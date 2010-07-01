最好的全方位公共信號顯示屏
使用這款可網絡控制的 81 厘米/32 吋 LCD 顯示器，可以更好地控制您的開支。無論是在網絡中使用或用作一個公共顯示屏，此型號可提供多種功能以滿足最苛刻的公眾和企業觀賞應用。 查看各種好處
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透過一根連接線實現 HDMI 輸入全數碼 HD
HDMI 可將未經壓縮的數碼 RGB 訊號，由來源直接傳送至屏幕。由於不用將數碼訊號轉換成類比訊號，因此可以產生完美無瑕的影像。歸功於良好的訊號品質，閃爍現象得以減少，畫質也更加清晰。透過與來源裝置之間的智能型連線，HDMI 可提供最高的輸出解像度 。HDMI 輸入訊號能完全反向兼容於 DVI 來源，但包含了數碼音訊。HDMI 使用 HDCP 複製保護功能。
SmartPower 可節能
系統可控制和預設定背景燈強度，減少高達 50% 的能耗，進而節省能源費用。
專為 24/7 操作而設
由於企業不眠不休地運作，信號顯示屏也專為 24/7 使用而設。此型號系列採用上乘配件，確保品質更優越，可靠耐用，絕對能夠為您提供全天候服務。
闊熒幕格式 WXGA 1366 x 768 解像度提供更銳利清晰的顯示
XGA 解像度的闊熒幕 LCD 顯示屏能顯示 1366 x 768 個像素。WXGA 還允許顯示器採用非交錯掃描。這樣可以確保更好的顯示效果和精確的色彩顯示。
增強的變焦功能支援矩陣分格的應用方式
內置變焦功能可輕鬆實現視訊牆矩陣，而無需購置昂貴的外置設備。能夠將 25 個顯示屏的視訊牆，按各個方向水平和垂直分成 5 個顯示屏。
進階防殘像功能
靜態圖像留在顯示屏上的時間太長，可能會留下「鬼影」或在 LCD 顯示屏上出現殘像效果。儘管 LCD 顯示屏上的殘像不是永久性的，但要防止發生這種情況，尤其是在顯示 24/7 內容的位置。
符合 RoHS 標準的環保型產品
Philips 設計與生產的顯示器嚴格符合有害物質使用限制 (RoHS) 的標準，可防止鉛及其他有害物質污染環境。
透過 RS232 遠距管理及配置
遠距管理讓用戶透過 RS232 協定輕鬆遠距控制並調整顯示屏。您可使用 CEC 指令，隨時全面掌控在您信號網絡上的所有顯示屏。
縱向模式操作性
該顯示屏還能夠安全可靠地安裝在縱向位置。
VGA 穿環
連接多個屏幕，透過 VGA 相互聯繫的系列系統，建立一面多達 150 個顯示屏的視訊墻，藉此強化視覺體驗。無需額外硬件，安裝程序簡單，為您的觀眾營造震撼人心的效果。
技術規格
-
影像/顯示
- 螢幕對角尺寸（公制）
-
81
厘米
- 螢幕對角尺寸（吋）
-
32
吋
- 螢幕比例
-
16:9
- 螢幕解像度
-
1366 x 768p
- 像素點距
-
0.511 x 0.511
- 最佳解像度
-
1360 x 768 @ 60Hz
- 亮度
-
450
cd/m²
- 顯示色彩
-
16.7 百萬色
- 對比率（一般）
-
3000:1
- 響應時間（常規）
-
8
毫秒
- 可視角度（水平）
-
178
度
- 可視角度（垂直）
-
178
度
- 影像增強功能
-
-
3/2 - 2/2 動態下拉功能
-
3D 梳型濾波器
-
動態補償去交錯
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逐行掃描
-
3D MA 去交錯
-
動態對比增強
-
連接
- PC
-
-
VGA-in D-Sub 15HD
-
VGA-out D-Sub 15HD
-
1 個 DVI-D
-
RS232 D-Sub9
-
RS232 D-sub9 輸出
-
1 個 3.5 毫米電腦音效輸入
- AV 輸入
-
-
HDMI x1
-
1 個色差影像 (BNC)
-
1 個複合影像 (RCA)
-
1 個複合影像 (BNC)
-
1 個 S-video
-
2 個音效（左/右）
- AV 輸出
-
-
1 個複合影像 (BNC)
-
1 個音效 (左/右)
-
便捷功能
- 擺放
-
- 畫中畫
-
- 平鋪式矩陣
-
5 x 5
- 螢幕保護功能
-
像素轉換，低亮
- 鍵盤控制
-
- 遙控器訊號
-
可鎖定
- 訊號迴圈
-
- 安裝方便
-
手柄
- 節能功能
-
Smart Power
- 畫質
-
進階色彩控制
- 可控網絡
-
RS232
-
聲音
- 內置喇叭
-
2 個 7 瓦（8 歐姆）
-
電源
- 電源
-
90-264 VAC, 50/60 Hz
- 耗電量（開啟模式）
-
典型值 67 瓦
- 待機模式耗電量
-
<1 瓦
-
支援的顯示解像度
- 電腦格式
-
-
640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz
-
800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz
-
1024 x 768, 60Hz
-
1280 x 768, 60Hz
-
1280 x 800, 60Hz
-
1280 x 1024, 60Hz
-
1360 x 768, 60Hz
-
1366 x 768，60Hz
-
1440 x 900, 60Hz
-
1600 x 1200, 60Hz
-
1920 x 1080, 60Hz
-
1920 x 1200, 60Hz
- 視訊格式
-
-
480i, 60Hz
-
480p, 60Hz
-
576p, 50Hz
-
576i, 50Hz
-
720p, 50, 60Hz
-
1080i, 50, 60Hz
-
1080p, 50, 60Hz
-
尺寸
- 邊框厚度
-
4.6 厘米 / 1.81 吋
- Set height (with stand)
-
531
mm
- 機器高度（含機座）（吋）
-
20.9
吋
- 調整寬度
-
792
mm
- 產品重量
-
11.95
kg
- 機器深度（含機座）
-
205
mm
- 調整高度
-
487
mm
- 調整深度
-
115
mm
- 機器深度（含機座）（吋）
-
8.1
吋
- 機器寬度（吋）
-
31.2
吋
- 機器高度（吋）
-
19.2
吋
- 掛牆
-
200x200 毫米，400x200 毫米
- 機器深度（吋）
-
4.5
吋
- 產品重量（磅）
-
26.35
磅
-
操作條件
- 溫度範圍（操作）
-
0 - 40
°C
- MTBF
-
50.000
小時
- 相對濕度
-
5 - 90
%
-
配件
- 附配件
-
-
遙控器
-
遙控器電池
-
AC 電源線
-
VGA 線
-
使用手冊 CD-ROM
-
快速入門指南
-
底座
- 選購配件
-
-
其他
- 鑲邊
-
金屬無煙煤
- 螢幕顯示語言
-
-
英文
-
法文
-
德文
-
意大利文
-
抛光
-
土耳其文
-
俄語
-
簡體中文
- 保用
-
歐洲/北美：3 年
- 法令認可
-
-
CE
-
FCC Class B
-
UL/cUL
-
CCC
-
RoHS
包裝盒内容
格內其他項目
- 遙控器
- 遙控器電池
- AC 電源線
- VGA 線
- 使用手冊 CD-ROM
- 快速入門指南
- 底座
- 選購配件: 固定式掛牆安裝
- 選購配件: 靈活式掛牆安裝
- 選購配件: 天花板固定架
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