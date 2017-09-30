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    X-tremeUltinon LED 信號燈泡

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    更光亮、更時尚

    要享受安全、具現代感的駕駛體驗，立即轉用光猛的 Philips X-tremeUltinon LED T10 車內燈及定位燈。這款信號燈強效準確，為您帶來安全而且型格十足的駕駛感受。

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    X-tremeUltinon LED 信號燈泡

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    更光亮、更時尚

    堅固、耐用、亮麗的 LED 信號燈

    • LED-T10 [~W5W]
    • 燈泡數目：2
    • 12 伏，6000K 日光效果
    • 定位、車內

    使用更光亮的車外燈傳達您的駕駛意圖

    傳達車輛的意圖動向對您的安全極為重要。要避免碰撞，其他人必須知道您的駕駛意圖。當惡劣天氣減低能見度時，光亮及鮮明的信號燈更形重要，Philips X-tremeUltinon LED 信號燈的日光效果明亮，倒車燈及定位燈更高達 6000K。使用更高強度顏色的轉向及停車信號，立即亮起的指示清晰均勻信號燈，給予其他司機足夠時間對您的車輛動向作出適當反應。

    為您的車燈升級，為您的風格升級

    雖然車外照明的主要目的是讓您看到路面情況和被他人看到，但也不妨讓自己看來更型格。如果您希望不購買新車也可提升您的風格，將車外燈更換為 LED 是最明智的花錢方式。為您的車外燈升級，換上更高強度的紅色停車燈、亮麗的琥珀色轉向燈及光亮的白色定位及倒車燈。汽車是您的身份象徵，所以不妨使用 Philips 車外 LED 信號燈來宣示您的個人風格。

    CeraLight 陶瓷隔熱及防震保護

    Philips CeraLight 是一種獨有的陶瓷專利外殼技術，旨在隔絕 LED 組件免受熱力和振動損壞。這種創新技術可保護車燈，避免過早出現故障。配備 CeraLight 的 T10 燈具堅固耐用，為駕駛者提供長效持久的車燈。

    增強能見度的均勻光線分佈

    Philips LED 車外照明範圍為更精明的光度分佈而設計，確保車外信號燈投射到您需要的地方（無論是倒車、停車還是傳達信號）。具備廣角和均勻光線散射，不僅可以讓您看到更大範圍的路面情況，其他駕駛者也更容易看到您。

    Philips 汽車照明帶來最高的質量水平

    技術先進的 Philips 照明在汽車界中享負盛名，並已經有 100 多年歷史。Philips 汽車級質量產品的設計和開發遵守嚴格的質量控制流程（包括適用的 ISO 規範），從而帶來一貫優質的高生產標準。主要汽車製造商都選擇 Philips 燈具，選擇 Philips 等同於選擇高質素車燈。您可享受強勁明亮的光線，不但光線的精確度高，而且風格高端。使用先進的 LED 照明系統，您將可感受到更安全、更平穩、更愉快的開車體驗。

    安裝簡單，兼容多種車型

    在設計上，燈具可輕易安裝於兼容車輛上，具有維修經驗的駕駛者可輕鬆將愛驅升級到這款兼容車燈。但我們建議您交由專業技工為您安裝新的 Philips X-tremeUltinon LED 車燈，因為他們會為您確保一切準備就緒。雖然這款車燈兼容市面上廣泛的車型，但並非所有的車型都可以使用。

    技術規格

    • 市場推廣詳細說明

      期望效果
      • 定位
      • 車內
      產品特色
      • 較鮮明
      • 奪目信號

    • 產品說明

      應用
      • 定位
      • 車內
      機座
      W2，1x9，5d
      指定 LED 類型
      LED-T10 [~W5W]
      ECE 認可
      沒有
      範圍
      X-tremeUltinon LED
      技術特點
      CeraLight
      技術
      LED
      類型
      W5W

    • 使用壽命

      使用壽命
      長達 12 年

    • 燈光特性

      色溫
      高達 6000K
      流明 [lm]
      50

    • 電氣特性

      電壓
      12  伏

    • 訂購資訊

      訂購項目
      127996KX2
      訂購代碼
      39829830

    • 包裝資料

      EAN1
      8727900398298
      包裝類型
      X2

    • 產品包裝資訊

      長度
      6.8  厘米
      寬度
      2.8  厘米
      高度
      9.2  厘米
      包裝數量
      2
      最小起訂量（專業人士使用）
      20

    • 外包裝資訊

      長度
      19.5  厘米
      寬度
      15.1  厘米
      高度
      8.5  厘米
      每件總重量
      0.37  kg

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