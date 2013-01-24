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Philips Sonicare DiamondClean

標準型聲波牙刷刷頭

HX6063/35
Sonicare
1 獎項
Sonicare
  • 卓越的清潔效能。* 更潔白的牙齒。 卓越的清潔效能。* 更潔白的牙齒。 卓越的清潔效能。* 更潔白的牙齒。
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    Philips Sonicare DiamondClean 標準型聲波牙刷刷頭

    HX6063/35
    1 獎項

    卓越的清潔效能。* 更潔白的牙齒。

    DiamondClean 牙刷刷頭非常適合希望除了深層清潔外，還要去除牙齒表面污漬，從而展現亮白微笑的顧客。這款刷頭也非常適合在專業牙齒美白護理之間保持牙齒亮度。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    Philips Sonicare DiamondClean 標準型聲波牙刷刷頭

    卓越的清潔效能。* 更潔白的牙齒。

    DiamondClean 牙刷刷頭非常適合希望除了深層清潔外，還要去除牙齒表面污漬，從而展現亮白微笑的顧客。這款刷頭也非常適合在專業牙齒美白護理之間保持牙齒亮度。 查看各種好處

    卓越的清潔效能。* 更潔白的牙齒。

    DiamondClean 牙刷刷頭非常適合希望除了深層清潔外，還要去除牙齒表面污漬，從而展現亮白微笑的顧客。這款刷頭也非常適合在專業牙齒美白護理之間保持牙齒亮度。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    Philips Sonicare DiamondClean 標準型聲波牙刷刷頭

    卓越的清潔效能。* 更潔白的牙齒。

    DiamondClean 牙刷刷頭非常適合希望除了深層清潔外，還要去除牙齒表面污漬，從而展現亮白微笑的顧客。這款刷頭也非常適合在專業牙齒美白護理之間保持牙齒亮度。 查看各種好處

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      進階的去漬及牙齒潔白效果

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      • 標準型
      • 一插即用
      • 卓越的清潔效能，潔白牙齒
      一個星期即可令牙齒更潔白

      一個星期即可令牙齒更潔白

      Philips Sonicare DiamondClean 牙刷刷頭只需 7 天即可移除多 100% 的污漬，帶來更潔白的牙齒。

      鑽石形刷毛在一星期內為您帶來 100% 更潔白的牙齒

      鑽石形刷毛在一星期內為您帶來 100% 更潔白的牙齒

      這個 Philips Sonicare 牙刷刷頭設有中央去污漬墊，透過密集的鑽石形刷毛移除因食物和飲品形成的表面污漬。還有更小、輕巧的刷頭以供選擇，帶來更精確的刷牙效果。

      與手動牙刷相比，可清除多達 7 倍牙菌膜

      與手動牙刷相比，可清除多達 7 倍牙菌膜

      Philips Sonicare DiamondClean 牙刷刷頭經臨床實証，在 4 星期使用後比手動牙刷去除多達七倍牙菌膜。

      專門增強聲波潔齒效能而設

      專門增強聲波潔齒效能而設

      Philips Sonicare 刷頭刷毛每分鐘震動超過 31,000 次。我們獨特的聲波技術可把動力全面傳送到刷頭的尖端。此聲波潔齒效能提供液體清潔動力，將液體推向牙齒及牙齦線鄰面，每次都達到徹底且溫和的清潔效果。

      適用於所有 Philips Sonicare 扣合式電動牙刷

      適用於所有 Philips Sonicare 扣合式電動牙刷

      此刷頭可從牙刷柄上扣合和拆除，確保安全貼合、容易保養和清潔。適合所有 Philips Sonicare 牙刷柄，但 PowerUp Battery and Essence 系列除外。

      改善口腔健康習慣之一

      改善口腔健康習慣之一

      像所有原廠 Philips Sonicare 品牌刷頭一樣，此刷頭對牙齒和牙齦十分安全。每個刷頭已經過品質測試，確保性能優異和耐用。

      更換刷毛提示確保您得到有效的清潔

      更換刷毛提示確保您得到有效的清潔

      驟眼一看可能並不明顯，但刷頭經過多個月的正常使用後會失去硬度，並漸漸破損。我們的藍色更換刷毛提示將退至白色，讓您知道是時候更換刷毛。為達至最佳效果，請每三個更換刷頭一次。

      技術規格

      • 內含物件

        刷頭
        3 個 DiamondClean 標準

      • 兼容度

        刷頭系統
        一插即用
        適用於以下型號
        • HealthyWhite+
        • 2 Series 清除牙菌膜
        • 3 Series 針對牙齦健康
        • DiamondClean
        • EasyClean
        • FlexCare
        • FlexCare Platinum
        • FlexCare+
        • 兒童專用
        • HealthyWhite

      • 設計和外表

        硬刷毛
        一般清理
        顏色
        黑色
        更換刷毛提示
        藍色刷毛褪色提示
        空間大小
        標準

      • 健康功能

        牙齦健康
        幫助改善牙齦健康
        清除牙菌膜
        可清除多達 7 倍牙菌膜*
        潔白
        一個星期即可令牙齒更潔白

      • 優質及性能優異

        更換
        每 3 個月一次
        經測試
        以達至最佳效果

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