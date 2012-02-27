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    車内及信號燈泡

    12956X2

    絕對型格及安全地駕駛

    如安裝 LED 燈泡，部分裝有 CANBus 控制系統的車輛可能會出現儀表板錯誤。使用 Philips CEA5W 警示取消器移除這些錯誤訊號，享受 Philips [~5 W] LED 訊號燈泡帶來的流暢性能。

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    車内及信號燈泡

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    絕對型格及安全地駕駛

    LED 警示取消器

    • 燈泡類型：CANbus 5W
    • 每個包裝數量：2
    • 12 V，5 W

    LED 警示取消器

    於已安裝 CANbus 操控系統的部分汽車，安裝 LED 燈可能會造成儀表板的訊號錯誤。但使用 Philips LED 警示取消器，您可避免因 CANbus 系統分析失效而造成的訊號錯誤。

    技術規格

    • 市場推廣詳細說明

      產品特色
      適用於 LED 的 CANbus 轉接器 [≈5W] 預防錯誤訊號
      期望效果
      先進的汽車照明系統 容易安裝 流暢性能

    • 產品說明

      應用
      • 前置式
      • 車內燈
      型號
      2 個 CEA 12956 12 伏 5 瓦
      ECE 認可
      沒有
      範圍
      LED CANbus
      技術
      LED
      類型
      ~5 W 燈泡 [R5W, T10, W5W, Festoon]

    • 電氣特性

      瓦數
      1.8  瓦
      電壓
      12  伏

    • 訂購資訊

      訂購代碼
      39722294

    • 包裝資料

      EAN1
      8727900397222
      EAN3
      8719018005007

    • 產品包裝資訊

      最小起訂量（專業人士使用）
      4

    • 使用壽命

      使用壽命
      3000 小時

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