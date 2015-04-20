搜尋字眼

ZH
EN
  • 連接及控制 連接及控制 連接及控制

    專業 LED 電視

    55HFL5010T/12

    連接及控制

    這部節能的酒店電視讓您享受到所有最先進的連接及交互酒店資訊頁面，同時還可進行遠程安裝及管理，保持最低運作成本

    查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    專業 LED 電視

    類似產品

    See all 未對應

    連接及控制

    前瞻客戶體驗

    • 55 吋 MediaSuite
    • LED
    • DVB-T2/T/C 及 IPTV
    SmartInstall 可輕鬆遙距安裝及維護

    SmartInstall 可輕鬆遙距安裝及維護

    SmartInstall 讓可安裝及維護電視變得簡單。透過簡單易用的網絡工具，你現在可以遙距設定及安裝電視，不需親身到達任何房間！可以節省時間，同時確保您的客人不受到打擾。無論是更新酒店資料頁面或安裝新頻道，SmartInstall 都可以處理。

    SmartInfo 帶來有品牌、互動的酒店資料頁面

    SmartInfo 帶來有品牌、互動的酒店資料頁面

    SmartInfo 讓您向客人提供酒店或城市資訊。即使當電視並未連接至您的內聯網或互聯網，您的客人也可登入此互動酒店網站。您可定期更改資訊，並輕易為客人提供酒店所有最新發展的最新消息。

    Miracast 和 DirectShare 分享電影及音樂到電視

    Miracast 和 DirectShare 分享電影及音樂到電視

    我們的電視讓您的客人於大電視上無線地自由享受內容，省去諸多麻煩。透過開放式系統方案，我們為 iOS 及 Android 用戶持續擴大兼相性。我們安全的分享可保障您的客人。可透過 Miracast 和 DirectShare分享相片、電影、音樂到電視上欣賞！

    兼容 MyChoice，為您帶來可預期的盈利

    兼容 MyChoice，為您帶來可預期的盈利

    MyChoice 讓您能夠以既簡單又廉價的方式為您的客戶提供付費電視頻道。同時亦能為您帶來額外收入來源，讓您填補初期的電視投資。

    全高清 LED TV—極致對比度的卓越 LED 影像

    畫質非常重要。我們知道您想要比普通 HDTV 更好的畫質。試想像細膩的畫面質素，極致的對比度和真實的畫面，螢幕上的一切栩栩如生。

    Smart TV 應用程式設有眾多酒店專用服務

    Philips Smart TV 應用程式包含多項應用程式，例如 YouTube 以至社交網絡應用程式等。專用的版本專為酒店使用而設，備有多項額外優惠，例如確保客戶資訊於使用後安全地刪除，避免非法內容傷害您的業務。

    AppControl 可輕易新增、分類及刪除應用程式

    App control 讓您為客人提供他們理想的電視應用程式。您可以您所想的方式新增、分類及刪除應用程式。更好的是，您可複製這些設定至任何其他電視，而毋需重新設定另一部份電視！您甚至可以在閒暇時作出多個設定及更改。您是否想為您的套房設置提供高頻寬的影片應用程式，而另一個房間提供低頻寬應用程式？無問題。App control 確保您和客人都擁有順暢的體驗。

    內置 IPTV 系統，優化自訂互動性

    節省成本及省卻麻煩。採用我們全新的 Smart TV，您可直接於電視建立自己的酒店系統。互動頻道、點播影片、互動酒店清單及資訊，以及網上訂購系統均可輕易設定，毋需附加額外裝置。以同軸電視線纜提供內容，您現可直接於電視使用互聯網網絡提供電視頻道或 VOD。我們的合作夥伴網絡可確保您獲得所想的自訂入口網站。

    內置 Wi-Fi，可無線使用 Smart TV

    使用 Philips Smart TV 的內置 Wi-Fi 功能，您可無線地瀏覽眾多內容。

    Serial Xpress Protocol 互動系統

    電視可透過 Serial Xpress Protocol (SXP) 連接到所有主要互動系統供應商的外部解碼器和機頂盒。

    螢幕時鐘顯示提升客人的方便性

    採用我們全新的螢幕時鐘顯示，客人可輕易得知現時時間。於時鐘上按一下按鍵，即可於電視螢幕上顯示，增加能見度，並減低耗電量。

    低耗電量

    Philips 電視在設計上達到最低能源消耗。不但減低對環境的影響，而且可減低營運開支。

    技術規格

    • 影像/顯示

      螢幕比例
      16:9
      螢幕對角尺寸（吋）
      55  吋
      螢幕對角尺寸（公制）
      139  厘米
      顯示
      LED 全高清
      螢幕解像度
      1920 x 1080p
      亮度
      350  cd/m²
      影像增強功能
      • 200Hz 完美動態補償率
      • Pixel Plus HD
      可視角度
      178º (H) / 178º (V)

    • 選台器/接收/傳送

      數碼電視
      DVB-T/T2/C
      影像播放
      • NTSC
      • PAL
      • SECAM
      類比電視
      PAL
      IP 播放
      • 組播
      • 單播

    • 功能特點

      方便易用
      • 相片風格
      • 聲音風格
      數碼服務
      • 8d EPG
      • Now&Next
      • MHEG
      • 圖文信息
      • HbbTV
      本機控制
      搖桿

    • 酒店功能

      酒店模式
      • 搖桿控制鎖
      • 功能表鎖定
      • 安裝菜單鎖定
      • 音量限制
      監獄模式
      • 高安全性模式
      • TXT/MHEG/USB/EPG/字幕鎖定
      計時器
      • 定時睡眠功能
      • 喚醒鬧鐘
      • 收音機頻道喚醒
      • 聲音喚醒
      開啟控制
      • 頻道
      • 功能
      • 影像格式
      • 音量
      防盜
      • 電池防盜保護
      • Kensington 鎖
      電源控制
      • 自動開啟電源
      • 環保/快速開機
      • WoLAN
      應用程式
      • AppControl
      • 以雲端技術為基礎的應用程式
      你的品牌
      • SmartInfo
      • 歡迎標誌
      • 歡迎短語
      • SmartTV 自訂背景
      • 可自行設定的儀表板 (HTML)
      • IPTV 系統
      時鐘
      • 待機模式的時鐘
      • 夜光 RC 按鍵
      • 屏幕上的時鐘
      • 可選購外置鬧鐘
      SmartInfo
      • HTML5 瀏覽器
      • 互動模板
      • 圖片幻燈片展示
      複製及韌體更新
      • 即時初始複製
      • 透過 USB、RF 和 IP
      CMND 及控制
      • 離線頻道編輯器
      • 離線設定編輯器
      • 實時電視狀態 (IP)
      • IP/RF 遠距管理
      • CMND 及建立
      • 電視群組管理
      控制
      • 封鎖自動頻道更新
      • Serial Xpress 協定
      • 支援電視的 JSON API 控制-JAPIT
      互動式 DRM
      • VSecure
      • PlayReady 流暢串流
      創造收入
      • 應用程式收入
      • MyChoice
      遙控器
      • 配備束線帶
      • 低電量偵測
      • RC 電池蓋鎖
      頻道
      組合的清單

    • 醫療功能

      控制
      • 多重遙控器
      • 兼容醫療 RC
      • 兼容呼叫護士系統
      便捷功能
      • 耳機輸出
      • 獨立主喇叭靜音
      安全
      • 雙重隔離 Class II
      • 防火

    • 多媒體

      支援的影片播放
      • 格式：H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • 容器：AVI，MKV
      • 3GP
      • ASF
      • M2TS
      • M4V
      • MP4
      • MPG
      • PS
      • Quicktime
      • TS
      • WMV
      支援的音樂格式
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA（v2 向上兼容至 v9.2）
      支援的字幕格式
      • SRT
      • ASS
      • SMI
      • SSA SUB
      • TXT
      支援的圖像格式
      • BMP
      • .jpg
      • PNG
      • GIF
      支援的 USB 影像解像度
      高達 1920x1080p@60Hz
      多媒體連接
      • USB
      • LAN

    • 音訊

      聲效輸出功率
      20 (2x10)  瓦
      浴室喇叭輸出
      1.5 瓦 單聲道 8Ohm
      喇叭
      • 2.0
      • 向下發聲
      音效功能
      • AVL
      • 超寬環迴立體聲
      • 動態低音效果
      • Dolby MS10

    • 電源

      電源
      AC 220-240V; 50-60Hz
      環境溫度
      0 °C 至 40 °C
      待機模式耗電量
      <0.3 瓦
      能源標籤級別
      A++
      歐洲能源標籤能源
      52  瓦
      省電功能
      Eco 模式
      年度能耗
      76  kW·h

    • 配件

      隨附
      • 遙控 22AV1409A/12
      • 座枱式旋轉底座
      • 2 個 AAA 電池
      • 保用證
      • 法規與安全小冊子
      • 電源線
      選購
      • 外置鬧鐘 22AV1120C/00
      • 醫療 RC 22AV1109H/12
      • RC 22AV9573A 設定

    • 無線連接

      無線 LAN
      802.11 b/g/n
      Wifi-Direct
      • DirectShare
      • Miracast

    • 旁邊連線

      一般介面插槽
      CI+ 1.3
      HDMI2
      HDMI 1.4
      耳機輸出
      迷你插孔
      USB1
      USB 2.0

    • 後置連線

      Scart
      • RGB
      • CVBS
      • SVHS
      浴室喇叭輸出
      迷你插孔
      色差
      YPbPr + L/R cinch
      AV 輸入
      CVBS 與 YPbPr 共用
      DVI 音效輸入
      迷你插孔
      外置電源
      • 12 伏/15 瓦
      • 迷你插孔
      外置控制
      RJ-48
      天線
      IEC-75
      HDMI1
      HDMI 1.4
      數碼音效輸出
      光纖
      以太網 (LAN)
      RJ-45
      VGA 輸入
      15 針 D-sub

    • 連接增強功能

      RJ48
      • IR-輸入/輸出
      • Serial Xpress 介面
      EasyLink (HDMI CEC)
      • 一鍵播放
      • 系統待機
      • RC 訊號通過
      • 系統音訊控制
      LAN
      LAN 喚醒功能
      HDMI
      • ARC （所有連接端口）
      • DVI（所有連接端口）
      Scart
      開機 Scart

    • 設計

      顏色
      黑色

    • 尺寸

      調整寬度
      1239  mm
      調整高度
      712  mm
      調整深度
      66/79  mm
      產品重量
      15.3  kg
      機器寬度（含機座）
      1239  mm
      機器高度（含機座）
      778  mm
      機器深度（含機座）
      266  mm
      產品重量（包括機座）
      17.8  kg
      兼容掛牆安裝
      • 400 x 200 毫米
      • M6

    包裝盒内容

    格內其他項目

    • 遙控器電池
    • 遙控器
    • 保用證
    • 電源線
    • 底座
    Badge-D2C

    為本產品獲取支援

    尋找產品貼士、常見問題、用戶手冊及安全與合規資訊。

    建議產品

    最近查閱過的產品

    • 可用的功能將根據整合人選取的執行情況而定。
    • 以常用的開啟模式根據 IEC62087 Ed 2 計算用電量。實際的能源消耗將取決於使用電視的實際方式。
    • 根據限制使用有害物质指令（RoHS Directive）現存的免責條例下，此電視僅有部份零件或組件因沒有其他技術性替代品而包含鉛。

    成為 My Philips 會員

    獲取產品保養期限

    獲取推廣及特惠價

    輕鬆取得產品支援

    立即登記
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 版權所有。

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。