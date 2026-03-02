Signage Solutions Videowall 顯示屏
令人印象深刻的影視墻
將簡報和企業品牌提升至全新境界。Philips X-Line 影視墻顯示器令您的內容栩栩如生，確保觀眾在 Pure Colour Pro 的各種設定下都能獲得絕對的參與度。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
Signage Solutions Videowall 顯示屏
令人印象深刻的影視墻
啟發您的團隊與客戶
- 55 吋
- 直接 LED 背光
- 全高清
- 700cd/m²
透過 CMND 及控制進行操作、監控及維護
透過本地 (LAN) 連接操作顯示器網絡。CMND 及控制則讓您操作重要的功能，例如控制輸入及監控顯示狀況。不論您正在操控一個顯示器還是 100 個，均能得心應手。
故障恢復功能可確保內容播放不中斷
從等候室到會議室，絕無空白畫面。故障恢復功能讓 Philips 專業顯示屏在主要和次要輸入之間自動切換，即使主要來源發生故障，亦能確保內容播放不中斷。只需設定後備輸入清單，即可確保業務運作永不中止。
OPS 插槽讓您無需電線即可連接電腦
在您的 Philips 專業顯示屏直接內置一部全效電腦或 Android CRD52 模組。OPS 插槽含有操作吸碟式方案您所需的所有連接，包括電源。
可選的 CRD52 模組增添 Android 處理能力
在您的 Philips 專業顯示屏內置 Android System-on-Chip (SoC)。可選的 CRD52 模組是一個 OPS 裝置，提供 Android 處理能力，而毋需插線。只需插入含有操作模組所需的所有連接（包括電源）的 OPS 插槽即可。
設有自動背光功能，節省能源
設有自動背光功能，節省能源。
分格模式、建立任何大小的分格 4K 影視牆
連接兩個或以上的 Philips 專業顯示屏，無需外置裝置即可建立分格的影視牆。不論您有 4 個或是 40 個螢幕，只需一部播放器便可處理內容。支援 4K 內容，如果您在 4 個螢幕上播放內容，便可享受最佳的點對點解像度。
超窄邊框，帶來無干擾的影像
使用 Pure Color Pro 來提升影像品質。透過自訂色溫設定和進階伽瑪校準提供更高的亮度，內容看來更清晰、更明亮，具有令人驚嘆的真實感和視覺效果。
技術規格
-
影像/顯示
- 螢幕對角尺寸（公制）
-
138.7
厘米
- 螢幕對角尺寸（吋）
-
54.5
吋
- 螢幕比例
-
16:9
- 螢幕解像度
-
1920 x 1080p
- 像素點距
-
0.63 x 0.63 毫米
- 最佳解像度
-
1920 x 1080 @ 60 Hz
- 亮度
-
700
cd/m²
- 顯示色彩
-
1.07 B
- 對比率（一般）
-
1200:1
- 動態對比
-
500,000:1
- 響應時間（常規）
-
8
毫秒
- 可視角度（水平）
-
178
度
- 可視角度（垂直）
-
178
度
- 有霧
-
25%
-
連接
- 音訊輸出
-
3.5 毫米迷你插孔 (x1)
- 影像輸入
-
-
DVI-D (x1)
-
VGA（類比 D-Sub）(x1)
-
Display Port1.3 (x1)
-
HDMI 2.0 (x2)
- 音效輸入
-
3.5 毫米迷你插孔 (x1)
- 其他連接
-
- 影像輸出
-
DisplayPort 1.3 (x1)
- 外置控制
-
-
IR（輸入）3.5 毫米插孔
-
LAN RJ45 (x2)
-
訊號穿環 RJ45(x2)
-
便捷功能
- 擺放
-
- 平鋪式矩陣
-
最多 15 x 15
- 螢幕保護功能
-
像素轉換，低亮度
- 訊號迴圈
-
- 安裝方便
-
- 節能功能
-
Smart Power
- 可控網絡
-
LAN (RJ45)
-
聲音
- 內置喇叭
-
2 x 10 瓦 (RMS)
-
電源
- 待機模式耗電量
-
0.5 瓦
- 能源標籤級別
-
G
- 耗電量
-
EEI lot5 134W
-
支援的顯示解像度
- 電腦格式
-
-
640 x 480, 60, 72, 75Hz
-
720 x 400, 70Hz
-
800 x 600, 60, 75Hz
-
1024 x 768, 60, 75Hz
-
1280 x 768, 60Hz
-
1280 x 800, 60Hz
-
1280 x 960, 60Hz
-
1280 x 1024, 60Hz
-
1360 x 768, 60Hz
-
1366 x 768，60Hz
-
1600 x 1200, 60Hz
-
1920 x 1080, 60Hz
- 視訊格式
-
-
尺寸
- 智能嵌槽安裝
-
100 毫米 x 100 毫米，6xM4xL6
- 調整寬度
-
1211.1
mm
- 產品重量
-
23.8
kg
- 調整高度
-
681.9
mm
- 調整深度
-
95.3 毫米（掛墻架深度）/ 94.3 毫米（把手深度）
mm
- 機器寬度（吋）
-
47.68
吋
- 機器高度（吋）
-
26.85
吋
- 掛牆
-
400 毫米 x 400 毫米，M6
- 機器深度（吋）
-
3.75 (D@WallMount) / 3.71 (D@Handle)
吋
- 邊框寬度
-
0.44 毫米 + 0.44 毫米
-
操作條件
- 地勢高度
-
0 ~ 3000 米
- 溫度範圍（操作）
-
0 ~ 40
°C
- MTBF
-
50,000
小時
- 溫度範圍（儲存）
-
-20 ~ 60
°C
- 濕度範圍（操作）[RH]
-
20 - 80%（無凝結）
- 濕度範圍（儲存）[RH]
-
5 - 95%（無凝結）
-
配件
- 附配件
-
-
縫隙墊 x3
-
IR 傳感器線纜（1.8 米）(x1)
-
快速入門指南 (x1)
-
遙控器及 AAA 電池
-
RJ45 / RS232 轉換器
-
電源線
-
DP 纜線 (x1)
-
RJ45 纜線 (x1)
-
邊緣定位插針 (x2)
-
邊緣定位套件 (x1)
- 選購配件
-
-
邊緣修整套件（頂部/底部）：EFK5539
-
邊緣修整套件（左/右）：EFK5569
-
其他
- 螢幕顯示語言
-
-
阿拉伯文
-
英文
-
法文
-
德文
-
意大利文
-
日文
-
抛光
-
俄語
-
西班牙文
-
簡體中文
-
土耳其文
-
繁體中文
- 保用
-
3 年保用
- 法令認可
-
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