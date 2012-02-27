絕對型格及安全地駕駛
如安裝 LED 燈泡，部分裝有 CANBus 控制系統的車輛可能會出現儀表板錯誤。使用 Philips CEA5W 警示取消器移除這些錯誤訊號，享受 Philips [~5 W] LED 訊號燈泡帶來的流暢性能。 查看各種好處
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絕對型格及安全地駕駛
LED 警示取消器
- 燈泡類型：CANbus 5W
- 每個包裝數量：2
- 12 V，5 W
LED 警示取消器
於已安裝 CANbus 操控系統的部分汽車，安裝 LED 燈可能會造成儀表板的訊號錯誤。但使用 Philips LED 警示取消器，您可避免因 CANbus 系統分析失效而造成的訊號錯誤。
技術規格
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市場推廣詳細說明
- 產品特色
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適用於 LED 的 CANbus 轉接器 [≈5W] 預防錯誤訊號
- 期望效果
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先進的汽車照明系統 容易安裝 流暢性能
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產品說明
- 應用
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- 型號
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2 個 CEA 12956 12 伏 5 瓦
- ECE 認可
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沒有
- 範圍
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LED CANbus
- 技術
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LED
- 類型
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~5 W 燈泡 [R5W, T10, W5W, Festoon]
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電氣特性
- 瓦數
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1.8
瓦
- 電壓
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12
伏
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訂購資訊
- 訂購代碼
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39722294
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包裝資料
- EAN1
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8727900397222
- EAN3
-
8719018005007
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產品包裝資訊
- 最小起訂量（專業人士使用）
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4
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使用壽命
- 使用壽命
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3000 小時
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