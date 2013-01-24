選擇最適合您的吸乳器

您現在知道要考慮的事項，接下來我們將解釋一下每款吸乳器的不同之處。

雙邊舒適電動吸乳器

雙邊舒適電動吸乳器是三款中效率最高的。雖然是一項較大的投資，但您可以在更短時間擠出更多母乳，是在家中或工作時均要每天擠奶的媽媽的不錯選擇。

最適合：想節省時間的媽媽

單邊舒適電動吸乳器

單邊舒適電動吸乳器是電動系列中較容易攜帶的選擇。您可以享受與雙邊電動型號同樣的舒適設計和技術，而且吸乳器配備電池包，讓您在沒有電源的地方都可以使用。

最適合：想要一個日常全能吸乳器的媽媽

手動舒適吸乳器

手動吸乳器輸在時間，但勝於便攜。想要輕量以及可放於手袋的吸乳器，或只打算每隔一段時間才擠奶？手動吸乳器是一個靈活而簡單的備用選擇。

最適合：想隨處攜帶及偶爾需要擠奶的媽媽

嘘……

還是不確定哪一款吸乳器最適合您？沒關係。預計自己的實際需要殊不簡單，因此，我們設計的電動吸乳器可以輕鬆轉換為手動吸乳器。當需要攜帶出外時，只需將手柄、薄膜和吸管（可在網上選購）安裝到電動吸乳器上，即可在外出時使用！

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