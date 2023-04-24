Signage Solutions H-Line 顯示屏
在各種照明條件下都具有充滿活力的可見度
Philips H-Line 高亮度顯示器讓您無論白天或黑夜都清晰可見。令人驚嘆的清晰度和對比度使其成為在機場到購物中心等櫥窗和明亮位置展示引人入勝內容的完美解決方案。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
Signage Solutions H-Line 顯示屏
在各種照明條件下都具有充滿活力的可見度
高亮度全天候顯示屏
CMND 及建立。開發及啟動您自己的內容
使用 CMND 及建立，全面掌握屬於自己的內容。從是日精選到企業品牌資訊，都能透過拖放介面簡單發佈這些自創內容。使用預載範本和內置小工具，確保您的圖像、文字和影片可快速投入使用。
OPS 插槽讓您無需電線即可連接電腦
在您的 Philips 專業顯示屏直接內置一部全效電腦或 Android CRD50 模組。OPS 插槽含有操作吸碟式方案您所需的所有連接，包括電源。
為應對極端環境而設計
經過改良的熱度管理、高相轉移溫度液晶面板配合內置溫度感應器，可應對高溫環境。高達 2500cd/m² 的顯示屏亮度適用於高環境光條件。顯示屏偏光板兼容偏光太陽眼鏡，可提升內容的可見度。
故障恢復。確保您的顯示屏永不會顯示空白螢幕
故障恢復是一項革命性技術，對要求嚴格的商業應用程式至關重要，可以在發生媒體播放器故障（不太可能發生）的情況下自動在畫面上播放備份內容。只需選擇一個主要輸入連接和一個故障恢復連接，就可立即保護內容。
可選的 CRD50 模組增添 Android 處理能力
在您的 Philips 專業顯示屏內置 Android System-on-Chip (SoC)。可選的 CRD50 模組是一個 OPS 裝置，提供 Android 處理能力，而毋需插線。只需插入含有操作模組所需的所有連接（包括電源）的 OPS 插槽即可。
超高亮度街頭標示牌
面向街道的高亮度數碼顯示器在任何照明條件下都能吸引人們的目光，助您提高商店曝光率並吸引顧客。即使在極端的環境光線條件下，高達 3000 cd/m² 的驚人亮度也能確保高可見度和純淨的影像品質。
技術規格
-
影像/顯示
- 螢幕對角尺寸（公制）
-
189.3
厘米
- 螢幕對角尺寸（吋）
-
74.5
吋
- 螢幕比例
-
16:9
- 螢幕解像度
-
3840 x 2160
- 像素點距
-
0.429 x 0.429 毫米
- 最佳解像度
-
3840 x 2160 @ 60Hz
- 亮度
-
3000
cd/m²
- 顯示色彩
-
10.7 億
- 對比率（一般）
-
1200:1
- 動態對比
-
500,000:1
- 響應時間（常規）
-
8
毫秒
- 可視角度（水平）
-
178
度
- 可視角度（垂直）
-
178
度
- 影像增強功能
-
-
3/2 - 2/2 動態下拉功能
-
逐行掃描
-
動態對比增強
- 面板技術
-
IPS
-
連接
- 音訊輸出
-
3.5 毫米插座
- 影像輸入
-
-
DisplayPort (1.2)
-
DVI-I（數碼 + 類比）1x
-
HDMI 2.0 (x3)
- 音效輸入
-
3.5 毫米插座
- 其他連接
-
- 影像輸出
-
-
DisplayPort 1.2 (x1)
-
HDMI 2.0 (x1)
- 外置控制
-
-
IR （輸入 / 輸出）3.5 毫米插孔
-
RJ45
-
RS232C（輸入 / 輸出）2.5 毫米插孔
-
便捷功能
- 擺放
-
- 螢幕保護功能
-
像素轉換，低亮度
- 鍵盤控制
-
- 遙控器訊號
-
可鎖定
- 訊號迴圈
-
-
DisplayPort
-
RS232
-
HDMI
-
IR 穿環
- 安裝方便
-
- 節能功能
-
Smart Power
- 可控網絡
-
-
聲音
- 內置喇叭
-
2 x 10 瓦 RMS
-
電源
- 電源
-
100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- 耗電量（典型值）
-
510
瓦
- 耗電量（最大值）
-
790 瓦
- 待機模式耗電量
-
< 0.5 瓦
-
支援的顯示解像度
- 電腦格式
-
-
640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz
-
720 x 400, 70Hz
-
800 x 600, 60, 72, 75Hz
-
1024 x 768, 60Hz
-
1280 x 768, 60Hz
-
1280 x 800, 60Hz
-
1280 x 1024, 60Hz
-
1360 x 768, 60Hz
-
1600 x 1200, 60Hz
-
1920 x 1080, 60Hz
-
1920 x 1200, 60Hz
-
3840 x 2160, 30Hz
-
3840 x 2160, 60Hz
- 視訊格式
-
-
480i, 30, 60Hz
-
480p, 60Hz
-
576p, 50Hz
-
576i, 25, 50Hz
-
1080i, 25, 30Hz
-
1080p, 50, 60Hz
-
3840 x 2160, 30Hz
-
3840 x 2160, 60Hz
-
尺寸
- 調整寬度
-
1688.2
mm
- 產品重量
-
54.1
kg
- 調整高度
-
966.6
mm
- 調整深度
-
111.1
mm
- 機器寬度（吋）
-
66.46
吋
- 機器高度（吋）
-
38.06
吋
- 掛牆
-
600 x 400 毫米，M8
- 機器深度（吋）
-
4.37
吋
- 邊框寬度
-
18.8（平均邊框）
- 產品重量（磅）
-
119.27
磅
- 智能嵌槽闊度
-
180
mm
- 智能嵌槽高度
-
300
mm
-
操作條件
- 地勢高度
-
0 ~ 3000 米
- 溫度範圍（操作）
-
0 ~ 40
°C
- MTBF
-
50,000
小時
- 相對濕度
-
20 ~ 80
%
- 溫度範圍（儲存）
-
-20 ~ 60
°C
-
多媒體應用程式
- USB 播放影片
-
- USB 播放相片
-
-
配件
- 附配件
-
-
邊緣定位套件
-
IR 傳感器線纜（1.8 米）(x1)
-
Philips 標誌 (x1)
-
快速入門指南 (x1)
-
遙控器及 AAA 電池
-
RS232 相互聯繫的纜線
-
線夾 (x3)
-
RS232 線
-
HDMI 線
-
AC 電源線
-
AC 開關護蓋及螺絲 x1
-
USB 護蓋及螺絲
-
開放式框架套件
-
其他
- 螢幕顯示語言
-
-
阿拉伯文
-
英文
-
法文
-
德文
-
意大利文
-
日文
-
抛光
-
葡萄牙文
-
俄語
-
西班牙文
-
簡體中文
-
土耳其文
-
繁體中文
- 保用
-
3 年保養
- 法令認可
-
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