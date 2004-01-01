搜尋字眼

Philips 支援

如何儲存擠出的母乳？

更新於 2025 年 5 月 16 日

您可以使用飛利浦 Avent 奶瓶、儲存杯或母乳儲存袋，將母乳存放在冰箱中 (低於 4⁰C/39⁰F) 最多 4 天，或是存放在冷凍庫中 (低於 -18⁰C/0⁰F) 6 到 12 個月。若為長期儲存，強烈建議進行冷凍 (低於 -20⁰C/-4⁰F)。

隨身攜帶母乳時，請於 4 小時內使用。

請查看下方建議的存放溫度和購買存放配件的地點

建議的母乳存儲溫度

 

地點

溫度

最大儲存期間

空間

最高 25°C (77°F)

4 小時

冰箱

< 4°C (40°F)

4 天

冷凍庫

低於 -18°C (0°F) (越冷越好)

6-12 個月

來源：

https://www.cdc.gov/breastfeeding/recommendations/handling_breastmilk.htm

母乳存儲配件購買處

您可以在 www.philips.com/avent 訂購奶瓶、儲存杯及母乳儲存袋，或聯絡您所在國家 / 地區的飛利浦客戶服務中心以取得協助。

常見問題解答

聯絡 Philips

我們樂意為您提供幫助

聯絡 Philips

我們樂意為您提供幫助

在尋找其他內容？

探索所有 Philips 支援選項

支援主頁

成為 My Philips 會員

獲取產品保養期限

獲取推廣及特惠價

輕鬆取得產品支援

立即登記
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 版權所有。

最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。