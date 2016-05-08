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    專業電視

    55HFL7011T/12

    時刻突破技術界限

    使用更智能，更吸引，更快捷的專業電視為您的客人帶來驚喜。與 Ambilight 保持聯繫，加快與 Android™ 的互動，並享受最先進的連接和遠程管理功能。

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    此產品已不再銷售。

    專業電視

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    時刻突破技術界限

    由 Android™ 和 Ambilight 技術支持

    • 55 吋 Signature
    • 由 Android™ 驅動
    • 4K 超高清
    兼容 MyChoice，為您帶來可預期的盈利

    兼容 MyChoice，為您帶來可預期的盈利

    MyChoice 讓您能夠以既簡單又廉價的方式為您的客戶提供付費電視頻道。同時亦能為您帶來額外收入來源，讓您填補初期的電視投資。

    Miracast 和 DirectShare 分享電影及音樂到電視

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    我們的電視讓您的客人於大電視上無線地自由享受內容，省去諸多麻煩。透過開放式系統方案，我們為 iOS 及 Android 用戶持續擴大兼相性。我們安全的分享可保障您的客人。可透過 Miracast 和 DirectShare分享相片、電影、音樂到電視上欣賞！

    CMND 及控制：輕鬆維護您的電視

    CMND 及控制：輕鬆維護您的電視

    CMND 及控制令您能在一個中央位置進行遠距配置和安裝您的電視，而無需親身走到電視所在的房間。您可不費吹灰之力便可更新及管理您所有的顯示屏，而無需打擾到您的客人。

    CMND 及建立：在您有需要的時候顯示您所需的資訊

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    CMND 及建立令您能在需要時展示您想展示的資訊。CMND 的內容管理組件支援使用者建立及發佈具互動性的酒店品牌網頁內容。您亦可設定您的電視，為客戶提供關於酒店最新發展的實時資訊。

    4K UltraHD：奪目、真實的觀賞體驗

    超清晰、奪目的觀賞體驗，盡在 4K UltraHD。結合驚嘆的清晰度、生動色彩和四倍全高清解像度，真正將您帶進全新世界。

    Ambilight：讓人身臨其境、奪目的觀賞體驗

    此款專利 Philips 技術從電視屏幕側面將柔和燈光投射到周圍的牆壁上，使屏幕看似更廣更闊，觀看體驗也更加逼真。自動調節顏色以配搭電視畫面。無論牆壁是什麼顏色，牆壁自適應功能都能夠確保光線的顏色與畫面的顏色完美配襯。您可以使用各種 Ambilight 設定配合您的喜好，以自訂 Ambilight 體驗。

    Android：更快速、更豐富、更精彩的電視觀看體驗

    配備 Android 的專業電視機，可體驗更快、更豐富及方便客人使用的介面。您更可以控制一系列專用的接待服務、應用程式及更多功能。而容易瀏覽的功能表更可直接連結至您最愛的應用程式。

    AppControl 可輕易新增、分類及刪除應用程式

    AppControl 能確保您的電視取得您所需的應用程式。您可以將應用程式新增、刪除及分類，甚至將應用程式配置到指定房間，營造真正個人化的客戶體驗。您只需置身於一個中央位置即可辦妥，無需親身走到電視所在的房間。為方便使用並顧及安全問題，您可以將您的自訂應用程式上載到我們的私人雲端伺服器上，內容只有您可以存取，非常安全可靠。

    進階應用程式設有眾多酒店專用服務

    進階應用程式由不斷擴充的應用程式庫組成，由強大的 Android 系統支持，令運作前所未有地流暢、迅速而且更先進。為配合酒店所需，客戶資料可於使用以及存取非法內容後安全地刪除，保護您的業務免受危害。

    內置 IPTV 系統，優化自訂互動性

    節省成本及省卻麻煩。採用我們全新的 Smart TV，您可直接於電視建立自己的酒店系統。互動頻道、點播影片、互動酒店清單及資訊，以及網上訂購系統均可輕易設定，毋需附加額外裝置。以同軸電視線纜提供內容，您現可直接於電視使用互聯網網絡提供電視頻道或 VOD。我們的合作夥伴網絡可確保您獲得所想的自訂入口網站。

    技術規格

    • 影像/顯示

      螢幕比例
      16:9
      螢幕對角尺寸（吋）
      55  吋
      螢幕對角尺寸（公制）
      139  厘米
      顯示
      4K 超高清 LED
      螢幕解像度
      3840x2160p
      亮度
      400  cd/m²
      影像增強功能
      • 像素精確 UltraHD
      • 完美的動態補償技術
      • 800Hz 完美動態補償率
      • Micro Dimming Pro
      可視角度
      178º (H) / 178º (V)
      豐富色域顯示器
      85% NTSC 色域

    • 支援的顯示解像度

      調諧器
      • 其他：高達 1920x1080p@60Hz
      • T2 HEVC：高達 3840x2160@60Hz
      USB、LAN
      • HEVC：高達 3840x2160@60Hz
      • 其他：高達 1920x1080p@60Hz
      HDMI 1/2
      高達 3840x2160p @60Hz
      HDMI 3/4
      高達 3840x2160p @30Hz

    • 選台器/接收/傳送

      數碼電視
      • DVB-T/T2/C
      • HEVC UHD (高達 2160p60)
      影像播放
      • NTSC
      • PAL
      類比電視
      PAL
      IP 播放
      • 組播
      • 單播

    • Android TV

      作業系統
      Android™ 5.1 (Lollipop)
      記憶體容量 (Flash)
      16GB*

    • 功能特點

      方便易用
      • 相片風格
      • 聲音風格
      數碼服務
      • 8d EPG
      • Now&Next
      • MHEG
      • 圖文信息
      • HbbTV
      • 字幕
      本機控制
      搖桿

    • 酒店功能

      酒店模式
      • 搖桿控制鎖
      • 功能表鎖定
      • 安裝菜單鎖定
      • 音量限制
      監獄模式
      • 高安全性模式
      • TXT/MHEG/USB/EPG/字幕鎖定
      計時器
      • 定時睡眠功能
      • 喚醒鬧鐘
      開啟控制
      • 頻道
      • 功能
      • 影像格式
      • 音量
      • 相片風格
      防盜
      • 電池防盜保護
      • Kensington 鎖
      電源控制
      • 自動開啟電源
      • 環保/快速開機
      • WoLAN
      • WoWLAN
      應用程式
      • AppControl
      • 以雲端技術為基礎的應用程式
      • Android 應用程式
      • Philips 電視遙控器應用程式
      你的品牌
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      • 歡迎標誌
      • 可自行設定的儀表板 (HTML)
      • IPTV 系統
      • 自訂應用程式
      • 位置名稱（地理名稱 ID）
      時鐘
      • 待機模式的時鐘
      • 夜光 RC 按鍵
      • 屏幕上的時鐘
      SmartInfo
      • HTML5 瀏覽器
      • 互動模板
      複製及韌體更新
      • 即時初始複製
      • 透過 USB、RF 和 IP
      CMND 及控制
      • 離線頻道編輯器
      • 離線設定編輯器
      • 實時電視狀態 (IP)
      • IP/RF 遠距管理
      • CMND 及建立
      • 電視群組管理
      控制
      • 封鎖自動頻道更新
      • Serial Xpress 協定
      • 支援電視的 JSON API 控制-JAPIT
      綜合服務
      5 天天氣預報
      互動式 DRM
      • VSecure
      • PlayReady 流暢串流
      • Securemedia
      創造收入
      MyChoice
      語言
      客戶語言控制
      遙控器
      • 配備束線帶
      • 低電量偵測
      • RC 電池蓋鎖
      頻道
      • 組合的清單
      • 主題化清單

    • 醫療功能

      控制
      • 多重遙控器
      • 兼容醫療 RC
      • 兼容呼叫護士系統
      便捷功能
      • 耳機輸出
      • 獨立主喇叭靜音
      安全
      • 雙重隔離 Class II
      • 防火

    • 多媒體

      支援的影片播放
      • 格式：H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • HEVC
      • VP9
      • 容器：AVI，MKV
      支援的音樂格式
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA（v2 向上兼容至 v9.2）
      • WMA-PRO （v9 及 v10）
      支援的字幕格式
      • SRT
      • SMI
      • SSA SUB
      • TXT
      • ASS
      支援的圖像格式
      .jpg

    • 音訊

      聲效輸出功率
      45  瓦
      浴室喇叭輸出
      1.5 瓦 單聲道 8Ohm
      喇叭
      • 2.1
      • 前置 + 後置輸出
      音效功能
      • DTS 優質音效
      • DTS 錄音室音效
      • AVL
      • 超寬環迴立體聲
      • 動態低音效果
      • Dolby MS10

    • 電源

      電源
      AC 220-240V; 50-60Hz
      環境溫度
      0 °C 至 40 °C
      待機模式耗電量
      <0.4 瓦
      能源標籤級別
      A
      歐洲能源標籤能源
      97  瓦
      省電功能
      Eco 模式
      年度能耗
      141  kW·h

    • 配件

      隨附
      • 座枱式旋轉底座
      • 2 個 AAA 電池
      • 保用證
      • 法規與安全小冊子
      • 電源線
      • 遙控 22AV1505B/12
      選購
      • 醫療 RC 22AV1109H/12
      • RC 22AV9573A 設定
      • 藍牙 RC 22AV1507A/12

    • 無線連接

      無線 LAN
      802.11 ac
      藍牙
      • 4.0
      • 無線音效 (耳機)
      Wifi-Direct
      • DirectShare
      • Miracast

    • 底部連接

      HDMI1
      HDMI 2.0
      天線
      IEC-75
      HDMI2
      HDMI 2.0
      數碼音效輸出
      光纖
      USB1
      USB 2.0
      以太網 (LAN)
      RJ-45

    • 旁邊連線

      USB2
      USB 2.0
      一般介面插槽
      CI+ 1.3.2
      USB3
      USB 3.0
      HDMI3
      HDMI 1.4
      HDMI4
      HDMI 1.4 (MHL 2.0)
      耳機輸出
      迷你插孔

    • 後置連線

      Scart
      • RGB
      • CVBS
      浴室喇叭輸出
      迷你插孔
      色差
      YPbPr + L/R cinch
      DVI 音效輸入
      迷你插孔
      外置電源
      • 12 伏/15 瓦
      • 迷你插孔
      外置控制
      RJ-48

    • 連接增強功能

      RJ48
      • IR-輸入/輸出
      • Serial Xpress 介面
      EasyLink (HDMI CEC)
      • 一鍵播放
      • 系統待機
      • RC 訊號通過
      • 系統音訊控制
      HDMI
      • ARC （所有連接端口）
      • DVI（所有連接端口）
      • MHL 2.0 (HDMI4)

    • 設計

      顏色
      暗灰
      功能特點
      • 鋁製擋板
      • Ambilight 3 面

    • 尺寸

      調整寬度
      1233  mm
      調整高度
      740  mm
      調整深度
      20/40/45  mm
      產品重量
      21.5  kg
      機器寬度（含機座）
      1233  mm
      機器高度（含機座）
      788  mm
      機器深度（含機座）
      205  mm
      產品重量（包括機座）
      25,5  kg
      兼容掛牆安裝
      • 200 x 200 毫米
      • M6

    包裝盒内容

    格內其他項目

    • 遙控器電池
    • 遙控器
    • 保用證
    • 電源線
    • 底座
    Badge-D2C

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    • 可用的功能將根據整合人選取的執行情況而定。
    • Philips 不保證應用程式可正常運作並可供持續使用。
    • 實際可用記憶體可能會更少，取決於裝置的預先配置情況
    • 以常用的開啟模式根據 IEC62087 Ed 2 計算用電量。實際的能源消耗將取決於使用電視的實際方式。
    • 根據限制使用有害物质指令（RoHS Directive）現存的免責條例下，此電視僅有部份零件或組件因沒有其他技術性替代品而包含鉛。

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