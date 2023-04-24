在各種照明條件下都具有充滿活力的可見度

Philips H-Line 高亮度顯示器讓您無論白天或黑夜都清晰可見。令人驚嘆的清晰度和對比度使其成為在機場到購物中心等櫥窗和明亮位置展示引人入勝內容的完美解決方案。