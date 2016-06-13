專業電視
讓您的客戶滿意
令您的客戶知道您對這部實惠的專業電視有多用心。您將享受到專門訂造的電視功能，如全新歡迎頁面、透過 USB 安裝、選單及控制鎖定。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
讓您的客戶滿意
純正的體驗
- 65 吋 Studio
- 4K 超高清
- DVB-T2/T/C HEVC
以可自訂頁面歡迎您的客戶
電視機於每次開機時均會顯示歡迎頁面，該頁面可在安裝電視機時透過 .png 格式的簡單歡迎影像自行設定，從而塑造品牌形象。
USB 複製所有設定，便於快速安裝
提供在不同電視機之間輕鬆複製所有節目設定之能力，完成整個過程不足一分鐘。此功能可確保不同電視機之間的一致性，極大縮短安裝時間，降低安裝成本。
USB 方便播放多媒體內容
將 USB Memory Stick、數碼相機、MP3 播放機或其他多媒體裝置連接到電視的 USB 連接埠，即可輕鬆使用螢幕內容瀏覽器欣賞相片、享受視訊及音樂。
4K 超高清：前所未有的高清畫面
解像度比傳統電視高 4 倍的超高清電視帶給您前所未有的高清畫面。具備 3840 x 2160 像素的電視，可呈現出鉅細無遺、栩栩如生的畫面，帶來全新的視覺享受。
一張包括類比及數碼頻道的組合頻道清單
一張包括類比及數碼頻道的組合頻道清單，能令客戶能在類比及數碼頻道之間無縫轉換。
進階音量控制能避免對客戶造成滋擾
您可透過進階音量控制設定電視機的初始音量，並預設電視機運作的音量範圍，避免需要不停調整音量，以及對附近的客人造成滋擾。
本地控制鎖定避免電視被未經許可使用
管理人員可透過使用或解除本地控制鎖定，避免他人以控制按鍵在未經許可的情況下使用電視機，從而減少酒店的營運開支。
安裝功能表鎖定
避免在無授權的情況下非法存取安裝和配置設定，確保為客戶提供最大程度的便利，避免不必要的重新安裝費用。
低耗電量
Philips 電視在設計上達到最低能源消耗。不但減低對環境的影響，而且可減低營運開支。
技術規格
-
影像/顯示
- 螢幕比例
-
16:9
- 螢幕對角尺寸（吋）
-
65
吋
- 螢幕對角尺寸（公制）
-
164
厘米
- 顯示
-
4K 超高清 LED
- 螢幕解像度
-
3840x2160p
- 亮度
-
350
cd/m²
- 對比率（一般）
-
4000
- 可視角度
-
178º (H) / 178º (V)
-
支援的顯示解像度
- HDMI
-
高達 3840x2160p@60Hz
- 調諧器
-
- USB
-
-
HEVC：高達 3840x2160@60Hz
-
其他：高達 1920x1080@60Hz
-
選台器/接收/傳送
- 數碼電視
-
-
DVB-T/T2/C
-
HEVC UHD (高達 2160p60)
- 類比電視
-
-
功能特點
- 方便易用
-
- 數碼服務
-
-
字幕
-
圖文信息
-
MHEG
-
Now&Next
-
8d EPG
- 本機控制
-
鍵盤 ( 6 個旋鈕)
-
酒店功能
- 酒店模式
-
-
本地控制鎖定
-
功能表鎖定
-
安裝菜單鎖定
-
音量限制 (包括 HP)
- 監獄模式
-
-
高安全性模式
-
TXT/MHEG/USB/EPG/字幕鎖定
- 計時器
-
- 開啟控制
-
- 防盜
-
Kensington 鎖
- 電源控制
-
環保/快速開機
- 你的品牌
-
歡迎標誌
- 複製及韌體更新
-
- 控制
-
封鎖自動頻道更新
- 遙控器
-
- 頻道
-
-
醫療功能
- 控制
-
多重遙控器
- 便捷功能
-
耳機輸出
-
多媒體
- 支援的影片播放
-
-
容器：AVI，MKV
-
格式：H.264/MPEG4 AVC
-
MPEG1
-
MPEG2
-
MPEG4
-
HEVC
-
TS
- 支援的音樂格式
-
-
MP3
-
AAC
-
WAV
-
WMA（v2 向上兼容至 v9.2）
- 支援的字幕格式
-
- 支援的圖像格式
-
- 支援的 USB 影像解像度
-
高達 1920x1080p@30Hz
- 多媒體連接
-
USB
-
音訊
- 聲效輸出功率
-
16 (2x8)
瓦
- 喇叭
-
- 音效功能
-
-
均衡器
-
平衡
-
AVL
-
超寬環迴立體聲
-
動態低音效果
-
Dolby MS10
-
電源
- 電源
-
AC 220-240V; 50-60Hz
- 環境溫度
-
5 °C 至 45 °C
- 待機模式耗電量
-
<0.3 瓦
- 能源標籤級別
-
A+
- 歐洲能源標籤能源
-
118
瓦
- 省電功能
-
Eco 模式
- 年度能耗
-
172
kW·h
-
配件
- 隨附
-
-
遙控 22AV1407A/12
-
2 個 AAA 電池
-
時尚底座
-
保用證
-
法規與安全小冊子
- 選購
-
RC 22AV9573A 設定
-
底部連接
- HDMI1
-
- 天線
-
IEC-75
- 數碼音效輸出
-
光纖
- VGA 輸入
-
15 針 D-sub
-
旁邊連線
- USB2
-
USB 2.0
- 一般介面插槽
-
CI+ 1.3
- HDMI2
-
- 耳機輸出
-
迷你插孔
-
後置連線
- Scart
-
- 色差
-
YPbPr + L/R cinch
- AV 輸入
-
CVBS 與 YPbPr 共用
- USB1
-
USB 2.0
-
連接增強功能
- EasyLink (HDMI CEC)
-
-
設計
- 顏色
-
黑色
-
尺寸
- 調整寬度
-
1460
mm
- 調整高度
-
838
mm
- 調整深度
-
50
mm
- 產品重量
-
36.9
kg
- 機器寬度（含機座）
-
1460
mm
- 機器高度（含機座）
-
903
mm
- 機器深度（含機座）
-
345
mm
- 產品重量（包括機座）
-
37.5
kg
- 兼容掛牆安裝
-
- 可用的功能將根據整合人選取的執行情況而定。
- 以常用的開啟模式根據 IEC62087 Ed 2 計算用電量。實際的能源消耗將取決於使用電視的實際方式。
- 根據限制使用有害物质指令（RoHS Directive）現存的免責條例下，此電視僅有部份零件或組件因沒有其他技術性替代品而包含鉛。
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