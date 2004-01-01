您可以使用飛利浦 Avent 奶瓶、儲存杯或母乳儲存袋，將母乳存放在冰箱中 (低於 4⁰C/39⁰F) 最多 4 天，或是存放在冷凍庫中 (低於 -18⁰C/0⁰F) 6 到 12 個月。若為長期儲存，強烈建議進行冷凍 (低於 -20⁰C/-4⁰F)。
隨身攜帶母乳時，請於 4 小時內使用。
請查看下方建議的存放溫度和購買存放配件的地點
Article Published Date : 2025 年 5 月 16 日
您可以使用飛利浦 Avent 奶瓶、儲存杯或母乳儲存袋，將母乳存放在冰箱中 (低於 4⁰C/39⁰F) 最多 4 天，或是存放在冷凍庫中 (低於 -18⁰C/0⁰F) 6 到 12 個月。若為長期儲存，強烈建議進行冷凍 (低於 -20⁰C/-4⁰F)。
隨身攜帶母乳時，請於 4 小時內使用。
請查看下方建議的存放溫度和購買存放配件的地點
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地點
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溫度
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最大儲存期間
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空間
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最高 25°C (77°F)
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4 小時
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冰箱
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< 4°C (40°F)
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4 天
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冷凍庫
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低於 -18°C (0°F) (越冷越好)
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6-12 個月
來源：
https://www.cdc.gov/breastfeeding/recommendations/handling_breastmilk.htm
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