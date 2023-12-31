專業電視
充滿活力且智能
這款酒店用電視是理想之選，能夠確保畫面和音效同樣出色。Google Cast™ 令串流變得快捷方便，而 Android™ 及 Google Play 商店則帶來無限可能。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
Google Cast™ 方便輕鬆分享內容
可即時而安全地從智能裝置（手機、手提電腦及平板電腦）無線投放電影、簡報等內容，影像質素可高達 4K 解像度。Google Cast 符合成本效益，無需額外硬件，更可安全地用於專業用途。用戶只需在智能裝置上一按投影圖示，即可開始從數以千計支援投放功能的應用程式串流內容，同時讓智能裝置變為遙控器。
即時初始複製，快速安裝您的專業電視
提供在不同電視機之間輕鬆複製所有節目設定之能力，完成整個過程不足一分鐘。此功能可確保不同電視機之間的一致性，極大縮短安裝時間，降低安裝成本。
存取 Google Play Store，獲取應用程式及媒體
可完全存取 Google Play Store，令您更輕鬆地將應用程式、遊戲、音樂、電影等內容新增至您的 Philips 專業顯示器。全新商務工具及額外娛樂選擇已新增至日常目錄中，確保您可時刻存取最新的全球熱門內容。
隨附衛生遙控器
衛生遙控器選用抗菌物料結合無空腔設計，易於清潔，並可隔絕細菌。
AppControl 功能，遙距及安全地安裝和管理應用程式
全面掌控，對安裝於 Philips 專業電視上的應用程式進行集中控制。AppControl 讓您安裝、刪除及管理指定電視或整個網絡的應用程式，無論您正在管理多少部電視，您都能夠為客人和顧客提供個人化體驗。
透過 CMND 及控制進行操作、監控及維護
透過區域 LAN 連接操作顯示器網絡。CMND 及控制讓您操作重要的功能，例如更新軟件和設定，以及監控顯示狀況。不論您正在操控一部顯示器還是更多，CMND 及控制都能讓您輕鬆管理您的顯示器網絡。
使用 CMND & Create，隨時隨地獲取所需資訊
CMND & Create 是一款功能強大的創作工具，能夠協助您製作引人入勝的內容。透過其拖放式介面、預設範本及內置小工具，您可以迅速創作內容和資訊，令客戶留下深刻印象。
CMND 及登記入住，創造個人化的體驗
讓您的賓客感受到賓至如歸。CMND & Check-in 讓您可運用個人資料，例如姓名及語言，為每位賓客創造個人化的體驗。
兼容 MyChoice，內置付費收看解決方案
在任何情況下提供付費收看內容，即從完全付費存取所有頻道模型到精選的優質內容。MyChoice 是一個整合解決方案，允許觀眾透過代碼存取按次付費頻道。
技術規格
-
影像/顯示
- 螢幕對角尺寸（吋）
-
50
吋
- 螢幕對角尺寸（公制）
-
126
厘米
- 顯示
-
4K 超高清 LED
- 螢幕解像度
-
3840x2160p
- 亮度
-
350
cd/m²
- 可視角度
-
178º (H) / 178º (V)
-
選台器/接收/傳送
- 數碼電視
-
- IP 播放
-
-
Android TV
- 作業系統
-
Android TV™ 11 (R)
- 預先安裝的應用程式
-
-
YouTube
-
Google Play 電影
-
Google Play 遊戲
-
Google Play Store*
-
YouTube 音樂
- 記憶體容量 (Flash)
-
16GB*
-
酒店功能
- 酒店模式
-
-
安裝菜單鎖定
-
本地控制鎖定
-
音量限制 (包括 HP)
-
開機設定控制
-
監獄模式
- 電源控制
-
-
WoWLAN
-
WoLAN
-
快速入門模式
-
自動關閉電源
- 應用程式
-
-
AppControl
-
Google Play store
- 你的品牌
-
- CMND 及控制
-
-
離線頻道編輯器
-
離線設定編輯器
-
電視群組管理
-
IP 遙距管理
-
透過 USB 執行本機更新
-
即時初始複製
- 互動式 DRM
-
PlayReady 流暢串流
- 創造收入
-
MyChoice
- 遙控器
-
- CMND 及登記入住
-
- 分享
-
-
安全分享
-
受網絡管理的分享
-
內置 Chromecast Ultra
- 便捷功能
-
-
定時睡眠功能
-
Google Assistant*
-
Google 帳戶登入
-
支援 >40 種功能表語言
-
醫療功能
- 控制
-
- 便捷功能
-
- 安全
-
-
多媒體
- 支援的影片播放
-
-
容器：AVI，MKV
-
格式：H.264/MPEG4 AVC
-
MPEG1
-
MPEG2
-
MPEG4
-
VP9
-
HEVC
-
AV1
- 支援的音樂格式
-
-
MP3
-
WAV
-
AAC
-
WMA（v2 向上兼容至 v9.2）
-
WMA-PRO （v9 及 v10）
- 支援的字幕格式
-
- 支援的圖像格式
-
-
音訊
- 聲效輸出功率
-
20 (2x10)
瓦
- 浴室喇叭輸出
-
1.5 瓦 單聲道 8Ohm
- 喇叭
-
- 音效功能
-
-
DTS 錄音室音效
-
杜比 MS12D
-
AC-4
-
DTS-HD
-
兼容杜比全景聲
-
電源
- 電源
-
AC 220-240V; 50-60Hz
- 環境溫度
-
0 °C 至 40 °C
- 待機模式耗電量
-
0.3 瓦
- 省電功能
-
-
配件
- 隨附
-
-
時尚底座
-
法規與安全小冊子
-
電源線
-
2 枚 AA 電池
-
衛生遙控器 22AV2304A
- 選購
-
-
設定遙控器 22AV9574A/12
-
簡易遙控器 22AV1601B/12
-
DOCSIS 線數據機 22AV1970A
-
無線連接
- 無線 LAN
-
-
雙頻寬
-
802.11 b/g/n
-
802.11 ac
-
Wifi-Direct
-
2x2
- 藍牙
-
-
底部連接
- HDMI2
-
HDMI 2.0
- 數碼音效輸出
-
光纖
- 以太網 (LAN)
-
RJ-45
- HDMI3
-
HDMI 2.0
- 浴室喇叭輸出
-
迷你插孔
- 天線輸入
-
- IR 輸入/輸出
-
迷你插孔
-
旁邊連線
- 一般介面插槽
-
CI+ 1.4
- HDMI1
-
HDMI 2.0
- 耳機輸出
-
迷你插孔
- USB1
-
USB 2.0
-
連接增強功能
- EasyLink (HDMI CEC)
-
- HDMI
-
-
ARC (HDMI1)
-
HDCP 2.3（所有連接端口）
-
尺寸
- 調整寬度
-
1112
mm
- 調整高度
-
647
mm
- 調整深度
-
47/85
mm
- 產品重量
-
11
kg
- 機器寬度（含機座）
-
1112
mm
- 機器高度（含機座）
-
674
mm
- 機器深度（含機座）
-
247
mm
- 產品重量（包括機座）
-
11.1
kg
- 兼容掛牆安裝
-
-
歐洲能源標籤
- EPREL 登記編號
-
1827412
- SDR 能源等級
-
F
- 開啟 SDR 模式的功率需求
-
每 1000 小時耗電量為 61 千瓦時
- HDR 能源等級
-
E
- 開啟 HDR 模式的功率需求
-
每 1000 小時耗電量為 51 千瓦時
- 可用的功能將根據整合人選取的執行情況而定。
- 根據限制使用有害物質指令 (RoHS Directive) 現存的免責條例，此電視僅有部份零件或組件因沒有其他技術性替代品而包含鉛。
- Philips 不保證應用程式可正常運作並可供持續使用。
- 實際可用記憶體可能會更少，取決於裝置的預先配置情況
- Android、Google Play 及 Chromecast 為 Google LLC 的商標
- Google Cast 需要存取 Google 伺服器。
- 本產品僅適用於專業安裝及酒店業場所（包括但不限於酒店及度假屋），不適合家庭用途。任何非本裝置預期用途的使用，均可能導致保養失效。
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