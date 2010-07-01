最好的全方位公共信號顯示屏

使用這款可網絡控制的 81 厘米/32 吋 LCD 顯示器，可以更好地控制您的開支。無論是在網絡中使用或用作一個公共顯示屏，此型號可提供多種功能以滿足最苛刻的公眾和企業觀賞應用。