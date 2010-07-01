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  • 最好的全方位公共信號顯示屏 最好的全方位公共信號顯示屏 最好的全方位公共信號顯示屏

    LCD 顯示器

    BDL3215E/00

    最好的全方位公共信號顯示屏

    使用這款可網絡控制的 81 厘米/32 吋 LCD 顯示器，可以更好地控制您的開支。無論是在網絡中使用或用作一個公共顯示屏，此型號可提供多種功能以滿足最苛刻的公眾和企業觀賞應用。

    查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    LCD 顯示器

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    最好的全方位公共信號顯示屏

    專為室內應用而設

    • 81 厘米（32 吋）
    • 多媒體
    • HD Ready
    透過一根連接線實現 HDMI 輸入全數碼 HD

    透過一根連接線實現 HDMI 輸入全數碼 HD

    HDMI 可將未經壓縮的數碼 RGB 訊號，由來源直接傳送至屏幕。由於不用將數碼訊號轉換成類比訊號，因此可以產生完美無瑕的影像。歸功於良好的訊號品質，閃爍現象得以減少，畫質也更加清晰。透過與來源裝置之間的智能型連線，HDMI 可提供最高的輸出解像度 。HDMI 輸入訊號能完全反向兼容於 DVI 來源，但包含了數碼音訊。HDMI 使用 HDCP 複製保護功能。

    SmartPower 可節能

    SmartPower 可節能

    系統可控制和預設定背景燈強度，減少高達 50% 的能耗，進而節省能源費用。

    專為 24/7 操作而設

    專為 24/7 操作而設

    由於企業不眠不休地運作，信號顯示屏也專為 24/7 使用而設。此型號系列採用上乘配件，確保品質更優越，可靠耐用，絕對能夠為您提供全天候服務。

    闊熒幕格式 WXGA 1366 x 768 解像度提供更銳利清晰的顯示

    XGA 解像度的闊熒幕 LCD 顯示屏能顯示 1366 x 768 個像素。WXGA 還允許顯示器採用非交錯掃描。這樣可以確保更好的顯示效果和精確的色彩顯示。

    增強的變焦功能支援矩陣分格的應用方式

    內置變焦功能可輕鬆實現視訊牆矩陣，而無需購置昂貴的外置設備。能夠將 25 個顯示屏的視訊牆，按各個方向水平和垂直分成 5 個顯示屏。

    進階防殘像功能

    靜態圖像留在顯示屏上的時間太長，可能會留下「鬼影」或在 LCD 顯示屏上出現殘像效果。儘管 LCD 顯示屏上的殘像不是永久性的，但要防止發生這種情況，尤其是在顯示 24/7 內容的位置。

    符合 RoHS 標準的環保型產品

    Philips 設計與生產的顯示器嚴格符合有害物質使用限制 (RoHS) 的標準，可防止鉛及其他有害物質污染環境。

    透過 RS232 遠距管理及配置

    遠距管理讓用戶透過 RS232 協定輕鬆遠距控制並調整顯示屏。您可使用 CEC 指令，隨時全面掌控在您信號網絡上的所有顯示屏。

    縱向模式操作性

    該顯示屏還能夠安全可靠地安裝在縱向位置。

    VGA 穿環

    連接多個屏幕，透過 VGA 相互聯繫的系列系統，建立一面多達 150 個顯示屏的視訊墻，藉此強化視覺體驗。無需額外硬件，安裝程序簡單，為您的觀眾營造震撼人心的效果。

    技術規格

    • 影像/顯示

      螢幕對角尺寸（公制）
      81  厘米
      螢幕對角尺寸（吋）
      32  吋
      螢幕比例
      16:9
      螢幕解像度
      1366 x 768p
      像素點距
      0.511 x 0.511
      最佳解像度
      1360 x 768 @ 60Hz
      亮度
      450  cd/m²
      顯示色彩
      16.7 百萬色
      對比率（一般）
      3000:1
      響應時間（常規）
      8  毫秒
      可視角度（水平）
      178  度
      可視角度（垂直）
      178  度
      影像增強功能
      • 3/2 - 2/2 動態下拉功能
      • 3D 梳型濾波器
      • 動態補償去交錯
      • 逐行掃描
      • 3D MA 去交錯
      • 動態對比增強

    • 連接

      PC
      • VGA-in D-Sub 15HD
      • VGA-out D-Sub 15HD
      • 1 個 DVI-D
      • RS232 D-Sub9
      • RS232 D-sub9 輸出
      • 1 個 3.5 毫米電腦音效輸入
      AV 輸入
      • HDMI x1
      • 1 個色差影像 (BNC)
      • 1 個複合影像 (RCA)
      • 1 個複合影像 (BNC)
      • 1 個 S-video
      • 2 個音效（左/右）
      AV 輸出
      • 1 個複合影像 (BNC)
      • 1 個音效 (左/右)

    • 便捷功能

      擺放
      • 縱向
      • 橫向
      畫中畫
      • PBP
      • 畫中畫
      • POP
      平鋪式矩陣
      5 x 5
      螢幕保護功能
      像素轉換，低亮
      鍵盤控制
      • 隱藏
      • 可鎖定
      遙控器訊號
      可鎖定
      訊號迴圈
      • RS232
      • VGA
      安裝方便
      手柄
      節能功能
      Smart Power
      畫質
      進階色彩控制
      可控網絡
      RS232

    • 聲音

      內置喇叭
      2 個 7 瓦（8 歐姆）

    • 電源

      電源
      90-264 VAC, 50/60 Hz
      耗電量（開啟模式）
      典型值 67 瓦
      待機模式耗電量
      <1 瓦

    • 支援的顯示解像度

      電腦格式
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz
      • 1024 x 768, 60Hz
      • 1280 x 768, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1360 x 768, 60Hz
      • 1366 x 768，60Hz
      • 1440 x 900, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 1920 x 1200, 60Hz
      視訊格式
      • 480i, 60Hz
      • 480p, 60Hz
      • 576p, 50Hz
      • 576i, 50Hz
      • 720p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 1080p, 50, 60Hz

    • 尺寸

      邊框厚度
      4.6 厘米 / 1.81 吋
      Set height (with stand)
      531  mm
      機器高度（含機座）（吋）
      20.9  吋
      調整寬度
      792  mm
      產品重量
      11.95  kg
      機器深度（含機座）
      205  mm
      調整高度
      487  mm
      調整深度
      115  mm
      機器深度（含機座）（吋）
      8.1  吋
      機器寬度（吋）
      31.2  吋
      機器高度（吋）
      19.2  吋
      掛牆
      200x200 毫米，400x200 毫米
      機器深度（吋）
      4.5  吋
      產品重量（磅）
      26.35  磅

    • 操作條件

      溫度範圍（操作）
      0 - 40  °C
      MTBF
      50.000  小時
      相對濕度
      5 - 90  %

    • 配件

      附配件
      • 遙控器
      • 遙控器電池
      • AC 電源線
      • VGA 線
      • 使用手冊 CD-ROM
      • 快速入門指南
      • 底座
      選購配件
      • 固定式掛牆安裝
      • 靈活式掛牆安裝
      • 天花板固定架

    • 其他

      鑲邊
      金屬無煙煤
      螢幕顯示語言
      • 英文
      • 法文
      • 德文
      • 意大利文
      • 抛光
      • 土耳其文
      • 俄語
      • 簡體中文
      保用
      歐洲/北美：3 年
      法令認可
      • CE
      • FCC Class B
      • UL/cUL
      • CCC
      • RoHS

    包裝盒内容

    格內其他項目

    • 遙控器
    • 遙控器電池
    • AC 電源線
    • VGA 線
    • 使用手冊 CD-ROM
    • 快速入門指南
    • 底座
    • 選購配件: 固定式掛牆安裝
    • 選購配件: 靈活式掛牆安裝
    • 選購配件: 天花板固定架
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