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    Signage Solutions 視訊墻螢幕

    55BDL2005X/75

    強大效能

    Philips X-Line 專業影視牆顯示器助您吸引觀眾目光。清晰對比度及纖薄邊框帶來清晰無干擾的影像。無論是播放機場廣告抑或主持會議，都能應付自如。

    Signage Solutions 視訊墻螢幕

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    強大效能

    多功能影視牆顯示屏

    • 55 吋
    • 直接 LED 背光
    • 全高清
    • 500cd/m²
    透過 CMND 及控制進行操作、監控及維護

    透過 CMND 及控制進行操作、監控及維護

    透過本地 (LAN) 連接操作顯示器網絡。CMND 及控制則讓您操作重要的功能，例如控制輸入及監控顯示狀況。不論您正在操控一個顯示器還是 100 個，均能得心應手。

    OPS 插槽讓您無需電線即可連接電腦

    OPS 插槽讓您無需電線即可連接電腦

    在您的 Philips 專業顯示屏直接內置一部全效電腦或 Android CRD50 模組。OPS 插槽含有操作吸碟式方案您所需的所有連接，包括電源。

    故障恢復功能可確保內容播放不中斷

    故障恢復功能可確保內容播放不中斷

    從等候室到會議室，絕無空白畫面。故障恢復功能讓 Philips 專業顯示屏在主要和次要輸入之間自動切換，即使主要來源發生故障，亦能確保內容播放不中斷。只需設定後備輸入清單，即可確保業務運作永不中止。

    超薄（3.5 毫米）邊框、帶來無干擾的影像。

    超薄（3.5 毫米）邊框、帶來無干擾的影像。

    分格模式、建立任何大小的分格 4K 影視牆

    連接兩個或以上的 Philips 專業顯示屏，無需外置裝置即可建立分格的影視牆。不論您有 4 個或是 40 個螢幕，只需一部播放器便可處理內容。支援 4K 內容，如果您在 4 個螢幕上播放內容，便可享受最佳的點對點解像度。

    可選的 CRD50 模組增添 Android 處理能力

    在您的 Philips 專業顯示屏內置 Android System-on-Chip (SoC)。可選的 CRD50 模組是一個 OPS 裝置，提供 Android 處理能力，而毋需插線。只需插入含有操作模組所需的所有連接（包括電源）的 OPS 插槽即可。

    技術規格

    • 影像/顯示

      螢幕對角尺寸（公制）
      138.7  厘米
      螢幕對角尺寸（吋）
      54.6  吋
      螢幕比例
      16:9
      螢幕解像度
      1920 x 1080p
      像素點距
      0.63 x 0.63 毫米
      最佳解像度
      1920 x 1080 @ 60 Hz
      亮度
      500  cd/m²
      顯示色彩
      16.7 百萬
      對比率（一般）
      1200 : 1
      動態對比
      500,000 : 1
      響應時間（常規）
      8  毫秒
      可視角度（水平）
      178  度
      可視角度（垂直）
      178  度
      影像增強功能
      • 3/2 - 2/2 動態下拉功能
      • 動態補償去交錯
      • 逐行掃描
      • 動態對比增強

    • 連接

      音訊輸出
      • 3.5 毫米插座
      • 外置喇叭連接
      影像輸入
      • 組件 (BNC x3)
      • 複合（分享色差 Y）
      • DisplayPort 1.2 (x1)
      • DVI-D
      • HDMI 1.4 (x2)
      • USB 2.0 (x1)
      • VGA (Analog D-Sub)
      音效輸入
      • 3.5 毫米插座
      • 音效左／右 (RCA)
      其他連接
      OPS
      影像輸出
      • DisplayPort 1.2 (x1)
      • DVI-I (x1)
      外置控制
      • RJ45
      • RS232C（輸入 / 輸出）2.5 毫米插孔
      • IR （輸入 / 輸出）3.5 毫米插孔

    • 便捷功能

      擺放
      • 縱向
      • 橫向
      平鋪式矩陣
      最多 10 x 10
      螢幕保護功能
      像素轉換，低亮
      訊號迴圈
      • RS232
      • IR 穿環
      • DisplayPort
      • DVI 環通
      安裝方便
      • 手柄
      • 智能嵌槽
      節能功能
      Smart Power
      可控網絡
      • RS232
      • RJ45
      控制軟件
      SICP / CMND 及控制

    • 聲音

      內置喇叭
      2 x 10 瓦 (RMS)

    • 電源

      電源
      通用 (AC 100 - 240V)，60 Hz
      耗電量（典型值）
      200  瓦
      耗電量（最大值）
      250 瓦
      待機模式耗電量
      < 0.5 瓦
      能源標籤級別
      G

    • 支援的顯示解像度

      電腦格式
      • 1024 x 768, 60, 75Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1280 x 768, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1280 x 960, 60Hz
      • 1360 x 768, 60Hz
      • 1366 x 768，60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 3840 x 2160, 30Hz（分格顯示）
      • 640 x 480, 60, 72, 75Hz
      • 720 x 400, 70Hz
      • 800 x 600, 60, 75Hz
      視訊格式
      • 1080i, 25, 30Hz
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 720p, 50, 60Hz

    • 尺寸

      邊框厚度
      3.5 毫米 (B-B)
      智能嵌槽安裝
      100 x100 毫米，6 x M4 L6
      調整寬度
      1213.5  mm
      產品重量
      28.8  kg
      調整高度
      684.3  mm
      調整深度
      97.8  mm
      機器寬度（吋）
      47.78  吋
      機器高度（吋）
      26.94  吋
      掛牆
      400 x 400 毫米，M6
      機器深度（吋）
      3.85  吋
      邊框寬度
      頂部/左邊：2.3 毫米，底部/右邊：1.2 毫米
      產品重量（磅）
      63.49  磅

    • 操作條件

      地勢高度
      0 ~ 3000 米
      溫度範圍（操作）
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      60,000  小時
      溫度範圍（儲存）
      -20 ~ 60  °C
      濕度範圍（操作）[RH]
      20 ~ 80% RH（無凝結）
      濕度範圍（儲存）[RH]
      5 ~ 95% RH（無凝結）

    • 多媒體應用程式

      USB 播放影片
      • ISM
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MP4
      • MPD
      • MPEG
      • MPG
      • MT2
      • MTS
      • TS
      • TTS
      • VOB
      USB 播放相片
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • .jpg
      • PNG
      USB 播放音訊
      • AAC
      • AIF
      • AIFF
      • ASF
      • M3U
      • M4A
      • MP3
      • MP4
      • PLS
      • WAV
      • WMA

    • 配件

      附配件
      • AC 電源線
      • 遙控器電池
      • DVI-D 線
      • 邊緣定位插頭
      • 快速入門指南
      • 遙控器
      • RS232 線
      附配件
      • IR 線
      • IR 傳感器線纜（1.8 米）(x1)
      • 套件-1 (x1)
      • 套件-2 (x2)
      • RS232 相互聯繫的纜線
      • 指旋螺絲 (x8)
      選購配件
      • 邊緣修整套件
      • 色彩調校套件
      • CRD41

    • 其他

      螢幕顯示語言
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      • 西班牙文
      • 土耳其文
      保用
      3 年保養
      法令認可
      • CE
      • CB
      • BSMI
      • CU
      • ETL
      • FCC，A 級別
      • PSB
      • RoHS

    包裝盒内容

    格內其他項目

    • AC 電源線
    • 遙控器電池
    • DVI-D 線
    • 邊緣定位插頭
    • 快速入門指南
    • 遙控器
    • RS232 線
    • 選購配件: 邊緣修整套件
    • 選購配件: 色彩調校套件
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