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    Signage Solutions Videowall 顯示屏

    55BDL8107X/00

    令人印象深刻的影視墻

    將簡報和企業品牌提升至全新境界。Philips X-Line 影視墻顯示器令您的內容栩栩如生，確保觀眾在 Pure Colour Pro 的各種設定下都能獲得絕對的參與度。

    Signage Solutions Videowall 顯示屏

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    令人印象深刻的影視墻

    啟發您的團隊與客戶

    • 55 吋
    • 直接 LED 背光
    • 全高清
    • 700cd/m²
    透過 CMND 及控制進行操作、監控及維護

    透過 CMND 及控制進行操作、監控及維護

    透過本地 (LAN) 連接操作顯示器網絡。CMND 及控制則讓您操作重要的功能，例如控制輸入及監控顯示狀況。不論您正在操控一個顯示器還是 100 個，均能得心應手。

    故障恢復功能可確保內容播放不中斷

    故障恢復功能可確保內容播放不中斷

    從等候室到會議室，絕無空白畫面。故障恢復功能讓 Philips 專業顯示屏在主要和次要輸入之間自動切換，即使主要來源發生故障，亦能確保內容播放不中斷。只需設定後備輸入清單，即可確保業務運作永不中止。

    OPS 插槽讓您無需電線即可連接電腦

    OPS 插槽讓您無需電線即可連接電腦

    在您的 Philips 專業顯示屏直接內置一部全效電腦或 Android CRD52 模組。OPS 插槽含有操作吸碟式方案您所需的所有連接，包括電源。

    可選的 CRD52 模組增添 Android 處理能力

    在您的 Philips 專業顯示屏內置 Android System-on-Chip (SoC)。可選的 CRD52 模組是一個 OPS 裝置，提供 Android 處理能力，而毋需插線。只需插入含有操作模組所需的所有連接（包括電源）的 OPS 插槽即可。

    設有自動背光功能，節省能源

    設有自動背光功能，節省能源。

    分格模式、建立任何大小的分格 4K 影視牆

    連接兩個或以上的 Philips 專業顯示屏，無需外置裝置即可建立分格的影視牆。不論您有 4 個或是 40 個螢幕，只需一部播放器便可處理內容。支援 4K 內容，如果您在 4 個螢幕上播放內容，便可享受最佳的點對點解像度。

    超窄邊框，帶來無干擾的影像

    使用 Pure Color Pro 來提升影像品質。透過自訂色溫設定和進階伽瑪校準提供更高的亮度，內容看來更清晰、更明亮，具有令人驚嘆的真實感和視覺效果。

    技術規格

    • 影像/顯示

      螢幕對角尺寸（公制）
      138.7  厘米
      螢幕對角尺寸（吋）
      54.5  吋
      螢幕比例
      16:9
      螢幕解像度
      1920 x 1080p
      像素點距
      0.63 x 0.63 毫米
      最佳解像度
      1920 x 1080 @ 60 Hz
      亮度
      700  cd/m²
      顯示色彩
      1.07 B
      對比率（一般）
      1200:1
      動態對比
      500,000:1
      響應時間（常規）
      8  毫秒
      可視角度（水平）
      178  度
      可視角度（垂直）
      178  度
      有霧
      25%

    • 連接

      音訊輸出
      3.5 毫米迷你插孔 (x1)
      影像輸入
      • DVI-D (x1)
      • VGA（類比 D-Sub）(x1)
      • Display Port1.3 (x1)
      • HDMI 2.0 (x2)
      音效輸入
      3.5 毫米迷你插孔 (x1)
      其他連接
      • OPS
      • USB 2.0 (x1)
      • 溫度感應器
      影像輸出
      DisplayPort 1.3 (x1)
      外置控制
      • IR（輸入）3.5 毫米插孔
      • LAN RJ45 (x2)
      • 訊號穿環 RJ45(x2)

    • 便捷功能

      擺放
      • 橫向 (24/7)
      • 直向 (24/7)
      平鋪式矩陣
      最多 15 x 15
      螢幕保護功能
      像素轉換，低亮度
      訊號迴圈
      • DisplayPort
      • RJ45
      安裝方便
      • 手柄
      • 智能嵌槽
      節能功能
      Smart Power
      可控網絡
      LAN (RJ45)

    • 聲音

      內置喇叭
      2 x 10 瓦 (RMS)

    • 電源

      待機模式耗電量
      0.5 瓦
      能源標籤級別
      G
      耗電量
      EEI lot5 134W

    • 支援的顯示解像度

      電腦格式
      • 640 x 480, 60, 72, 75Hz
      • 720 x 400, 70Hz
      • 800 x 600, 60, 75Hz
      • 1024 x 768, 60, 75Hz
      • 1280 x 768, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1280 x 960, 60Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1360 x 768, 60Hz
      • 1366 x 768，60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60Hz
      視訊格式
      • 720p, 50, 60Hz
      • 1080i, 25, 30Hz
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 2160P 50，60Hz (HDMI/OPS/DP)

    • 尺寸

      智能嵌槽安裝
      100 毫米 x 100 毫米，6xM4xL6
      調整寬度
      1211.1  mm
      產品重量
      23.8  kg
      調整高度
      681.9  mm
      調整深度
      95.3 毫米（掛墻架深度）/ 94.3 毫米（把手深度）  mm
      機器寬度（吋）
      47.68  吋
      機器高度（吋）
      26.85  吋
      掛牆
      400 毫米 x 400 毫米，M6
      機器深度（吋）
      3.75 (D@WallMount) / 3.71 (D@Handle)  吋
      邊框寬度
      0.44 毫米 + 0.44 毫米

    • 操作條件

      地勢高度
      0 ~ 3000 米
      溫度範圍（操作）
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  小時
      溫度範圍（儲存）
      -20 ~ 60  °C
      濕度範圍（操作）[RH]
      20 - 80%（無凝結）
      濕度範圍（儲存）[RH]
      5 - 95%（無凝結）

    • 配件

      附配件
      • 縫隙墊 x3
      • IR 傳感器線纜（1.8 米）(x1)
      • 快速入門指南 (x1)
      • 遙控器及 AAA 電池
      • RJ45 / RS232 轉換器
      • 電源線
      • DP 纜線 (x1)
      • RJ45 纜線 (x1)
      • 邊緣定位插針 (x2)
      • 邊緣定位套件 (x1)
      選購配件
      • 邊緣修整套件（頂部/底部）：EFK5539
      • 邊緣修整套件（左/右）：EFK5569

    • 其他

      螢幕顯示語言
      • 阿拉伯文
      • 英文
      • 法文
      • 德文
      • 意大利文
      • 日文
      • 抛光
      • 俄語
      • 西班牙文
      • 簡體中文
      • 土耳其文
      • 繁體中文
      保用
      3 年保用
      法令認可
      • CE
      • FCC，A 級別
      • RoHS
      • CB

    Badge-D2C

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