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    Signage Solutions Q-Line 顯示器

    55BDL3650Q/75

    脫穎而出

    使用 Philips Q-Line 4K 超高清數碼顯示器傳遞資訊，讓人沉醉著迷。這個可靠、易於安裝、Android 驅動的標示牌解決方案可透過 Wave 進行遙距管理，讓您隨時隨地全面控制。

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    Signage Solutions Q-Line 顯示器

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    脫穎而出

    您的多功能且易於設定的 18/7 顯示器

    • 55 吋
    • 直接 LED 背光
    • 超高清

    透過雲端連結及控制您的內容

    以內置的 HTML5 瀏覽器連接並控制內容。採用 Chromium 瀏覽器，適合設計內容及連接單一顯示器或一整組顯示器。以直向及橫向模式播放全高清內容。使用 WiFi 或以 RJ45 網線將顯示器連接網絡即可創建屬於您的播放清單。

    故障恢復。確保您的顯示屏永不會顯示空白螢幕

    故障恢復是一項革命性技術，對要求嚴格的商業應用程式至關重要，可以在發生輸入來源或應用程式故障（不太可能發生）的情況下自動在畫面上播放備份內容。只需選擇一個主要輸入連接和一個故障恢復連接，就可立即保護內容。

    透過 USB 或內置記憶體輕鬆安排內容

    輕鬆排程內容以在 USB 或從內部記憶體播放。Philips 專業顯示器將由待機模式中甦醒，播放您想要的內容，在完成播放後返回待機模式。

    可選的互動無線畫面分享

    使用現有 Wi-Fi 網絡進行無線畫面分享，即時安全連接裝置，或使用可選的 HDMI 互動傳輸接收器直接投放至螢幕上，而無需連接至安全網絡。

    Android SoC 處理器。原始的網頁應用程式

    這款耐用的 Philips 專業顯示器採用我們的 Android 10 SoC 平台，並針對本機 Android 應用程式加以優化，以便可以在顯示器直接安裝網絡應用程式。靈活且安全，確保可保持顯示規格的最新狀態更久。

    捕捉 Wave，取得革命性成果

    使用 Wave 遙距解鎖強大、多功能和智能的 Philips Q-Line 顯示器。這個演進的雲端平台讓您完全掌控，簡化安裝和設定、監視和控制顯示器、升級韌體、管理播放清單和設定電源計劃。節省您的時間、能源並減少對環境的影響。

    技術規格

    • 影像/顯示

      螢幕對角尺寸（公制）
      138.7  厘米
      螢幕對角尺寸（吋）
      54.6  吋
      螢幕比例
      16:9
      螢幕解像度
      3840 x 2160
      像素點距
      0.315 x 0.315 毫米
      最佳解像度
      3840 x 2160 @ 60 Hz
      亮度
      400  cd/m²
      顯示色彩
      10.7 億
      對比率（一般）
      1300:1
      動態對比
      500,000:1
      響應時間（常規）
      9  毫秒
      可視角度（水平）
      178  度
      可視角度（垂直）
      178  度
      影像增強功能
      • 3/2 - 2/2 motion pull down
      • Dynamic contrast enhancement
      • Progressive scan
      面板技術
      ADS
      操作系統
      Android 10
      有霧
      2%

    • 連接

      音訊輸出
      3.5mm jack
      影像輸入
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB 2.0 (x2)
      • DVI-I (x 1)
      • USB 3.0 (x1)
      音效輸入
      3.5 mm jack
      其他連接
      micro SD
      外置控制
      • RJ45
      • RS232C (in/out) 2.5 mm jack
      • IR (in/out) 3.5 mm jack

    • 便捷功能

      擺放
      • Landscape (18/7)
      • Portrait (18/7)
      平鋪式矩陣
      最多 3 x 3
      鍵盤控制
      • Lockable
      • Hidden
      遙控器訊號
      Lockable
      訊號迴圈
      • RS232
      • IR Loopthrough
      節能功能
      Smart Power
      可控網絡
      • RS232
      • RJ45

    • 聲音

      內置喇叭
      2 x 10 瓦 RMS

    • 電源

      電源
      100 ~ 240 VAC
      耗電量（典型值）
      130  瓦
      耗電量（最大值）
      200 瓦
      待機模式耗電量
      <0.5W
      省電功能
      Smart Power
      能源標籤級別
      G

    • 支援的顯示解像度

      電腦格式
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1440 x 900, 60Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1280 x 720, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 3840 x 2160, 60Hz
      視訊格式
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 720p, 50,60 Hz
      • 2160p, 50, 60Hz

    • 尺寸

      調整寬度
      1241.8  mm
      產品重量
      16.6  kg
      調整高度
      712.6  mm
      調整深度
      63.6  mm
      機器寬度（吋）
      48.89  吋
      機器高度（吋）
      28.06  吋
      掛牆
      400 毫米 x 400 毫米，M6
      機器深度（吋）
      2.50  吋
      邊框寬度
      13.9 毫米（平均邊框）
      產品重量（磅）
      36.60  磅

    • 操作條件

      地勢高度
      0 ~ 3000 米
      溫度範圍（操作）
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  小時
      溫度範圍（儲存）
      -20 ~ 60  °C
      濕度範圍（操作）[RH]
      20 ~ 80% RH（無凝結）
      濕度範圍（儲存）[RH]
      5 ~ 95% RH（無凝結）

    • 多媒體應用程式

      USB 播放影片
      • MPEG
      • H.264
      • H.263
      • H.265
      • AVI
      • MP4
      • VP8
      USB 播放相片
      • JPEG
      • BMP
      • PNG
      USB 播放音訊
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • 內置播放器

      CPU
      Quad Core Cortex A55
      GPU
      G52 MC1
      記憶體
      • 16GB
      • 3GB DDR

    • 配件

      附配件
      • IR sensor cable (1.8 m) (x1)
      • RS232 daisy-chain cable
      • Philips logo (x1)
      • AC Power Cord
      • AC Switch Cover
      • Quick start guide
      • Remote control & AAA batteries
      • RS232 cable
      • USB cover and screws
      • Wire Clamper (x3)

    • 其他

      螢幕顯示語言
      • English
      • French
      • German
      • Italian
      • Polish
      • Turkish
      • Russian
      • Simplified Chinese
      • Spanish
      • Traditional Chinese
      • Arabic
      • Japanese
      保用
      3 年保養
      法令認可
      • CE
      • CB
      • FCC, Class A
      • VCCI
      • RoHS
      • UL

    Badge-D2C

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