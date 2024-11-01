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要如何去除飛利浦 Avent 殺菌器加熱板上的白色/棕色汙漬？

更新於 2026 年 6 月 22 日
白色/棕色汙漬是水垢。產品上積累之水垢是水在經過加熱後，水中自然含有的礦物質無法蒸發而殘留下來的物質。水的硬度越高，水垢積累的速度越快。水垢雖然同樣無害但卻不雅觀且不易清潔，如果任其堆積，甚至會損害產品運作或造成其零件損壞。建議至少每 2 週為殺菌器除垢一次，以確保有效運作。請依照下列指示，瞭解如何正確為裝置除垢。

逐步說明

適用於 SCF291 飛利浦 Avent 嬰兒奶瓶消毒鍋

  1. 將 12 毫升 (2.5 茶匙) 的白醋 (5 % 醋酸) 和 120 毫升 (4 盎司) 的水倒入集水槽。
  2. 將小網籃放到機座上。將蓋子蓋在網籃上方。
    備註：將小網籃放到機座上，以避免高溫液體濺出。
  3. 按下開/關 (On/Off) 按鈕，開啟產品電源。
  4. 讓產品運作 5 分鐘。按下開/關 (On/Off) 按鈕，關閉產品電源。
  5. 讓產品冷卻約 5 分鐘。
  6. 倒空集水槽並徹底沖洗。用海綿清除任何水垢痕跡。再次沖洗並以濕布擦拭機座。
    備註：除垢結果可能會因水質硬度和除垢頻率而異。如有需要，請重複除垢循環。
  7. 沖洗小網籃和蓋子，以去除醋溶液。

 

適用於 SCF293 飛利浦 Avent 嬰兒奶瓶消毒鍋與乾燥機

  1. 將 12 毫升 (2.5 茶匙) 的白醋 (5 % 醋酸) 和 120 毫升 (4 盎司) 的水倒入集水槽。
  2. 將小網籃放到機座上。將蓋子蓋在網籃上方。
    備註：將小網籃放到機座上，以避免高溫液體濺出。
  3. 將開/關 (On/Off) 按鈕轉到「Sterilize」(殺菌) 模式。然後將其按下以開啟產品電源。
  4. 讓產品運作 5 分鐘。按下開/關 (On/Off) 按鈕，關閉產品電源。
  5. 讓產品冷卻約 5 分鐘。
  6. 倒空集水槽並徹底沖洗。用海綿清除任何水垢痕跡。再次沖洗並以濕布擦拭機座。
    備註：除垢結果可能會因水質硬度和除垢頻率而異。如有需要，請重複除垢循環。
  7. 沖洗小網籃和蓋子，以去除醋溶液。

 

備註：請僅使用含檸檬酸的除垢劑，並避免使用其他所有類型的除垢劑。

此頁面之資訊適用於以下型號： SCF293/01 , SCF291/01 .

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