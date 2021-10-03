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專業電視

55HFL5214U/97
  • 更精明的連接 更精明的連接 更精明的連接
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    專業電視

    55HFL5214U/97

    更精明的連接

    專為節奏急促的世界而設，MediaSuite 備有進階連線和多功能配置設定。內置的 Chromecast 使串流變得輕鬆便捷，而 Android™ 和 Google Play Store 則可以釋放無限的可能性。 查看各種好處

    專業電視

    更精明的連接

    專為節奏急促的世界而設，MediaSuite 備有進階連線和多功能配置設定。內置的 Chromecast 使串流變得輕鬆便捷，而 Android™ 和 Google Play Store 則可以釋放無限的可能性。 查看各種好處

    更精明的連接

    專為節奏急促的世界而設，MediaSuite 備有進階連線和多功能配置設定。內置的 Chromecast 使串流變得輕鬆便捷，而 Android™ 和 Google Play Store 則可以釋放無限的可能性。 查看各種好處

    專業電視

    更精明的連接

    專為節奏急促的世界而設，MediaSuite 備有進階連線和多功能配置設定。內置的 Chromecast 使串流變得輕鬆便捷，而 Android™ 和 Google Play Store 則可以釋放無限的可能性。 查看各種好處

    類似產品

    See all MediaSuite

      更精明的連接

      配備內置 Chromecast 和 Netflix

      • 55 吋 MediaSuite
      • 由 Android™ 驅動

      以 AppControl 遙距安裝及管理應用程式

      全面掌控，對安裝於 Philips Professional 顯示器上的應用程式進行集中控制。AppControl 讓您安裝、刪除及管理指定顯示器或整個網絡的應用程式，無論您正在管理多少部顯示器，您都可以為客人和顧客提供個人化體驗。

      以 CMND 及登記入住創造個人化體驗

      令客人賓至如歸。不論您是想為酒店客人增添特別的回憶、簡化發單程序，或提供多頻道組合，CMND 及登記入住都能讓您透過姓名和所操語言等個人資料，創造個人化的體驗。

      Android 更新帶來最新功能

      由 Android 驅動的 Philips 專業顯示器速度快、配備多功能而且容易瀏覽。為配合原始的 Android 應用程式，顯示器的設計經過優化，讓您直接於顯示器安裝網頁應用程式。自動更新確保應用程式時刻保持最新狀態。

      內置 Chromecast™ 方便輕鬆分享內容

      可即時而安全地從智能裝置（手機、筆記簿型電腦及平板電腦）無線投放電影、簡報等內容，影像質素可高達 4K 解像度。Chromecast 符合成本效益，無需額外硬件，更可安全地用於專業用途。用戶只需在智能裝置上一按 Chromecast 圖示，即可開始從數以千計支援投放功能的應用程式串流內容，同時讓智能裝置變為遙控。

      可自訂的 UI 讓您自訂標誌和顏色

      Philips MediaSuite 提供清晰、容易瀏覽的用戶介面 (UI)，您更可以個人風格自訂介面。將標誌和顏色輕鬆新增至搜尋列，即可為介面添上您的個人品味。

      Google Assistant™ 帶來更快速、更智能的操控

      您可透過另行購置支援 Google Assistant™ 的遙控器 (22AV2025B/00)，享用語音控制及更迅速的回應。開啟 YouTube、調高音量、播放您喜愛的歌曲，並取得最新天氣情況、待辦事項，甚至即時語音翻譯等一切您所需的資訊，配備 Google Assistant™，您可以實現無盡可能。

      存取 Google Play Store，獲取應用程式及媒體

      可完全存取 Google Play Store，令您更輕鬆地將應用程式、遊戲、音樂、電影等內容新增至您的 Philips 專業顯示器。全新商務工具及額外娛樂選擇已新增至日常目錄中，確保您可時刻存取最新的全球熱門內容。

      內置 Netflix，遙控設有專用按鍵

      內置 Netflix 存取讓您更輕鬆、快捷、便利地以帳戶觀賞最新電影和電視節目。無需任何外置播放器或衛星電視，有助減低成本支出，令裝置保持簡潔，無損現代感風格 。遙控上的 Netflix 專用按鍵讓您即時存取帳戶，使操作更具效率。啟用 Netflix 需受條款及細則約束。

      透過 CMND 及控制進行操作、監控及維護

      透過區域（LAN 或 RF）連接操作顯示器網絡。CMND 及控制讓您操作重要的功能，例如更新軟件和設定，以及監控顯示狀況。不論您正在操控一部電視還是更多，CMND 及控制都能讓您輕鬆管理您的電視網絡。

      技術規格

      • 影像/顯示

        螢幕對角尺寸（英制）
        55  吋
        螢幕對角尺寸（公制）
        139  厘米
        顯示
        4K 超高清 LED
        螢幕解像度
        3840x2160p
        亮度
        300  cd/m²
        對比率（一般）
        1200:1

      • 支援的顯示解像度

        HDMI
        高達 3840x2160p@60Hz
        調諧器
        T2 HEVC：高達 3840x2160@60Hz
        USB、LAN
        • HEVC：高達 3840x2160@60Hz
        • 其他：高達 1920x1080p@60Hz

      • 調諧器/接收/傳送

        數碼電視
        • DVB-T/T2/C
        • HEVC UHD (高達 2160p60)
        類比電視
        PAL
        IP 播放
        • 組播
        • 單播
        • HLS
        • OTT 應用程式渠道

      • Android TV

        作業系統
        Android TV™ 9 (Pie)
        預先安裝的應用程式
        • Netflix*
        • YouTube
        • Google Play Store*
        • Google Play 電影
        • Google Play 遊戲
        • YouTube 音樂
        記憶體容量 (Flash)
        16GB*

      • 酒店功能

        酒店模式
        • 開機設定控制
        • 音量限制
        • 安裝菜單鎖定
        • 功能表鎖定
        • 搖桿控制鎖
        • 監獄模式
        電源控制
        • 快速入門模式
        • 自動開啟電源
        • 自動關閉電源
        你的品牌
        • 可自訂主螢幕
        • 可自訂歡迎應用程式
        • 位置名稱（地理名稱 ID）
        • CMND 及建立
        • 可自訂面板（HTML 及 APK）
        CMND 及控制
        • 離線頻道編輯器
        • 離線設定編輯器
        • IP/RF 遠距管理
        • 電視群組管理
        • 透過 USB 執行本機更新
        • 即時初始複製
        控制
        • AppControl
        • JEDI 原始 Android 電視控制
        • 支援電視的 JSON API 控制-JAPIT
        • Serial Xpress 協定
        • 已連接 Crestron
        • 搖桿
        互動式 DRM
        • VSecure
        • PlayReady 流暢串流
        創造收入
        MyChoice
        遙控器
        • 低電量偵測
        • RC 電池蓋鎖
        • 夜光時鐘按鍵
        CMND 及登記入住
        • 客人姓名
        • 客人的語言
        • 訊息
        • 在電視上發單
        • 快速結賬
        分享
        • 內置 Chromecast Ultra
        • 安全分享
        • 受網絡管理的分享
        舒適
        • Google Assistant*
        • Google 帳戶登入
        • 天氣預報
        • 支援 >40 種功能表語言
        • 關閉模式下的時鐘
        • 主題電視
        • 喚醒鬧鐘
        • 定時睡眠功能

      • 醫療功能

        控制
        • 多重遙控器
        • 兼容呼叫護士系統
        舒適
        • 通話系統
        • 獨立主喇叭靜音
        安全
        • 雙重隔離 Class II
        • 防火

      • 多媒體

        支援的影片播放
        • 格式：H.264/MPEG4 AVC
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • WMV9/VC1
        • HEVC
        • 容器：AVI，MKV
        • VP9
        支援的音樂格式
        • MP3
        • AAC
        • WAV
        • WMA（v2 向上兼容至 v9.2）
        • WMA-PRO （v9 及 v10）
        支援的字幕格式
        • SRT
        • SMI
        • TXT
        支援的圖像格式
        • .jpg
        • PNG
        • BMP
        • GIF

      • 音訊

        聲效輸出功率
        20 (2x10)  瓦
        浴室喇叭輸出
        1.5 瓦 單聲道 8Ohm
        喇叭
        • 2.0
        • 向下發聲
        音效功能
        • DTS-HD
        • 兼容杜比全景聲
        • 杜比 MS12D
        • AC-4
        • DTS 錄音室音效

      • 電源

        市電
        AC 110-240V；50-60Hz
        環境溫度
        0 °C 至 40 °C
        省電功能
        • Eco 模式
        • 自動關機計時器
        • 光線感應器

      • 配件

        隨附
        • 遙控器 22AV2005D
        • 2 個 AAA 電池
        • 電源線
        • 時尚底座
        選購
        • 語音遙控器 22AV2025B/00
        • DOCSIS 線數據機 22AV1970A
        • 設定遙控器 22AV9574A/12

      • 無線連接

        無線 LAN
        • 802.11 ac
        • Wifi-Direct

      • 底部連接

        天線
        IEC-75
        HDMI2
        具備 HDCP 2.2 的 HDMI 2.0
        以太網 (LAN)
        RJ-45
        HDMI3
        具備 HDCP 2.2 的 HDMI 2.0
        USB2
        USB 2.0
        外置控制
        RJ-48
        浴室喇叭輸出
        迷你插孔

      • 旁邊連線

        HDMI1
        具備 HDCP 2.2 的 HDMI 2.0
        耳機輸出
        迷你插孔
        USB1
        USB 3.0

      • 連接增強功能

        RJ48
        • IR-輸入/輸出
        • Serial Xpress 介面
        EasyLink (HDMI CEC)
        • 一鍵播放
        • 系統待機
        • RC 訊號通過
        • 系統音訊控制
        HDMI
        • ARC （所有連接端口）
        • 自動輸入選擇

      • 設計

        顏色
        黑色

      • 尺寸

        調整寬度
        1227  毫米
        調整高度
        712  毫米
        調整深度
        84  毫米
        產品重量
        11.5  千克
        機器寬度（含機座）
        1227  毫米
        機器高度（含機座）
        744  毫米
        機器深度（含機座）
        256  毫米
        產品重量（包括機座）
        11.7  千克
        兼容掛牆安裝
        • M6
        • 200 x 200 毫米

      為本產品獲取支援

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          • Netflix：需受特定條款及細則約束，而有關條款及細則需經過核准並套用方可啟用應用程式。
          • Google Assistant 的可用情況視國家及語言設定而定。如欲使用 Google Assistant，必須選用另行購置的語音功能遙控器。
          • 可用的功能將根據整合人選取的執行情況而定。
          • Philips 不保證應用程式可正常運作並可供持續使用。
          • 實際可用記憶體可能會更少，取決於裝置的預先配置情況
          • 根據限制使用有害物质指令（RoHS Directive）現存的免責條例下，此電視僅有部份零件或組件因沒有其他技術性替代品而包含鉛。
          • Android、Google Play 及 Chromecast 為 Google LLC 的商標

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