為什麼需要擠奶？
從擠奶說起是因為擠奶似乎不如大家所想般顯而易懂。其實媽媽擠奶的原因各有不同，有些媽媽因為寶寶有母乳餵哺問題，但又想繼續以母乳餵哺所以便開始擠奶。也有一些媽媽想藉著擠奶緩解乳房漲奶，或者為了她們不在寶寶身旁時也可給寶寶餵哺母乳。
為什麼需要擠奶？
從擠奶說起是因為擠奶似乎不如大家所想般顯而易懂。其實媽媽擠奶的原因各有不同，有些媽媽因為寶寶有母乳餵哺問題，但又想繼續以母乳餵哺所以便開始擠奶。也有一些媽媽想藉著擠奶緩解乳房漲奶，或者為了她們不在寶寶身旁時也可給寶寶餵哺母乳。
三種吸乳器
吸乳器主要分成三大類：
部分媽媽喜愛雙邊電動吸乳器的速度，也有一些媽媽則喜歡方便攜帶的手動吸乳器。因此，談到選擇最適合的吸乳器，並無所謂全部媽媽都應考慮的「正確」選擇。最適合的吸乳器是要配合您的生活方式、寶寶的需要，甚至您的個人喜好。
弄清自己的需要
讓我們弄清您和寶寶的需要，或至少預測這些需要，從而縮小搜尋範圍！
您要問自己：
如果感覺有點像亂猜，不要擔心。當初學者並不為過！專業醫護人員可為您提供建議。
選擇最適合您的吸乳器
您現在知道要考慮的事項，接下來我們將解釋一下每款吸乳器的不同之處。
雙邊舒適電動吸乳器
雙邊舒適電動吸乳器是三款中效率最高的。雖然是一項較大的投資，但您可以在更短時間擠出更多母乳，是在家中或工作時均要每天擠奶的媽媽的不錯選擇。
最適合：想節省時間的媽媽
單邊舒適電動吸乳器
單邊舒適電動吸乳器是電動系列中較容易攜帶的選擇。您可以享受與雙邊電動型號同樣的舒適設計和技術，而且吸乳器配備電池包，讓您在沒有電源的地方都可以使用。
最適合：想要一個日常全能吸乳器的媽媽
手動舒適吸乳器
手動吸乳器輸在時間，但勝於便攜。想要輕量以及可放於手袋的吸乳器，或只打算每隔一段時間才擠奶？手動吸乳器是一個靈活而簡單的備用選擇。
最適合：想隨處攜帶及偶爾需要擠奶的媽媽
嘘……
還是不確定哪一款吸乳器最適合您？沒關係。預計自己的實際需要殊不簡單，因此，我們設計的電動吸乳器可以輕鬆轉換為手動吸乳器。當需要攜帶出外時，只需將手柄、薄膜和吸管（可在網上選購）安裝到電動吸乳器上，即可在外出時使用！
想了解更多有關我們的吸乳器嗎？點擊這裡了解該系列。