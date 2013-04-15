X-tremeUltinon LED 車用燈
將道路安全度提升到最高，兼具風格
倒車功能用的高強度白色 LED 車外燈，提供最大能見度與安全性，能見度更佳，也更容易被看見。極度耐熱防震，帶來超長產品壽命。 查看各種好處
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強力亮光
高功率氙氣白色 LED 車燈，能見度更佳，也更容易被看見。
符合 ECE 投射角標準*
擁有與標準鹵素燈相似或更佳的投射角，能見度更高。
技術規格
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市場推廣詳細說明
- 期望效果
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高效 LED 燈
- 產品特色
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強力亮光 LED 車燈
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產品說明
- 應用
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倒車燈
- 機座
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W2.1X9.5D
- 色溫
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白色 6700K
- 使用壽命
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12 年
- 流明
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200
lm
- 範圍
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X-tremeUltinon LED
- 技術
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LED
- 類型
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T16
- 電壓
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12
伏
- 瓦數
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3.4
瓦
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綠色環保規格
- 重金屬
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包裝資料
- 包裝類型
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塑膠盒
- 請確實依循當地交通法規使用替換式 LED 車燈，若有違反相關規範需自行負責。
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