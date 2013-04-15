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  • 將道路安全度提升到最高，兼具風格 將道路安全度提升到最高，兼具風格 將道路安全度提升到最高，兼具風格

    X-tremeUltinon LED 車用燈

    12832X1

    將道路安全度提升到最高，兼具風格

    倒車功能用的高強度白色 LED 車外燈，提供最大能見度與安全性，能見度更佳，也更容易被看見。極度耐熱防震，帶來超長產品壽命。

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    X-tremeUltinon LED 車用燈

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    將道路安全度提升到最高，兼具風格

    強力亮光

    • 燈泡類型：T16
    • 每個包裝數量：1
    • 12 V
    強力亮光

    強力亮光

    高功率氙氣白色 LED 車燈，能見度更佳，也更容易被看見。

    符合 ECE 投射角標準*

    符合 ECE 投射角標準*

    擁有與標準鹵素燈相似或更佳的投射角，能見度更高。

    12 年使用壽命

    12 年使用壽命

    耐高溫及防震動

    提供消費者 3 年有限保養

    提供消費者 3 年有限保養

    技術規格

    • 市場推廣詳細說明

      期望效果
      高效 LED 燈
      產品特色
      強力亮光 LED 車燈

    • 產品說明

      應用
      倒車燈
      機座
      W2.1X9.5D
      色溫
      白色 6700K
      使用壽命
      12 年
      流明
      200  lm
      範圍
      X-tremeUltinon LED
      技術
      LED
      類型
      T16
      電壓
      12  伏
      瓦數
      3.4  瓦

    • 綠色環保規格

      重金屬
      • 無鎘
      • 無汞
      • 無鉛

    • 包裝資料

      包裝類型
      塑膠盒

    Badge-D2C

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