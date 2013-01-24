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X-tremeUltinon LED

信號燈泡

127996KX2
  • 更光亮、更時尚 更光亮、更時尚 更光亮、更時尚
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    X-tremeUltinon LED 信號燈泡

    127996KX2

    更光亮、更時尚

    要享受安全、具現代感的駕駛體驗，立即轉用光猛的 Philips X-tremeUltinon LED T10 車內燈及定位燈。這款信號燈強效準確，為您帶來安全而且型格十足的駕駛感受。 查看各種好處

    X-tremeUltinon LED 信號燈泡

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      堅固、耐用、亮麗的 LED 信號燈

      • LED-T10 [~W5W]
      • 燈泡數目：2
      • 12 伏，6000K 日光效果
      • 定位、車內

      使用更光亮的車外燈傳達您的駕駛意圖

      傳達車輛的意圖動向對您的安全極為重要。要避免碰撞，其他人必須知道您的駕駛意圖。當惡劣天氣減低能見度時，光亮及鮮明的信號燈更形重要，Philips X-tremeUltinon LED 信號燈的日光效果明亮，倒車燈及定位燈更高達 6000K。使用更高強度顏色的轉向及停車信號，立即亮起的指示清晰均勻信號燈，給予其他司機足夠時間對您的車輛動向作出適當反應。

      為您的車燈升級，為您的風格升級

      雖然車外照明的主要目的是讓您看到路面情況和被他人看到，但也不妨讓自己看來更型格。如果您希望不購買新車也可提升您的風格，將車外燈更換為 LED 是最明智的花錢方式。為您的車外燈升級，換上更高強度的紅色停車燈、亮麗的琥珀色轉向燈及光亮的白色定位及倒車燈。汽車是您的身份象徵，所以不妨使用 Philips 車外 LED 信號燈來宣示您的個人風格。

      CeraLight 陶瓷隔熱及防震保護

      Philips CeraLight 是一種獨有的陶瓷專利外殼技術，旨在隔絕 LED 組件免受熱力和振動損壞。這種創新技術可保護車燈，避免過早出現故障。配備 CeraLight 的 T10 燈具堅固耐用，為駕駛者提供長效持久的車燈。

      增強能見度的均勻光線分佈

      Philips LED 車外照明範圍為更精明的光度分佈而設計，確保車外信號燈投射到您需要的地方（無論是倒車、停車還是傳達信號）。具備廣角和均勻光線散射，不僅可以讓您看到更大範圍的路面情況，其他駕駛者也更容易看到您。

      Philips 汽車照明帶來最高的質量水平

      技術先進的 Philips 照明在汽車界中享負盛名，並已經有 100 多年歷史。Philips 汽車級質量產品的設計和開發遵守嚴格的質量控制流程（包括適用的 ISO 規範），從而帶來一貫優質的高生產標準。主要汽車製造商都選擇 Philips 燈具，選擇 Philips 等同於選擇高質素車燈。您可享受強勁明亮的光線，不但光線的精確度高，而且風格高端。使用先進的 LED 照明系統，您將可感受到更安全、更平穩、更愉快的開車體驗。

      安裝簡單，兼容多種車型

      在設計上，燈具可輕易安裝於兼容車輛上，具有維修經驗的駕駛者可輕鬆將愛驅升級到這款兼容車燈。但我們建議您交由專業技工為您安裝新的 Philips X-tremeUltinon LED 車燈，因為他們會為您確保一切準備就緒。雖然這款車燈兼容市面上廣泛的車型，但並非所有的車型都可以使用。

      技術規格

      • 包裝資料

        EAN1
        8727900398298
        包裝類型
        X2

      • 產品說明

        技術
        LED
        應用
        • 定位
        • 車內
        範圍
        X-tremeUltinon LED
        類型
        W5W
        ECE 認可
        沒有
        機座
        W2，1x9，5d
        指定 LED 類型
        LED-T10 [~W5W]
        技術特點
        CeraLight

      • 電氣特性

        電壓
        12  伏

      • 市場推廣詳細說明

        期望效果
        • 定位
        • 車內
        產品特色
        • 較鮮明
        • 奪目信號

      • 燈光特性

        色溫
        高達 6000K
        流明 [lm]
        50

      • 訂購資訊

        訂購項目
        127996KX2
        訂購代碼
        39829830

      • 外包裝資訊

        高度
        8.5  厘米
        長度
        19.5  厘米
        寬度
        15.1  厘米
        每件總重量
        0.37  千克

      • 產品包裝資訊

        高度
        9.2  厘米
        長度
        6.8  厘米
        寬度
        2.8  厘米
        最小起訂量（專業人士使用）
        20
        包裝數量
        2

      • 使用壽命

        使用壽命
        長達 12 年

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