Google Cast™ 方便輕鬆分享內容

可即時而安全地從智能裝置（手機、手提電腦及平板電腦）無線投放電影、簡報等內容，影像質素可高達 4K 解像度。Google Cast 符合成本效益，無需額外硬件，更可安全地用於專業用途。用戶只需在智能裝置上一按投影圖示，即可開始從數以千計支援投放功能的應用程式串流內容，同時讓智能裝置變為遙控器。