Signage Solutions 視訊墻螢幕
令人印象深刻的影視墻
將簡報和企業品牌提升至全新境界。Philips X-Line 影視墻顯示器令您的內容栩栩如生，確保觀眾在 Pure Colour Pro 的各種設定下都能獲得絕對的參與度。 查看各種好處
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令人印象深刻的影視墻
啟發您的團隊與客戶
- 55 吋
- 直接 LED 背光
- 全高清
- 500cd/m²
超窄邊框，帶來無干擾的影像
使用 Pure Color Pro 來提升影像品質。透過自訂色溫設定和進階伽瑪校準提供更高的亮度，內容看來更清晰、更明亮，具有令人驚嘆的真實感和視覺效果。
技術規格
-
影像/顯示
- 螢幕對角尺寸（公制）
-
138.7
厘米
- 螢幕對角尺寸（吋）
-
54.6
吋
- 螢幕比例
-
16:9
- 螢幕解像度
-
1920 x 1080p
- 像素點距
-
0.63 x 0.63 毫米
- 最佳解像度
-
1920 x 1080 @ 60 Hz
- 亮度
-
500
cd/m²
- 顯示色彩
-
1.07 B
- 對比率（一般）
-
1100:1
- 動態對比
-
500,000:1
- 響應時間（常規）
-
8
毫秒
- 可視角度（水平）
-
178
度
- 可視角度（垂直）
-
178
度
- 有霧
-
28 %
-
連接
- 音訊輸出
-
3.5 毫米迷你插孔 (x1)
- 影像輸入
-
-
DisplayPort 1.2 (x1)
-
DVI-D (x1)
-
HDMI 1.4 (x2)
-
VGA（類比 D-Sub）(x1)
- 音效輸入
-
3.5 毫米迷你插孔 (x1)
- 其他連接
-
- 影像輸出
-
DisplayPort 1.2 (x1)
- 外置控制
-
-
IR（輸入）3.5 毫米插孔
-
LAN RJ45 (x2)
-
便捷功能
- 擺放
-
- 平鋪式矩陣
-
最多 15 x 15
- 螢幕保護功能
-
像素轉換，低亮
- 訊號迴圈
-
- 安裝方便
-
- 節能功能
-
Smart Power
- 可控網絡
-
- RJ45 集線器
-
可供使用
-
聲音
- 內置喇叭
-
2 x 10 瓦 (RMS)
-
電源
- 耗電量（典型值）
-
180
瓦
- 耗電量（最大值）
-
370 瓦
- 待機模式耗電量
-
< 0.5 瓦
-
支援的顯示解像度
- 電腦格式
-
-
640 x 480, 60, 72, 75Hz
-
720 x 400, 70Hz
-
800 x 600, 60, 75Hz
-
1024 x 768, 60, 75Hz
-
1280 x 768, 60Hz
-
1280 x 800, 60Hz
-
1280 x 960, 60Hz
-
1280 x 1024, 60Hz
-
1360 x 768, 60Hz
-
1366 x 768，60Hz
-
1600 x 1200, 60Hz
-
1920 x 1080, 60Hz
- 視訊格式
-
-
尺寸
- 調整寬度
-
1210.5
mm
- 產品重量
-
23.8
kg
- 調整高度
-
681.2
mm
- 調整深度
-
97.3 毫米（掛牆架深度）/ 98.4 毫米（把手深度）
mm
- 機器寬度（吋）
-
47.66
吋
- 機器高度（吋）
-
26.82
吋
- 掛牆
-
400 毫米 x 400 毫米，M6
- 機器深度（吋）
-
3.83 (D@WallMount)/3.87 (D@Handle)
吋
- 邊框寬度
-
0.44 毫米 + 0.44 毫米
-
操作條件
- 地勢高度
-
0 ~ 3000 米
- 溫度範圍（操作）
-
0 ~ 40
°C
- MTBF
-
50,000
小時
- 溫度範圍（儲存）
-
-20 ~ 60
°C
- 濕度範圍（操作）[RH]
-
20 - 80%（無凝結）
- 濕度範圍（儲存）[RH]
-
5 - 95%（無凝結）
-
配件
- 附配件
-
-
AC 開關護蓋
-
縫隙墊 x3
-
IR 傳感器線纜（1.8 米）(x1)
-
套件-1 (x1)
-
套件-2 (x2)
-
快速入門指南 (x1)
-
遙控器及 AAA 電池
-
RJ45 / RS232 轉換器
-
線夾 (x3)
-
電源線
-
DP 纜線 (x1)
-
邊緣定位插針 (x2)
-
RJ45 纜線 (x1)
-
其他
- 螢幕顯示語言
-
-
阿拉伯文
-
英文
-
法文
-
德文
-
意大利文
-
日文
-
抛光
-
俄語
-
西班牙文
-
簡體中文
-
土耳其文
-
繁體中文
- 保用
-
3 年保用
- 法令認可
-
-
CE
-
FCC，A 級別
-
RoHS
-
CB
-
BSMI
-
ETL
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