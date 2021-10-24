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    專業顯示器

    50HFL5214U/96

    更精明的連接

    專為節奏急促的世界而設，MediaSuite 備有進階連線和多功能配置設定。內置的 Chromecast 使串流變得輕鬆便捷，而 Android™ 和 Google Play Store 則可以釋放無限的可能性。

    專業顯示器

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    See all MediaSuite

    更精明的連接

    配備內置 Chromecast 和 Netflix

    • 50 吋 MediaSuite
    • 由 Android™ 驅動

    以 AppControl 遙距安裝及管理應用程式

    全面掌控，對安裝於 Philips Professional 顯示器上的應用程式進行集中控制。AppControl 讓您安裝、刪除及管理指定顯示器或整個網絡的應用程式，無論您正在管理多少部顯示器，您都可以為客人和顧客提供個人化體驗。

    以 CMND 及登記入住創造個人化體驗

    令客人賓至如歸。不論您是想為酒店客人增添特別的回憶、簡化發單程序，或提供多頻道組合，CMND 及登記入住都能讓您透過姓名和所操語言等個人資料，創造個人化的體驗。

    Android 更新帶來最新功能

    由 Android 驅動的 Philips 專業顯示器速度快、配備多功能而且容易瀏覽。為配合原始的 Android 應用程式，顯示器的設計經過優化，讓您直接於顯示器安裝網頁應用程式。自動更新確保應用程式時刻保持最新狀態。

    內置 Chromecast™ 方便輕鬆分享內容

    可即時而安全地從智能裝置（手機、筆記簿型電腦及平板電腦）無線投放電影、簡報等內容，影像質素可高達 4K 解像度。Chromecast 符合成本效益，無需額外硬件，更可安全地用於專業用途。用戶只需在智能裝置上一按 Chromecast 圖示，即可開始從數以千計支援投放功能的應用程式串流內容，同時讓智能裝置變為遙控。

    可自訂的 UI 讓您自訂標誌和顏色

    Philips MediaSuite 提供清晰、容易瀏覽的用戶介面 (UI)，您更可以個人風格自訂介面。將標誌和顏色輕鬆新增至搜尋列，即可為介面添上您的個人品味。

    Google Assistant™ 帶來更快速、更智能的操控

    您可透過另行購置支援 Google Assistant™ 的遙控器 (22AV2025B/00)，享用語音控制及更迅速的回應。開啟 YouTube、調高音量、播放您喜愛的歌曲，並取得最新天氣情況、待辦事項，甚至即時語音翻譯等一切您所需的資訊，配備 Google Assistant™，您可以實現無盡可能。

    存取 Google Play Store，獲取應用程式及媒體

    可完全存取 Google Play Store，令您更輕鬆地將應用程式、遊戲、音樂、電影等內容新增至您的 Philips 專業顯示器。全新商務工具及額外娛樂選擇已新增至日常目錄中，確保您可時刻存取最新的全球熱門內容。

    內置 Netflix，遙控設有專用按鍵

    內置 Netflix 存取讓您更輕鬆、快捷、便利地以帳戶觀賞最新電影和電視節目。無需任何外置播放器或衛星電視，有助減低成本支出，令裝置保持簡潔，無損現代感風格 。遙控上的 Netflix 專用按鍵讓您即時存取帳戶，使操作更具效率。啟用 Netflix 需受條款及細則約束。

    透過 CMND 及控制進行操作、監控及維護

    透過區域 LAN 連接操作顯示器網絡。CMND 及控制讓您操作重要的功能，例如更新軟件和設定，以及監控顯示狀況。不論您正在操控一部顯示器還是更多，CMND 及控制都能讓您輕鬆管理您的顯示器網絡。

    技術規格

    • 影像/顯示

      螢幕對角尺寸（吋）
      50  吋
      螢幕對角尺寸（公制）
      126  厘米
      顯示
      4K 超高清 LED
      螢幕解像度
      3840x2160p
      亮度
      300  cd/m²
      對比率（一般）
      5000:1
      動態畫面對比
      500000:1

    • 支援的顯示解像度

      HDMI
      高達 3840x2160p@60Hz
      USB、LAN
      • HEVC：高達 3840x2160@60Hz
      • 其他：高達 1920x1080p@60Hz

    • Android TV

      作業系統
      Android TV™ 10 (Q)
      預先安裝的應用程式
      • Netflix*
      • YouTube
      • Google Play Store*
      • Google Play 電影
      • Google Play 遊戲
      • YouTube 音樂
      記憶體容量 (Flash)
      16GB*

    • 酒店功能

      酒店模式
      • 開機設定控制
      • 音量限制
      • 安裝菜單鎖定
      • 功能表鎖定
      • 搖桿控制鎖
      • 監獄模式
      電源控制
      • 快速入門模式
      • 自動開啟電源
      • 自動關閉電源
      你的品牌
      • 可自訂主螢幕
      • 可自訂歡迎應用程式
      • 位置名稱（地理名稱 ID）
      • CMND 及建立
      • 可自訂面板（HTML 及 APK）
      CMND 及控制
      • 離線頻道編輯器
      • 離線設定編輯器
      • IP 遙距管理
      • 電視群組管理
      • 透過 USB 執行本機更新
      • 即時初始複製
      控制
      • AppControl
      • JEDI 原始 Android 電視控制
      • 支援電視的 JSON API 控制-JAPIT
      • Serial Xpress 協定
      • 已連接 Crestron
      • 搖桿
      互動式 DRM
      • VSecure
      • PlayReady 流暢串流
      創造收入
      MyChoice
      遙控器
      • 低電量偵測
      • RC 電池蓋鎖
      • 夜光時鐘按鍵
      CMND 及登記入住
      • 客人姓名
      • 客人的語言
      • 訊息
      • 在電視上發單
      • 快速結賬
      分享
      • 內置 Chromecast Ultra
      • 安全分享
      • 受網絡管理的分享
      便捷功能
      • Google Assistant*
      • Google 帳戶登入
      • 天氣預報
      • 支援 >40 種功能表語言
      • 關閉模式下的時鐘
      • 主題電視
      • 喚醒鬧鐘
      • 定時睡眠功能

    • 醫療功能

      控制
      • 多重遙控器
      • 兼容呼叫護士系統
      便捷功能
      • 通話系統
      • 獨立主喇叭靜音
      安全
      • 雙重隔離 Class II
      • 防火

    • 多媒體

      支援的影片播放
      • 格式：H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • HEVC
      • 容器：AVI，MKV
      • VP9
      支援的音樂格式
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA（v2 向上兼容至 v9.2）
      • WMA-PRO （v9 及 v10）
      支援的字幕格式
      • SRT
      • SMI
      • TXT
      支援的圖像格式
      • JPG
      • PNG
      • BMP
      • GIF

    • 音訊

      聲效輸出功率
      20 (2x10)  瓦
      浴室喇叭輸出
      1.5 瓦 單聲道 8Ohm
      喇叭
      • 2.0
      • 向下發聲
      音效功能
      • DTS-HD
      • 兼容杜比全景聲
      • 杜比 MS12D
      • AC-4
      • DTS 錄音室音效

    • 電源

      電源
      AC 110-240V；50-60Hz
      環境溫度
      0 °C 至 40 °C
      消耗功率 (常規)
      65  瓦
      省電功能
      • Eco 模式
      • 自動關機計時器
      • 光線感應器

    • 配件

      隨附
      • 衛生遙控器 22AV2226A
      • 2 枚 AA 電池
      • 電源線
      • 時尚底座
      選購
      • DOCSIS 線數據機 22AV1970A
      • 設定遙控器 22AV9574A/12

    • 無線連接

      無線 LAN
      • 802.11 ac
      • Wifi-Direct

    • 底部連接

      HDMI2
      具備 HDCP 2.2 的 HDMI 2.0
      以太網 (LAN)
      RJ-45
      HDMI3
      具備 HDCP 2.2 的 HDMI 2.0
      USB2
      USB 2.0
      外置控制
      RJ-48
      浴室喇叭輸出
      迷你插孔

    • 旁邊連線

      HDMI1
      具備 HDCP 2.2 的 HDMI 2.0
      耳機輸出
      迷你插孔
      USB1
      USB 3.0

    • 連接增強功能

      RJ48
      • IR-輸入/輸出
      • Serial Xpress 介面
      EasyLink (HDMI CEC)
      • 一鍵播放
      • 系統待機
      • RC 訊號通過
      • 系統音訊控制
      HDMI
      • ARC （所有連接端口）
      • 自動輸入選擇

    • 設計

      顏色
      黑色

    • 尺寸

      調整寬度
      1113  mm
      調整高度
      647  mm
      調整深度
      85  mm
      產品重量
      10.6  kg
      機器寬度（含機座）
      1113  mm
      機器高度（含機座）
      679  mm
      機器深度（含機座）
      256  mm
      產品重量（包括機座）
      10.8  kg
      兼容掛牆安裝
      • M6
      • 200 x 200 毫米

    Badge-D2C

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    • Netflix：需受特定條款及細則約束，而有關條款及細則需經過核准並套用方可啟用應用程式。
    • Google Assistant 的可用情況視國家及語言設定而定。如欲使用 Google Assistant，必須選用另行購置的語音功能遙控器。
    • 可用的功能將根據整合人選取的執行情況而定。
    • Philips 不保證應用程式可正常運作並可供持續使用。
    • 實際可用記憶體可能會更少，取決於裝置的預先配置情況
    • 根據限制使用有害物质指令（RoHS Directive）現存的免責條例下，此電視僅有部份零件或組件因沒有其他技術性替代品而包含鉛。
    • Android、Google Play 及 Chromecast 為 Google LLC 的商標

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