專業顯示器
更精明的連接
專為節奏急促的世界而設，MediaSuite 備有進階連線和多功能配置設定。內置的 Chromecast 使串流變得輕鬆便捷，而 Android™ 和 Google Play Store 則可以釋放無限的可能性。
此產品已不再銷售。
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更精明的連接
配備內置 Chromecast 和 Netflix
- 55 吋 MediaSuite
- 由 Android™ 驅動
以 AppControl 遙距安裝及管理應用程式
全面掌控，對安裝於 Philips Professional 顯示器上的應用程式進行集中控制。AppControl 讓您安裝、刪除及管理指定顯示器或整個網絡的應用程式，無論您正在管理多少部顯示器，您都可以為客人和顧客提供個人化體驗。
以 CMND 及登記入住創造個人化體驗
令客人賓至如歸。不論您是想為酒店客人增添特別的回憶、簡化發單程序，或提供多頻道組合，CMND 及登記入住都能讓您透過姓名和所操語言等個人資料，創造個人化的體驗。
Android 更新帶來最新功能
由 Android 驅動的 Philips 專業顯示器速度快、配備多功能而且容易瀏覽。為配合原始的 Android 應用程式，顯示器的設計經過優化，讓您直接於顯示器安裝網頁應用程式。自動更新確保應用程式時刻保持最新狀態。
內置 Chromecast™ 方便輕鬆分享內容
可即時而安全地從智能裝置（手機、筆記簿型電腦及平板電腦）無線投放電影、簡報等內容，影像質素可高達 4K 解像度。Chromecast 符合成本效益，無需額外硬件，更可安全地用於專業用途。用戶只需在智能裝置上一按 Chromecast 圖示，即可開始從數以千計支援投放功能的應用程式串流內容，同時讓智能裝置變為遙控。
可自訂的 UI 讓您自訂標誌和顏色
Philips MediaSuite 提供清晰、容易瀏覽的用戶介面 (UI)，您更可以個人風格自訂介面。將標誌和顏色輕鬆新增至搜尋列，即可為介面添上您的個人品味。
Google Assistant™ 帶來更快速、更智能的操控
您可透過另行購置支援 Google Assistant™ 的遙控器 (22AV2025B/00)，享用語音控制及更迅速的回應。開啟 YouTube、調高音量、播放您喜愛的歌曲，並取得最新天氣情況、待辦事項，甚至即時語音翻譯等一切您所需的資訊，配備 Google Assistant™，您可以實現無盡可能。
存取 Google Play Store，獲取應用程式及媒體
可完全存取 Google Play Store，令您更輕鬆地將應用程式、遊戲、音樂、電影等內容新增至您的 Philips 專業顯示器。全新商務工具及額外娛樂選擇已新增至日常目錄中，確保您可時刻存取最新的全球熱門內容。
內置 Netflix，遙控設有專用按鍵
內置 Netflix 存取讓您更輕鬆、快捷、便利地以帳戶觀賞最新電影和電視節目。無需任何外置播放器或衛星電視，有助減低成本支出，令裝置保持簡潔，無損現代感風格 。遙控上的 Netflix 專用按鍵讓您即時存取帳戶，使操作更具效率。啟用 Netflix 需受條款及細則約束。
透過 CMND 及控制進行操作、監控及維護
透過區域 LAN 連接操作顯示器網絡。CMND 及控制讓您操作重要的功能，例如更新軟件和設定，以及監控顯示狀況。不論您正在操控一部顯示器還是更多，CMND 及控制都能讓您輕鬆管理您的顯示器網絡。
技術規格
-
影像/顯示
- 螢幕對角尺寸（吋）
-
55
吋
- 螢幕對角尺寸（公制）
-
139
厘米
- 顯示
-
4K 超高清 LED
- 螢幕解像度
-
3840x2160p
- 亮度
-
300
cd/m²
- 對比率（一般）
-
1200:1
- 動態畫面對比
-
500000:1
-
支援的顯示解像度
- HDMI
-
高達 3840x2160p@60Hz
- USB、LAN
-
-
HEVC：高達 3840x2160@60Hz
-
其他：高達 1920x1080p@60Hz
-
Android TV
- 作業系統
-
Android TV™ 10 (Q)
- 預先安裝的應用程式
-
-
Netflix*
-
YouTube
-
Google Play Store*
-
Google Play 電影
-
Google Play 遊戲
-
YouTube 音樂
- 記憶體容量 (Flash)
-
16GB*
-
酒店功能
- 酒店模式
-
-
開機設定控制
-
音量限制
-
安裝菜單鎖定
-
功能表鎖定
-
搖桿控制鎖
-
監獄模式
- 電源控制
-
- 你的品牌
-
-
可自訂主螢幕
-
可自訂歡迎應用程式
-
位置名稱（地理名稱 ID）
-
CMND 及建立
-
可自訂面板（HTML 及 APK）
- CMND 及控制
-
-
離線頻道編輯器
-
離線設定編輯器
-
IP 遙距管理
-
電視群組管理
-
透過 USB 執行本機更新
-
即時初始複製
- 控制
-
-
AppControl
-
JEDI 原始 Android 電視控制
-
支援電視的 JSON API 控制-JAPIT
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Serial Xpress 協定
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已連接 Crestron
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搖桿
- 互動式 DRM
-
- 創造收入
-
MyChoice
- 遙控器
-
- CMND 及登記入住
-
-
客人姓名
-
客人的語言
-
訊息
-
在電視上發單
-
快速結賬
- 分享
-
-
內置 Chromecast Ultra
-
安全分享
-
受網絡管理的分享
- 便捷功能
-
-
Google Assistant*
-
Google 帳戶登入
-
天氣預報
-
支援 >40 種功能表語言
-
關閉模式下的時鐘
-
主題電視
-
喚醒鬧鐘
-
定時睡眠功能
-
醫療功能
- 控制
-
- 便捷功能
-
- 安全
-
-
多媒體
- 支援的影片播放
-
-
格式：H.264/MPEG4 AVC
-
MPEG1
-
MPEG2
-
MPEG4
-
WMV9/VC1
-
HEVC
-
容器：AVI，MKV
-
VP9
- 支援的音樂格式
-
-
MP3
-
AAC
-
WAV
-
WMA（v2 向上兼容至 v9.2）
-
WMA-PRO （v9 及 v10）
- 支援的字幕格式
-
- 支援的圖像格式
-
-
音訊
- 聲效輸出功率
-
20 (2x10)
瓦
- 浴室喇叭輸出
-
1.5 瓦 單聲道 8Ohm
- 喇叭
-
- 音效功能
-
-
DTS-HD
-
兼容杜比全景聲
-
杜比 MS12D
-
AC-4
-
DTS 錄音室音效
-
電源
- 電源
-
AC 110-240V；50-60Hz
- 環境溫度
-
0 °C 至 40 °C
- 消耗功率 (常規)
-
74
瓦
- 省電功能
-
-
配件
- 隨附
-
-
衛生遙控器 22AV2226A
-
2 枚 AA 電池
-
電源線
-
時尚底座
- 選購
-
-
DOCSIS 線數據機 22AV1970A
-
設定遙控器 22AV9574A/12
-
無線連接
- 無線 LAN
-
-
底部連接
- HDMI2
-
具備 HDCP 2.2 的 HDMI 2.0
- 以太網 (LAN)
-
RJ-45
- HDMI3
-
具備 HDCP 2.2 的 HDMI 2.0
- USB2
-
USB 2.0
- 外置控制
-
RJ-48
- 浴室喇叭輸出
-
迷你插孔
-
旁邊連線
- HDMI1
-
具備 HDCP 2.2 的 HDMI 2.0
- 耳機輸出
-
迷你插孔
- USB1
-
USB 3.0
-
連接增強功能
- RJ48
-
-
IR-輸入/輸出
-
Serial Xpress 介面
- EasyLink (HDMI CEC)
-
- HDMI
-
-
設計
- 顏色
-
黑色
-
尺寸
- 調整寬度
-
1227
mm
- 調整高度
-
712
mm
- 調整深度
-
84
mm
- 產品重量
-
11.5
kg
- 機器寬度（含機座）
-
1227
mm
- 機器高度（含機座）
-
744
mm
- 機器深度（含機座）
-
256
mm
- 產品重量（包括機座）
-
11.7
kg
- 兼容掛牆安裝
-
- Netflix：需受特定條款及細則約束，而有關條款及細則需經過核准並套用方可啟用應用程式。
- Google Assistant 的可用情況視國家及語言設定而定。如欲使用 Google Assistant，必須選用另行購置的語音功能遙控器。
- 可用的功能將根據整合人選取的執行情況而定。
- Philips 不保證應用程式可正常運作並可供持續使用。
- 實際可用記憶體可能會更少，取決於裝置的預先配置情況
- 根據限制使用有害物质指令（RoHS Directive）現存的免責條例下，此電視僅有部份零件或組件因沒有其他技術性替代品而包含鉛。
- Android、Google Play 及 Chromecast 為 Google LLC 的商標
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