05922

    • 其他

      螢幕顯示語言
      • 阿拉伯文
      • 簡體中文
      • 繁體中文
      • 英文
      • 法文
      • 德文
      • 意大利文
      • 抛光
      • 俄語
      • 西班牙文
      • 土耳其文
      • 日文
      • 捷克文
      • 丹麥文
      • 荷蘭文
      • 芬蘭文
      • 挪威文
      • 葡萄牙文
      • 瑞典文
      保用
      3 年保養
      法令認可
      • CE
      • UL/cUL
      • CB
      • FCC Class B
      • BSMI
      • CCC
      • EAC
      • EMF
      • EnergyStar 7.0
      • PSB
      • CECP

    包裝盒内容

    格內其他項目

    • AC 電源線
    • RS232 線
    • 遙控器電池
    • 快速入門指南
    • 遙控器
    • IR 傳感器線纜（1.8米）
    Badge-D2C

    為本產品獲取支援

    尋找產品貼士、常見問題、用戶手冊及安全與合規資訊。

    建議產品

    最近查閱過的產品

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。