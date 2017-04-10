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    Signage Solutions 視訊墻螢幕

    55BDL1007X/00

    強大效能

    X-Line 專業影視牆顯示屏助您吸引觀眾目光。清晰對比度及纖薄邊框帶來清晰無干擾的影像。無論機場廣告還是主持會議，都能應付自如。

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    Signage Solutions 視訊墻螢幕

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    強大效能

    多功能影視牆顯示屏

    • 55 吋
    • 直接 LED 背光
    • 全高清
    • 700cd/m²
    透過 CMND 及控制進行操作、監控及維護

    透過 CMND 及控制進行操作、監控及維護

    透過本地 (LAN) 連接操作顯示器網絡。CMND 及控制則讓您操作重要的功能，例如控制輸入及監控顯示狀況。不論您正在操控一個顯示器還是 100 個，均能得心應手。

    CMND 及建立。開發及啟動您自己的內容

    CMND 及建立。開發及啟動您自己的內容

    使用 CMND 及建立，全面掌握屬於自己的內容。從是日精選到企業品牌資訊，都能透過拖放介面簡單發佈這些自創內容。使用預載範本和內置小工具，確保您的圖像、文字和影片可快速投入使用。

    OPS 插槽讓您無需電線即可連接電腦

    OPS 插槽讓您無需電線即可連接電腦

    在您的 Philips 專業顯示屏直接內置一部全效電腦或 Android CRD50 模組。OPS 插槽含有操作吸碟式方案您所需的所有連接，包括電源。

    故障恢復功能可確保內容播放不中斷

    故障恢復功能可確保內容播放不中斷

    從等候室到會議室，絕無空白畫面。故障恢復功能讓 Philips 專業顯示屏在主要和次要輸入之間自動切換，即使主要來源發生故障，亦能確保內容播放不中斷。只需設定後備輸入清單，即可確保業務運作永不中止。

    分格模式、建立任何大小的分格 4K 影視牆

    連接兩個或以上的 Philips 專業顯示屏，無需外置裝置即可建立分格的影視牆。不論您有 4 個或是 40 個螢幕，只需一部播放器便可處理內容。支援 4K 內容，如果您在 4 個螢幕上播放內容，便可享受最佳的點對點解像度。

    可選的 CRD50 模組增添 Android 處理能力

    在您的 Philips 專業顯示屏內置 Android System-on-Chip (SoC)。可選的 CRD50 模組是一個 OPS 裝置，提供 Android 處理能力，而毋需插線。只需插入含有操作模組所需的所有連接（包括電源）的 OPS 插槽即可。

    CMND 帶來遙控系統管理

    充分操控您的 Philips 專業顯示器網絡。CMND 讓您透過一個簡單易用的介面管理、更新、維護和播放功能。不論是安裝以至日常操作皆可使用。

    技術規格

    • 影像/顯示

      螢幕對角尺寸（公制）
      138.7  厘米
      螢幕對角尺寸（吋）
      54.6  吋
      螢幕比例
      16:9
      螢幕解像度
      1920 x 1080p
      像素點距
      0.63 x 0.63 毫米
      最佳解像度
      1920 x 1080 @ 60 Hz
      亮度
      700  cd/m²
      顯示色彩
      1.07 B
      對比率（一般）
      1200:1
      動態對比
      500,000:1
      響應時間（常規）
      8  毫秒
      可視角度（水平）
      178  度
      可視角度（垂直）
      178  度
      影像增強功能
      • 3/2 - 2/2 動態下拉功能
      • 3D 梳型濾波器
      • 動態補償去交錯
      • 逐行掃描
      • 3D MA 去交錯
      • 動態對比增強

    • 連接

      音訊輸出
      • 外置喇叭連接器
      • 3.5 毫米迷你插孔 (x1)
      影像輸入
      • 色差 BNC (x3)
      • 複合（分享色差 Y）
      • DisplayPort 1.2 (x1)
      • DVI-D (x1)
      • HDMI 1.4 (x2)
      • VGA（類比 D-Sub）(x1)
      音效輸入
      • 3.5 毫米迷你插孔 (x1)
      • 音效左/右 (RCA) x 1
      其他連接
      OPS
      影像輸出
      • DisplayPort 1.2 (x1)
      • DVI-I (x1)
      外置控制
      • IR （輸入 / 輸出）3.5 毫米插孔
      • RJ45
      • RS232C（輸入 / 輸出）2.5 毫米插孔

    • 便捷功能

      擺放
      • 橫向 (24/7)
      • 直向 (24/7)
      平鋪式矩陣
      最多 10 x 10
      螢幕保護功能
      像素轉換，低亮
      訊號迴圈
      • RS232
      • DisplayPort
      • IR
      安裝方便
      • 手柄
      • 智能嵌槽
      節能功能
      Smart Power
      可控網絡
      • RS232
      • RJ45
      • 單一電線

    • 聲音

      內置喇叭
      2 x 10 瓦 (RMS)

    • 電源

      耗電量（開啟模式）
      168 瓦
      待機模式耗電量
      <0.5 瓦
      能源標籤級別
      G

    • 支援的顯示解像度

      電腦格式
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz
      • 1024 x 768, 60Hz
      • 1280 x 768, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1360 x 768, 60Hz
      • 1366 x 768，60Hz
      • 1440 x 900, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 1920 x 1200, 60Hz
      視訊格式
      • 480i, 60Hz
      • 480p, 60Hz
      • 576p, 50Hz
      • 576i, 50Hz
      • 720p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 3840 x 2160, 30Hz

    • 尺寸

      調整寬度
      1211.4  mm
      產品重量
      24.35  kg
      調整高度
      682.2  mm
      調整深度
      98.5  mm
      機器寬度（吋）
      47.69  吋
      機器高度（吋）
      26.86  吋
      掛牆
      400 x 400 毫米
      機器深度（吋）
      3.88  吋
      邊框寬度
      0.9 毫米（包括邊框）

    • 操作條件

      地勢高度
      0 ~ 3000 米
      溫度範圍（操作）
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  小時
      相對濕度
      20 ~ 80  %
      溫度範圍（儲存）
      -20 ~ 60  °C

    • 多媒體應用程式

      播放格式
      • MP3
      • WMA
      USB 播放影片
      • ISM
      • M2TS
      • M4V
      • 資訊清單
      • MK3D
      • MKV
      • MP4
      • MPD
      • MPEG
      • MPG
      • MT2
      • MTS
      • TS
      • VOB

    • 配件

      附配件
      • 遙控器
      • 快速入門指南
      • AC 電源線
      • 遙控器電池
      • RS232 線
      附配件
      • DVI-D 線（1.8 米）
      • 邊緣定位套件 (1) - 1 件
      • 邊緣定位套件 (2) - 2 件
      • IR 相互聯繫的纜線（1.8 米）
      • IR 傳感器線纜（1.8 米）(x1)
      • RS232 相互聯繫的纜線 (x1)
      • 手擰螺絲（8 粒）
      直立
      BM05462（選購）

    • 其他

      螢幕顯示語言
      • 阿拉伯文
      • 簡體中文
      • 繁體中文
      • 英文
      • 法文
      • 德文
      • 意大利文
      • 日文
      • 抛光
      • 俄語
      • 西班牙文
      • 土耳其文
      保用
      3 年保養
      法令認可
      • CE
      • UL/cUL
      • CB
      • GOST
      • EPEAT
      • BSMI
      • CCC
      • CECP
      • EAC
      • FCC，A 級別
      • J-MOSS
      • PSB
      • PSE
      • RoHS
      • UL
      • VCCI

    包裝盒内容

    格內其他項目

    • 遙控器
    • 快速入門指南
    • AC 電源線
    • 遙控器電池
    • RS232 線
    Badge-D2C

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