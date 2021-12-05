Signage Solutions 視訊墻螢幕
強大效能
Philips X-Line 專業影視牆顯示器助您吸引觀眾目光。清晰對比度及纖薄邊框帶來清晰無干擾的影像。無論是播放機場廣告抑或主持會議，都能應付自如。
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強大效能
多功能影視牆顯示屏
- 55 吋
- 直接 LED 背光
- 全高清
- 500cd/m²
透過 CMND 及控制進行操作、監控及維護
透過本地 (LAN) 連接操作顯示器網絡。CMND 及控制則讓您操作重要的功能，例如控制輸入及監控顯示狀況。不論您正在操控一個顯示器還是 100 個，均能得心應手。
OPS 插槽讓您無需電線即可連接電腦
在您的 Philips 專業顯示屏直接內置一部全效電腦或 Android CRD50 模組。OPS 插槽含有操作吸碟式方案您所需的所有連接，包括電源。
故障恢復功能可確保內容播放不中斷
從等候室到會議室，絕無空白畫面。故障恢復功能讓 Philips 專業顯示屏在主要和次要輸入之間自動切換，即使主要來源發生故障，亦能確保內容播放不中斷。只需設定後備輸入清單，即可確保業務運作永不中止。
分格模式、建立任何大小的分格 4K 影視牆
連接兩個或以上的 Philips 專業顯示屏，無需外置裝置即可建立分格的影視牆。不論您有 4 個或是 40 個螢幕，只需一部播放器便可處理內容。支援 4K 內容，如果您在 4 個螢幕上播放內容，便可享受最佳的點對點解像度。
可選的 CRD50 模組增添 Android 處理能力
在您的 Philips 專業顯示屏內置 Android System-on-Chip (SoC)。可選的 CRD50 模組是一個 OPS 裝置，提供 Android 處理能力，而毋需插線。只需插入含有操作模組所需的所有連接（包括電源）的 OPS 插槽即可。
技術規格
-
影像/顯示
- 螢幕對角尺寸（公制）
-
138.7
厘米
- 螢幕對角尺寸（吋）
-
54.6
吋
- 螢幕比例
-
16:9
- 螢幕解像度
-
1920 x 1080p
- 像素點距
-
0.63 x 0.63 毫米
- 最佳解像度
-
1920 x 1080 @ 60 Hz
- 亮度
-
500
cd/m²
- 顯示色彩
-
16.7 百萬
- 對比率（一般）
-
1200 : 1
- 動態對比
-
500,000 : 1
- 響應時間（常規）
-
8
毫秒
- 可視角度（水平）
-
178
度
- 可視角度（垂直）
-
178
度
- 影像增強功能
-
-
3/2 - 2/2 動態下拉功能
-
動態補償去交錯
-
逐行掃描
-
動態對比增強
-
連接
- 音訊輸出
-
- 影像輸入
-
-
組件 (BNC x3)
-
複合（分享色差 Y）
-
DisplayPort 1.2 (x1)
-
DVI-D
-
HDMI 1.4 (x2)
-
USB 2.0 (x1)
-
VGA (Analog D-Sub)
- 音效輸入
-
- 其他連接
-
OPS
- 影像輸出
-
-
DisplayPort 1.2 (x1)
-
DVI-I (x1)
- 外置控制
-
-
RJ45
-
RS232C（輸入 / 輸出）2.5 毫米插孔
-
IR （輸入 / 輸出）3.5 毫米插孔
-
便捷功能
- 擺放
-
- 平鋪式矩陣
-
最多 10 x 10
- 螢幕保護功能
-
像素轉換，低亮
- 訊號迴圈
-
-
RS232
-
IR 穿環
-
DisplayPort
-
DVI 環通
- 安裝方便
-
- 節能功能
-
Smart Power
- 可控網絡
-
- 控制軟件
-
SICP / CMND 及控制
-
聲音
- 內置喇叭
-
2 x 10 瓦 (RMS)
-
電源
- 電源
-
通用 (AC 100 - 240V)，60 Hz
- 耗電量（典型值）
-
200
瓦
- 耗電量（最大值）
-
250 瓦
- 待機模式耗電量
-
< 0.5 瓦
- 能源標籤級別
-
G
-
支援的顯示解像度
- 電腦格式
-
-
1024 x 768, 60, 75Hz
-
1280 x 1024, 60Hz
-
1280 x 768, 60Hz
-
1280 x 800, 60Hz
-
1280 x 960, 60Hz
-
1360 x 768, 60Hz
-
1366 x 768，60Hz
-
1600 x 1200, 60Hz
-
1920 x 1080, 60Hz
-
3840 x 2160, 30Hz（分格顯示）
-
640 x 480, 60, 72, 75Hz
-
720 x 400, 70Hz
-
800 x 600, 60, 75Hz
- 視訊格式
-
-
1080i, 25, 30Hz
-
1080p, 50, 60Hz
-
720p, 50, 60Hz
-
尺寸
- 邊框厚度
-
3.5 毫米 (B-B)
- 智能嵌槽安裝
-
100 x100 毫米，6 x M4 L6
- 調整寬度
-
1213.5
mm
- 產品重量
-
28.8
kg
- 調整高度
-
684.3
mm
- 調整深度
-
97.8
mm
- 機器寬度（吋）
-
47.78
吋
- 機器高度（吋）
-
26.94
吋
- 掛牆
-
400 x 400 毫米，M6
- 機器深度（吋）
-
3.85
吋
- 邊框寬度
-
頂部/左邊：2.3 毫米，底部/右邊：1.2 毫米
- 產品重量（磅）
-
63.49
磅
-
操作條件
- 地勢高度
-
0 ~ 3000 米
- 溫度範圍（操作）
-
0 ~ 40
°C
- MTBF
-
60,000
小時
- 溫度範圍（儲存）
-
-20 ~ 60
°C
- 濕度範圍（操作）[RH]
-
20 ~ 80% RH（無凝結）
- 濕度範圍（儲存）[RH]
-
5 ~ 95% RH（無凝結）
-
多媒體應用程式
- USB 播放影片
-
-
ISM
-
M4V
-
MK3D
-
MKV
-
MP4
-
MPD
-
MPEG
-
MPG
-
MT2
-
MTS
-
TS
-
TTS
-
VOB
- USB 播放相片
-
- USB 播放音訊
-
-
AAC
-
AIF
-
AIFF
-
ASF
-
M3U
-
M4A
-
MP3
-
MP4
-
PLS
-
WAV
-
WMA
-
配件
- 附配件
-
-
AC 電源線
-
遙控器電池
-
DVI-D 線
-
邊緣定位插頭
-
快速入門指南
-
遙控器
-
RS232 線
- 附配件
-
-
IR 線
-
IR 傳感器線纜（1.8 米）(x1)
-
套件-1 (x1)
-
套件-2 (x2)
-
RS232 相互聯繫的纜線
-
指旋螺絲 (x8)
- 選購配件
-
-
其他
- 螢幕顯示語言
-
-
阿拉伯文
-
簡體中文
-
繁體中文
-
英文
-
法文
-
德文
-
意大利文
-
日文
-
抛光
-
俄語
-
西班牙文
-
土耳其文
- 保用
-
3 年保養
- 法令認可
-
-
CE
-
CB
-
BSMI
-
CU
-
ETL
-
FCC，A 級別
-
PSB
-
RoHS
包裝盒内容
格內其他項目
- AC 電源線
- 遙控器電池
- DVI-D 線
- 邊緣定位插頭
- 快速入門指南
- 遙控器
- RS232 線
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