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    專業電視

    65HFL2859T/12

    讓您的客戶滿意

    令您的客戶知道您對這部實惠的專業電視有多用心。您將享受到專門訂造的電視功能，如全新歡迎頁面、透過 USB 安裝、選單及控制鎖定。

    查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    專業電視

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    讓您的客戶滿意

    純正的體驗

    • 65 吋 Studio
    • 4K 超高清
    • DVB-T2/T/C HEVC
    以可自訂頁面歡迎您的客戶

    以可自訂頁面歡迎您的客戶

    電視機於每次開機時均會顯示歡迎頁面，該頁面可在安裝電視機時透過 .png 格式的簡單歡迎影像自行設定，從而塑造品牌形象。

    USB 複製所有設定，便於快速安裝

    USB 複製所有設定，便於快速安裝

    提供在不同電視機之間輕鬆複製所有節目設定之能力，完成整個過程不足一分鐘。此功能可確保不同電視機之間的一致性，極大縮短安裝時間，降低安裝成本。

    USB 方便播放多媒體內容

    USB 方便播放多媒體內容

    將 USB Memory Stick、數碼相機、MP3 播放機或其他多媒體裝置連接到電視的 USB 連接埠，即可輕鬆使用螢幕內容瀏覽器欣賞相片、享受視訊及音樂。

    4K 超高清：前所未有的高清畫面

    解像度比傳統電視高 4 倍的超高清電視帶給您前所未有的高清畫面。具備 3840 x 2160 像素的電視，可呈現出鉅細無遺、栩栩如生的畫面，帶來全新的視覺享受。

    一張包括類比及數碼頻道的組合頻道清單

    一張包括類比及數碼頻道的組合頻道清單，能令客戶能在類比及數碼頻道之間無縫轉換。

    進階音量控制能避免對客戶造成滋擾

    您可透過進階音量控制設定電視機的初始音量，並預設電視機運作的音量範圍，避免需要不停調整音量，以及對附近的客人造成滋擾。

    本地控制鎖定避免電視被未經許可使用

    管理人員可透過使用或解除本地控制鎖定，避免他人以控制按鍵在未經許可的情況下使用電視機，從而減少酒店的營運開支。

    安裝功能表鎖定

    避免在無授權的情況下非法存取安裝和配置設定，確保為客戶提供最大程度的便利，避免不必要的重新安裝費用。

    低耗電量

    Philips 電視在設計上達到最低能源消耗。不但減低對環境的影響，而且可減低營運開支。

    技術規格

    • 影像/顯示

      螢幕比例
      16:9
      螢幕對角尺寸（吋）
      65  吋
      螢幕對角尺寸（公制）
      164  厘米
      顯示
      4K 超高清 LED
      螢幕解像度
      3840x2160p
      亮度
      350  cd/m²
      對比率（一般）
      4000
      可視角度
      178º (H) / 178º (V)

    • 支援的顯示解像度

      HDMI
      高達 3840x2160p@60Hz
      調諧器
      • T2 HEVC：高達 3840x2160@60Hz
      • 其他：高達 1920x1080p@60Hz
      USB
      • HEVC：高達 3840x2160@60Hz
      • 其他：高達 1920x1080@60Hz

    • 選台器/接收/傳送

      數碼電視
      • DVB-T/T2/C
      • HEVC UHD (高達 2160p60)
      類比電視
      • PAL
      • SECAM

    • 功能特點

      方便易用
      • 相片風格
      • 聲音風格
      數碼服務
      • 字幕
      • 圖文信息
      • MHEG
      • Now&Next
      • 8d EPG
      本機控制
      鍵盤 ( 6 個旋鈕)

    • 酒店功能

      酒店模式
      • 本地控制鎖定
      • 功能表鎖定
      • 安裝菜單鎖定
      • 音量限制 (包括 HP)
      監獄模式
      • 高安全性模式
      • TXT/MHEG/USB/EPG/字幕鎖定
      計時器
      • 定時睡眠功能
      • 喚醒鬧鐘
      開啟控制
      • 頻道/來源
      • 相片風格
      • 音量 (包括 HP)
      防盜
      Kensington 鎖
      電源控制
      環保/快速開機
      你的品牌
      歡迎標誌
      複製及韌體更新
      • 透過 USB
      • 即時初始複製
      控制
      封鎖自動頻道更新
      遙控器
      • 配備束線帶
      • RC 電池蓋鎖
      頻道
      • 組合的清單
      • 離線頻道編輯器

    • 醫療功能

      控制
      多重遙控器
      便捷功能
      耳機輸出

    • 多媒體

      支援的影片播放
      • 容器：AVI，MKV
      • 格式：H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • HEVC
      • TS
      支援的音樂格式
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA（v2 向上兼容至 v9.2）
      支援的字幕格式
      • SRT
      • SSA SUB
      • ASS
      • SMI
      • TXT
      支援的圖像格式
      • BMP
      • .jpg
      • PNG
      支援的 USB 影像解像度
      高達 1920x1080p@30Hz
      多媒體連接
      USB

    • 音訊

      聲效輸出功率
      16 (2x8)  瓦
      喇叭
      • 2.0
      • 向下發聲
      音效功能
      • 均衡器
      • 平衡
      • AVL
      • 超寬環迴立體聲
      • 動態低音效果
      • Dolby MS10

    • 電源

      電源
      AC 220-240V; 50-60Hz
      環境溫度
      5 °C 至 45 °C
      待機模式耗電量
      <0.3 瓦
      能源標籤級別
      A+
      歐洲能源標籤能源
      118  瓦
      省電功能
      Eco 模式
      年度能耗
      172  kW·h

    • 配件

      隨附
      • 遙控 22AV1407A/12
      • 2 個 AAA 電池
      • 時尚底座
      • 保用證
      • 法規與安全小冊子
      選購
      RC 22AV9573A 設定

    • 底部連接

      HDMI1
      • HDMI 2.0
      • HDCP 2.2
      天線
      IEC-75
      數碼音效輸出
      光纖
      VGA 輸入
      15 針 D-sub

    • 旁邊連線

      USB2
      USB 2.0
      一般介面插槽
      CI+ 1.3
      HDMI2
      • HDMI 2.0
      • HDCP 2.2
      • ARC
      耳機輸出
      迷你插孔

    • 後置連線

      Scart
      • CVBS
      • RGB
      • SVHS
      色差
      YPbPr + L/R cinch
      AV 輸入
      CVBS 與 YPbPr 共用
      USB1
      USB 2.0

    • 連接增強功能

      EasyLink (HDMI CEC)
      • 一鍵播放
      • 系統待機
      • RC 訊號通過

    • 設計

      顏色
      黑色

    • 尺寸

      調整寬度
      1460  mm
      調整高度
      838  mm
      調整深度
      50  mm
      產品重量
      36.9  kg
      機器寬度（含機座）
      1460  mm
      機器高度（含機座）
      903  mm
      機器深度（含機座）
      345  mm
      產品重量（包括機座）
      37.5  kg
      兼容掛牆安裝
      • M6
      • 400 x 400 毫米

    包裝盒内容

    格內其他項目

    • 遙控器電池
    • 遙控器
    • 底座
    • 保用證
    Badge-D2C

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    • 可用的功能將根據整合人選取的執行情況而定。
    • 以常用的開啟模式根據 IEC62087 Ed 2 計算用電量。實際的能源消耗將取決於使用電視的實際方式。
    • 根據限制使用有害物质指令（RoHS Directive）現存的免責條例下，此電視僅有部份零件或組件因沒有其他技術性替代品而包含鉛。

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