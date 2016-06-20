Signage Solutions D-Line 顯示屏
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功能強大的 D-Line 專業全高清顯示屏怎樣看都是那麼清晰！這款響應式顯示屏能提供超卓畫質、簡易控制和可靠連接，即使在難以聯網的地區亦能輕鬆勝任。 查看各種好處
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Signage Solutions D-Line 顯示屏
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智能、強大的全天候顯示屏。
- 65 吋
- 採用 Android 系統
- 450cd/m²
透過 CMND 及控制進行操作、監控及維護
透過本地 (LAN) 連接操作顯示器網絡。CMND 及控制則讓您操作重要的功能，例如控制輸入及監控顯示狀況。不論您正在操控一個顯示器還是 100 個，均能得心應手。
CMND 及建立。開發及啟動您自己的內容
使用 CMND 及建立，全面掌握屬於自己的內容。從是日精選到企業品牌資訊，都能透過拖放介面簡單發佈這些自創內容。使用預載範本和內置小工具，確保您的圖像、文字和影片可快速投入使用。
故障恢復功能可確保內容播放不中斷
從等候室到會議室，絕無空白畫面。故障恢復功能讓 Philips 專業顯示屏在主要和次要輸入之間自動切換，即使主要來源發生故障，亦能確保內容播放不中斷。只需設定後備輸入清單，即可確保業務運作永不中止。
Android SoC 處理器。原始的網頁應用程式
透過互聯網連接控制顯示器。Android 系統 Philips 專業顯示器經優化，適合原始的 Android 應用程式，您亦可直接於顯示器安裝網頁應用程式。全新 Android 作業系統既可保證軟件安全同時讓軟件在更長時間內保持最新規格。
CMND 及應用。遙距安裝及啟動應用程式
即使您不在現場，並在遙距工作，均可迅速安裝及啟動所有應用程式。CMND 及應用讓您新增及更新您的應用程式，以及 Philips 專業顯示器 App Store 的應用程式。只需掃描 QR 碼、登入店舖，並點按您想安裝的應用程式。應用程式將自動下載及啟動。
內置 mPCIe 插槽適合另行選購的 4G/LTE 模組
輕鬆連接 4G/LTE 組件至 Philips 專業顯示器。綜合式 mPCIe 插槽讓您的顯示器能與同一無線連接內的其他裝置通訊。如需在銀行或政府機關建築內等不能連接本地網絡的地方設置顯示器，這個功能更是份外重要。
記下 Android 播放內容。了解正在播放的內容
確保您的 Android Philips 專業顯示屏即使在您不在場時，都能播放正確的內容。當透過內置媒體播放器播放內容時，您可設定顯示屏定時自動執行螢幕擷圖。螢幕擷圖將儲存於顯示屏的內置記憶體，您可選擇透過電郵接收。
內置記憶體，上載內容以即時播放
儲存及播放內容而毋需使用永久性的外置播放器。Philips 專業顯示器設有內置記憶體，讓您上載媒體到顯示器，並即時播放內容。內置記憶體亦可在串流網上內容時作記憶快取。
技術規格
-
影像/顯示
- 螢幕對角尺寸（公制）
-
166.37
厘米
- 螢幕對角尺寸（吋）
-
65.5
吋
- 螢幕比例
-
16:9
- 螢幕解像度
-
1920 x 1080p
- 像素點距
-
0.744 x 0.744 毫米
- 最佳解像度
-
1920 x 1080 @ 60Hz
- 亮度
-
450
cd/m²
- 顯示色彩
-
1670 萬
- 對比率（一般）
-
1100:1
- 動態對比
-
500,000:1
- 響應時間（常規）
-
12
毫秒
- 可視角度（水平）
-
178
度
- 可視角度（垂直）
-
178
度
- 影像增強功能
-
-
3/2 - 2/2 動態下拉功能
-
3D 梳型濾波器
-
動態補償去交錯
-
3D MA 去交錯
-
動態對比增強
-
逐行掃描
- 操作系統
-
Android 4.4.4
-
連接
- 音訊輸出
-
- 影像輸入
-
-
DisplayPort (1.2)
-
2 個 HDMI
-
DVI-D
-
USB
-
VGA（透過 DVI）
- 音效輸入
-
- 其他連接
-
-
mPCIe
-
Micro SD
-
micro USB
-
USB 電源插座 (5 V. 2 安培)
- 影像輸出
-
-
DisplayPort
-
DVI-I
-
VGA（透過 DVI-D）
- 外置控制
-
-
RJ45
-
RS232C（輸入 / 輸出）2.5 毫米插孔
-
IR （輸入 / 輸出）3.5 毫米插孔
-
便捷功能
- 擺放
-
- 畫中畫
-
畫中畫
- 平鋪式矩陣
-
最多 15 x 15
- 螢幕保護功能
-
像素轉換，低亮
- 鍵盤控制
-
- 訊號迴圈
-
-
DVI
-
VGA
-
RS232
-
IR 穿環
-
DisplayPort
- 安裝方便
-
智能嵌槽
- 節能功能
-
Smart Power
- 可控網絡
-
-
RJ45
-
RS232
-
單一電線 (HDMI-CEC)
-
HDMI（單一電線）
-
聲音
- 內置喇叭
-
2 x 10 瓦 RMS
-
電源
- 耗電量 (EPA 6.0)
-
99
瓦
- 電源
-
100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- 耗電量（典型值）
-
103
瓦
- 待機模式耗電量
-
< 0.4 瓦
-
支援的顯示解像度
- 電腦格式
-
-
1920 x 1080, 60Hz
-
1440 x 900, 60Hz
-
1366 x 768，60Hz
-
1360 x 768, 60Hz
-
1280 x 800, 60Hz
-
1280 x 768, 60Hz
-
1024 x 768, 60Hz
-
800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz
-
640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz
- 視訊格式
-
-
1080p, 50, 60Hz
-
1080i, 50, 60Hz
-
720p, 50, 60Hz
-
576i, 50Hz
-
576p, 50Hz
-
480p, 60Hz
-
480i, 60Hz
-
尺寸
- 智能嵌槽安裝
-
100 x 100 毫米、100 x 200 毫米
- 調整寬度
-
1452.0
mm
- 產品重量
-
29.8
kg
- 調整高度
-
833.1
mm
- 調整深度
-
63.5
mm
- 機器寬度（吋）
-
57.17
吋
- 機器高度（吋）
-
32.80
吋
- 掛牆
-
400 x 400，M6
- 機器深度（吋）
-
2.50
吋
- 邊框寬度
-
9.5 (T/L/R) 15.6 (B)
- 產品重量（磅）
-
65.7
磅
-
操作條件
- 地勢高度
-
0 ~ 3000 米
- 溫度範圍（操作）
-
0 ~ 40
°C
- MTBF
-
50,000
小時
- 相對濕度
-
20 ~ 80
%
- 溫度範圍（儲存）
-
-20 ~ 60
°C
-
多媒體應用程式
- USB 播放影片
-
-
M2TS
-
M4V
-
MK3D
-
MKV
-
MP4
-
MPEG
-
MPG
-
MTS
-
TS
-
TTS
-
VOB
-
WMV
- USB 播放相片
-
- USB 播放音訊
-
-
AAC
-
AIF
-
AIFF
-
M4A
-
MP3
-
WAV
-
WMA
-
ASF
-
LPCM
-
M3U
-
MP4
-
內置播放器
- CPU
-
四核心 Cortex A9 1.8GHz
- GPU
-
ARM Mali400 四核心 533MHz
- 記憶體
-
2GB DDR3
- 儲存
-
16GB EMMC
-
配件
- 附配件
-
-
遙控器
-
遙控器電池
-
快速入門指南
-
RS232 線
-
AC 電源線
- 選購配件
-
ColourCalibrationKit (CCK4602)
- 直立
-
通用支架（大型）(BM05922)（選購）
-
其他
- 螢幕顯示語言
-
-
英文
-
法文
-
德文
-
西班牙文
-
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-
土耳其文
-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
葡萄牙文
-
瑞典文
- 保用
-
3 年保養
- 法令認可
-
-
EnergyStar 7.0
-
CE
-
FCC Class B
-
UL/cUL
-
CCC
-
C-Tick
-
RoHS
-
GOST
-
BSMI
-
CB
-
J-MOSS
-
PSE
-
VCCI
包裝盒内容
格內其他項目
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- 遙控器電池
- 快速入門指南
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- 選購配件: ColourCalibrationKit (CCK4602)
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